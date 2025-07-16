Позарился на 10 млн: появились подробности задержания экс-директора крупной дорожной компании

Стали известны подробности задержания экс-директора дорожной компании «Ярдормост», 52-летнего Дмитрия Драного. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
«По версии следствия, обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
В Кировском районном суде 16 июля прошло заседание по избранию Драному меры пресечения. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 14 сентября 2025 года.
Как сообщили в прокуратуре, уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей.
Дмитрий Драный приехал в Ярославль из Кирова. Там он возглавлял «Гордормостстрой», а с 2012 по 2014 год он был главой администрации города. В 2023 году стал директором «Ярдормоста» в Ярославле.
Что известно о компании АО «Ярдормост»?
«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.
На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.
Возбуждены уголовные дела
По данным регионального Следственного комитета, в Ярославле возбуждены три уголовных дела в отношении бывшего генерального директора АО «Ярдормост».
По версии следствия, с ноября 2023 по март 2024 года 52-летний Димитрий Драный получал деньги от предпринимателей за заключение выгодных для них контрактов и содействие в приемке поставленной продукции и выполненных работ.
«В силу своего должностного положения получал денежные средства от субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятий условиях, а также оказании содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ», — уточнили в Следственном комитете.
Ход и результат расследования поставлены руководством регионального следственного управления на контроль.