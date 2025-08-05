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Город Реконструкция центра Стоимость работ — свыше миллиарда: в Ярославле определили подрядчика для создания пешеходного центра

Стоимость работ — свыше миллиарда: в Ярославле определили подрядчика для создания пешеходного центра

Экс-глава подрядчика сейчас в СИЗО

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1 комментарий
Стало известно, какая компания будет благоустраивать пешеходный центр в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, какая компания будет благоустраивать пешеходный центр в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, какая компания будет благоустраивать пешеходный центр в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили подрядчика на проектирование и благоустройство пешеходного центра. Напомним, в городе планируют освободить от машин улицы Максимова, Депутатскую, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок.

1 августа МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост». Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей. Изначально подрядчика должны были определить еще в мае 2025 года. Однако конкурс признали несостоявшимся — не было подано ни одной заявки.

Как в Ярославле будут благоустраивать центр

Согласно проекту контракта, в первую очередь подрядчик должен провести строительно-монтажные работ на улице Кирова и в Депутатском переулке. Затем возьмется за Депутатскую улицу, улицу Максимова, Нахимсона, Андропова и в последнюю очередь — площадь у часовни Александра Невского.

Общая площадь в границах проектирования — 3,9 га. На территории расположено 48 исторических зданий.

Ранее появилась информация, что работы начнутся с улицы Максимова. Власти также показывали проект благоустройства | Источник: Артем Молчанов / T.meРанее появилась информация, что работы начнутся с улицы Максимова. Власти также показывали проект благоустройства | Источник: Артем Молчанов / T.me
Напротив филармонии планируется высадка деревьев | Источник: Артем Молчанов / T.meНапротив филармонии планируется высадка деревьев | Источник: Артем Молчанов / T.me
Для туристов поставят лавочки | Источник: Артем Молчанов / T.meДля туристов поставят лавочки | Источник: Артем Молчанов / T.me
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Работы планируют начать в 2025 году | Источник: Артем Молчанов / T.meРаботы планируют начать в 2025 году | Источник: Артем Молчанов / T.me
Сроки завершения пока неизвестны | Источник: Артем Молчанов / T.meСроки завершения пока неизвестны | Источник: Артем Молчанов / T.me

«Формирование пешеходного пространства улиц центральной части города с возможностью резидентного проезда транспорта. Формирование современного архитектурно-художественного облика территории. Создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны рекреации территории. Обеспечение комфортных условий для передвижения и отдыха пешеходов. Развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры в шаговой доступности», — указано в целях и задачах работ.

Подрядчику также предстоит провести историко-культурную экспертизу. Предусматривается также переустройство сетей водопровода, канализации, ливневок, газа, тепловой камеры и устройство фонтана.

«Гарантийный срок составляет пять лет», — указано в документации.

Главными темами улиц станут театр и искусство | Источник: эскизный проект Главными темами улиц станут театр и искусство | Источник: эскизный проект
На улицах установят скамейки и высадят деревья | Источник: эскизный проект На улицах установят скамейки и высадят деревья | Источник: эскизный проект
Общий вид на площадь с часовней Александра Невского | Источник: эскизный проект Общий вид на площадь с часовней Александра Невского | Источник: эскизный проект

Что известно о подрядчике

АО «Ярдормост» зарегистрировано в 2018-м году в деревне Кухнечиха под Ярославлем. С 21 июля 2025 года и. о. гендиректора назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин. Его предшественник — Дмитрий Драный, находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителем «Ярдормоста» является Министерство имущественных отношений Ярославской области. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», за все время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей.

В последние годы «Ярдормост» занималось ремонтом Юбилейного моста, проспекта Машиностроителей, улицы Победы, а также достраивала новый корпус детской областной больницы на Тутаевском шоссе и устанавливала телеэкран на площади Труда.

Создание пешеходного центра в Ярославле обсуждают с 2022 года. Идею освободить улицы от авто предложил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Изначально в плане были три улицы — Депутатская, Нахимсона и Андропова.

Осенью 2023 года власти расширили пешеходную зону до участков улиц Максимова, Депутатской, Кирова, Нахимсона, Андропова, площади вокруг часовни Александра Невского и Депутатского переулка. В данном квартале расположено множество баров, кафе, ресторанов, сувенирных магазинов и другого бизнеса. Что думают его представители о грядущих изменениях мы публиковали в репортаже.

К слову, обычные горожане восприняли идею неоднозначно: кто-то считает, что проект — подарок для туристов, кто-то рад благоустройству улиц. В сюжете «Реконструкция центра» собираем все подробности.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пешеходный центр Благоустройство Ремонт
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
отлично!!! будет привлекательно!!!
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