Стал известен маршрут ярославского «Локомотива» на параде чемпионов

Расписание чествования «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

3 августа состоится чествование (6+) хоккеистов ярославского «Локомотива» за победу в финале Кубка Гагарина. В клубе дали расписание на праздничный день. Мероприятие начнется в 14:30 на Советской площади. Там будет организована фан-зона.

«В 16:00 от „Арены-2000“ стартует Парад Чемпионов. Автобус с игроками „Локомотива“ проследует по Московскому проспекту, Которосльной набережной, улице Почтовой и площади Челюскинцев до Советской площади, где команда присоединится к фан-зоне», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Праздник завершится на «Арене-2000». В 19:00 там пройдет награждение игроков команды и выступление известного исполнителя.

«Стоимость билетов на торжественную церемонию в „Арене-2000“ составит 800, 1000 и 1500 рублей», — передали в хоккейной клубе.

29 июля в 11:00 начнется продажа в кассах «Арены». В этот же день и 30 июля приобрести билеты смогут владельцы сезонных абонементов 24/25.