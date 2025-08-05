Стоимость работ — свыше миллиарда: в Ярославле определили подрядчика для создания пешеходного центра

Стало известно, какая компания будет благоустраивать пешеходный центр в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика на проектирование и благоустройство пешеходного центра. Напомним, в городе планируют освободить от машин улицы Максимова, Депутатскую, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок.

1 августа МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост». Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей. Изначально подрядчика должны были определить еще в мае 2025 года. Однако конкурс признали несостоявшимся — не было подано ни одной заявки.

Как в Ярославле будут благоустраивать центр

Согласно проекту контракта, в первую очередь подрядчик должен провести строительно-монтажные работ на улице Кирова и в Депутатском переулке. Затем возьмется за Депутатскую улицу, улицу Максимова, Нахимсона, Андропова и в последнюю очередь — площадь у часовни Александра Невского.

Общая площадь в границах проектирования — 3,9 га. На территории расположено 48 исторических зданий.

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«Формирование пешеходного пространства улиц центральной части города с возможностью резидентного проезда транспорта. Формирование современного архитектурно-художественного облика территории. Создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны рекреации территории. Обеспечение комфортных условий для передвижения и отдыха пешеходов. Развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры в шаговой доступности», — указано в целях и задачах работ.

Подрядчику также предстоит провести историко-культурную экспертизу. Предусматривается также переустройство сетей водопровода, канализации, ливневок, газа, тепловой камеры и устройство фонтана.

«Гарантийный срок составляет пять лет», — указано в документации.

Что известно о подрядчике

АО «Ярдормост» зарегистрировано в 2018-м году в деревне Кухнечиха под Ярославлем. С 21 июля 2025 года и. о. гендиректора назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин. Его предшественник — Дмитрий Драный, находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителем «Ярдормоста» является Министерство имущественных отношений Ярославской области. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», за все время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей.

В последние годы «Ярдормост» занималось ремонтом Юбилейного моста, проспекта Машиностроителей, улицы Победы, а также достраивала новый корпус детской областной больницы на Тутаевском шоссе и устанавливала телеэкран на площади Труда.

Создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. В данном квартале расположено множество баров, кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и другого бизнеса. Что думают его представители о грядущих изменениях мы публиковали в репортаже.