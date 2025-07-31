Изменятся схемы маршрутов: как в Ярославле будет работать транспорт в день «Парада чемпионов»

В работу общественного транспорта Ярославля будут внесены изменения из-за «Парада чемпионов», посвященного победе ХК «Локомотив» в финале плей-офф. Он пройдет 3 августа.
«В воскресенье с 15:30 до 19:00 будет отключено напряжение контактной сети троллейбусов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади. Внесены корректировки в схемы движения двух троллейбусных маршрутов, а также увеличен выпуск подвижного состава по 25 автобусным и двум электробусным маршрутам», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.
Троллейбусы № 5 и № 9 будут работать по укороченным схемам движения, исключая Московский проспект и улицу Гагарина из своих маршрутов.
«Конечный остановочный пункт у троллейбуса № 5 будет организован на Богоявленской площади, у троллейбуса № 9 — в Торговом переулке», — уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.
На автобусных и электробусных маршрутах будет обеспечен выпуск подвижного состава:
№ 1 «Улица Волгоградская» — «5-й микрорайон»;
№ 2 «Улица Большие Полянки» — «ЯШЗ»;
№ 8 «Ярославский Вернисаж» — «15-й микрорайон»;
№ 13 «Улица Суздальская» — «Машприбор»;
№ 19 «ХЗ „Луч“ — „Улица Гудованцева“;
№ 19к «Улица Гудованцева» — «Красная площадь»;
№ 21б «Резинотехника» — «Улица Павлова»;
№ 33 «ПАТП № 1» — «Областная больница»;
№ 41 «Ярославль-Главный» — «Поселок Прибрежный»;
№ 41а «Ярославский Вернисаж» — «Поселок Куйбышева»;
№ 41б «Богоявленская площадь» — «Поселок Куйбышева»;
№ 42 «15-й микрорайон» — «Поселок Куйбышева»;
№ 49 «Улица Ярославская» — «15-й микрорайон»;
№ 53 «Ярославский Вернисаж» — «ГМ „Глобус“;
№ 56 «Поселок Прибрежный» — «Машприбор»;
№ 62 «15-й микрорайон» — «Улица 1-я Технологическая»;
№ 66 «НЗКИ» — «Больничный городок»;
№ 68 «Улица Космонавтов» — «Улица Большие Полянки»;
№ 71с «Ярославский Вернисаж» — «Холодмаш»;
№ 76 «Ярославский Вернисаж» — «Ярославль-Главный»;
№ 92 «Улица Павлова» — «ЯШЗ»;
№ 97с «Фабрика „Красный перевал“ — „Улица Большие Полянки“;
№ 97 «14-й микрорайон» — «Улица Большие Полянки»;
№ 176 Ярославль-Главный — Щедрино;
№ 178 Ярославль — Михайловский;
№ 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон»;
№ 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская».
В «Локомотиве» раскрыли маршрут движения хоккеистов, а также дали расписание на праздничный день. Ранее стало известно, сколько стоят билеты на торжество в честь ярославского «Локомотива». 31 июля за ними выстроилась онлайн-очередь.