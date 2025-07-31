Изменятся схемы маршрутов: как в Ярославле будет работать транспорт в день «Парада чемпионов»

В Ярославле поменяется расписание у автобусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В работу общественного транспорта Ярославля будут внесены изменения из-за «Парада чемпионов», посвященного победе ХК «Локомотив» в финале плей-офф. Он пройдет 3 августа.

«В воскресенье с 15:30 до 19:00 будет отключено напряжение контактной сети троллейбусов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади. Внесены корректировки в схемы движения двух троллейбусных маршрутов, а также увеличен выпуск подвижного состава по 25 автобусным и двум электробусным маршрутам», — рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Троллейбусы № 5 и № 9 будут работать по укороченным схемам движения, исключая Московский проспект и улицу Гагарина из своих маршрутов.

«Конечный остановочный пункт у троллейбуса № 5 будет организован на Богоявленской площади, у троллейбуса № 9 — в Торговом переулке», — уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

На автобусных и электробусных маршрутах будет обеспечен выпуск подвижного состава:

№ 1 «Улица Волгоградская» — «5-й микрорайон»;

№ 2 «Улица Большие Полянки» — «ЯШЗ»;

№ 8 «Ярославский Вернисаж» — «15-й микрорайон»;

№ 13 «Улица Суздальская» — «Машприбор»;

№ 19 «ХЗ „Луч“ — „Улица Гудованцева“;

№ 19к «Улица Гудованцева» — «Красная площадь»;

№ 21б «Резинотехника» — «Улица Павлова»;

№ 33 «ПАТП № 1» — «Областная больница»;

№ 41 «Ярославль-Главный» — «Поселок Прибрежный»;

№ 41а «Ярославский Вернисаж» — «Поселок Куйбышева»;

№ 41б «Богоявленская площадь» — «Поселок Куйбышева»;

№ 42 «15-й микрорайон» — «Поселок Куйбышева»;

№ 49 «Улица Ярославская» — «15-й микрорайон»;

№ 53 «Ярославский Вернисаж» — «ГМ „Глобус“;

№ 56 «Поселок Прибрежный» — «Машприбор»;

№ 62 «15-й микрорайон» — «Улица 1-я Технологическая»;

№ 66 «НЗКИ» — «Больничный городок»;

№ 68 «Улица Космонавтов» — «Улица Большие Полянки»;

№ 71с «Ярославский Вернисаж» — «Холодмаш»;

№ 76 «Ярославский Вернисаж» — «Ярославль-Главный»;

№ 92 «Улица Павлова» — «ЯШЗ»;

№ 97с «Фабрика „Красный перевал“ — „Улица Большие Полянки“;

№ 97 «14-й микрорайон» — «Улица Большие Полянки»;

№ 176 Ярославль-Главный — Щедрино;

№ 178 Ярославль — Михайловский;

№ 50 «Крестобогородская» — «15-й микрорайон»;

№ 60 «Улица Рыкачева» — «Улица Автозаводская».