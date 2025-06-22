«Давно пора»: ярославцы высказались по поводу создания в центре пешеходной зоны

В Ярославле хотят сделать пешеходный центр Источник: мэрия Ярославля











Уже несколько лет в Ярославле обсуждается проект создания пешеходного центра. По информации городских властей, планируется закрыть для автомобильного движения улицы Андропова, Максимова, Нахимсона, Депутатскую, а также Депутатский переулок. Вместо проезжей части здесь хотят уложить плитку, установить скамейки и фонтаны, а также высадить деревья.

Ранее мы публиковали репортаж с мнениями ярославских предпринимателей о преобразовании центра города в пешеходную зону. В этом материале рассказываем, что думают об инициативе местные жители.

«Вокруг разруха и грязь»

Некоторые ярославцы скептически относятся к проекту.

«По сложившейся традиции начнут к осени, потом бросят, сославшись на погоду. Подрядчик, бурно всё сломав, зимой сбежит. Весной начнут искать нового. К середине следующего лета найдут, но вскроются ошибки в проекте, смету увеличат… А вокруг разруха и грязь. Так всегда бывает с благоустройством в Ярославле», — высказался читатель 76.RU.

В первую очередь власти хотят начать работы на улице Максимова. Планировалось, что к реализации проекта приступят летом 2025 года, однако не нашелся подрядчик Источник: мэрия Ярославля / Telegram











Одно из главных опасений — куда девать машины. Многие уже сталкиваются с нехваткой парковочных мест и боятся, что из-за закрытия центра будет еще хуже.

«Для туристов пешеходная зона удобна: автобусы привезли, автобусы забрали. А горожанам‑автомобилистам и сейчас некуда парковаться — будет только хуже. Поэтому магазины и аптеки в центре я уже почти не посещаю», — поделился читатель 76.RU.

«Чтобы убрать машины из центра, надо убрать оттуда учреждения — именно их сотрудники занимают парковки. Переселить их в другой район и сделать нормальное сообщение», — отмечает читатель 76.RU.

«Пешеходный центр — это удобно для молодых и здоровых. Пожилым и людям с ограничениями добраться туда будет трудно. Проезд должен частично оставаться», — поделился своим мнением пользователь под ником Alexei Salva.

«Хорошо не там, где всё в плитке»

Так будет выглядеть улица Максимова Источник: мэрия Ярославля / Telegram











Некоторые горожане считают, что власти сосредоточены не на сохранении настоящей исторической среды, а на внешнем блеске.

«Скоро исторический центр исчезнет навсегда… Останутся только фото улиц с машинами, деревьями, зеленой травой, кустами, настоящими скамейками, а не инсталляциями „угадай, что хотел сказать автор“. Грустно», — отметил читатель 76.RU.

«Дело не в местных магазинах и забегаловках. Дело в том, что разрушается и исчезает наше историческое наследие, созданное нашими пращу­рами. Вместо того чтобы оберегать и хранить его, наше местное руководство наводит блеск плиткой и пешеходными зонами. Хорошо не там, где всё в плитке, а там, где всё ухожено, содержится в чистоте и порядке. Приедут туристы — а где тут историческое место? — О, какой обшарпанный фасад! Он так гармонирует с новой плиткой и пешеходной зоной. Вместо исторической локации гости получат голый, а-ля плиточный край», — высказался читатель 76.RU.

«Зачем перекрывать центр для транспорта? Сделайте его пешеходным только в выходные и праздники, а фасады отреставрируйте. Гостей не плитка под ногами интересует, а архитектура, история. К нам едут не за новоделом, а за историей», — поделился своим мнением другой читатель 76.RU.

«Кажется, о людях просто забыли»

Комментаторы также отмечают, что настоящая забота о городе должна касаться не только центра, а всех районов и жителей.

«Я родилась в этом городе, мне 67 лет. Хочется бежать отсюда. Город становится всё хуже и хуже», — написала читательница 76.RU.

«Надо думать не о туристах и бизнесе в центре, а о благоустройстве всех районов, а не только того, где и так неплохо», — пишет читатель 76.RU Олег.

«Приезжая в другой город, специально обхожу все эти пешеходные зоны стороной, т. к. там „для местных жителей… дороговато“, а значит, делать нечего».

«Давно пора»

На схеме показаны основные объекты нового благоустройства центра Ярославля Источник: эскизный проект











Тем не менее есть и те, кто поддерживает инициативу, они считают, что Ярославлю не хватает комфортной городской среды.

«Давно пора сделать весь центр пешеходным. Весь город должен быть дружелюбен к пешеходам. А пока большинство улиц — помесь автострады и парковки», — высказался читатель 76.RU.

А Юрий отметил, что также для туристов необходимо сделать парковки.

«Чтобы привлечь внимание туристов, необходимо в пешей доступности от центра создать парковку, сейчас очень много автотуристов приезжают на один день, а у нас рядом с центром ни одной путной парковки».