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Город Изменятся схемы маршрутов: как в Ярославле будет работать транспорт в день «Парада чемпионов»

Изменятся схемы маршрутов: как в Ярославле будет работать транспорт в день «Парада чемпионов»

В городе пройдет чествование «Локомотива»

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1 комментарий
В Ярославле поменяется расписание у автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославле поменяется расписание у автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле поменяется расписание у автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В работу общественного транспорта Ярославля будут внесены изменения из-за «Парада чемпионов», посвященного победе ХК «Локомотив» в финале плей-офф. Он пройдет 3 августа.

«В воскресенье с 15:30 до 19:00 будет отключено напряжение контактной сети троллейбусов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади. Внесены корректировки в схемы движения двух троллейбусных маршрутов, а также увеличен выпуск подвижного состава по 25 автобусным и двум электробусным маршрутам», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Троллейбусы № 5 и № 9 будут работать по укороченным схемам движения, исключая Московский проспект и улицу Гагарина из своих маршрутов.

«Конечный остановочный пункт у троллейбуса № 5 будет организован на Богоявленской площади, у троллейбуса № 9 — в Торговом переулке», — уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

На автобусных и электробусных маршрутах будет обеспечен выпуск подвижного состава:

  • № 1 «Улица Волгоградская» — «5-й микрорайон»;

  • № 2 «Улица Большие Полянки» — «ЯШЗ»;

  • № 8 «Ярославский Вернисаж» — «15-й микрорайон»;

  • № 13 «Улица Суздальская» — «Машприбор»;

  • № 19 «ХЗ „Луч“ — „Улица Гудованцева“;

  • № 19к «Улица Гудованцева» — «Красная площадь»;

  • № 21б «Резинотехника» — «Улица Павлова»;

  • № 33 «ПАТП № 1» — «Областная больница»;

  • № 41 «Ярославль-Главный» — «Поселок Прибрежный»;

  • № 41а «Ярославский Вернисаж» — «Поселок Куйбышева»;

  • № 41б «Богоявленская площадь» — «Поселок Куйбышева»;

  • № 42 «15-й микрорайон» — «Поселок Куйбышева»;

  • № 49 «Улица Ярославская» — «15-й микрорайон»;

  • № 53 «Ярославский Вернисаж» — «ГМ „Глобус“;

  • № 56 «Поселок Прибрежный» — «Машприбор»;

  • № 62 «15-й микрорайон» — «Улица 1-я Технологическая»;

  • № 66 «НЗКИ» — «Больничный городок»;

  • № 68 «Улица Космонавтов» — «Улица Большие Полянки»;

  • № 71с «Ярославский Вернисаж» — «Холодмаш»;

  • № 76 «Ярославский Вернисаж» — «Ярославль-Главный»;

  • № 92 «Улица Павлова» — «ЯШЗ»;

  • № 97с «Фабрика „Красный перевал“ — „Улица Большие Полянки“;

  • № 97 «14-й микрорайон» — «Улица Большие Полянки»;

  • № 176 Ярославль-Главный — Щедрино;

  • № 178 Ярославль — Михайловский;

  • № 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон»;

  • № 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская».

В «Локомотиве» раскрыли маршрут движения хоккеистов, а также дали расписание на праздничный день. Ранее стало известно, сколько стоят билеты на торжество в честь ярославского «Локомотива». 31 июля за ними выстроилась онлайн-очередь.

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Транспорт Автобус Троллейбус
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Комментарии
1
Гость
43 минуты
Не мешали бы людям жить со своими праздниками. Только выходные портят. И так одни проблемы
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