Стал известен маршрут ярославского «Локомотива» на параде чемпионов

3 августа состоится чествование (6+) хоккеистов ярославского «Локомотива» за победу в финале Кубка Гагарина. В клубе дали расписание на праздничный день. Мероприятие начнется в 14:30 на Советской площади. Там будет организована фан-зона.
«В 16:00 от „Арены-2000“ стартует Парад Чемпионов. Автобус с игроками „Локомотива“ проследует по Московскому проспекту, Которосльной набережной, улице Почтовой и площади Челюскинцев до Советской площади, где команда присоединится к фан-зоне», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».
Праздник завершится на «Арене-2000». В 19:00 там пройдет награждение игроков команды и выступление известного исполнителя.
«Стоимость билетов на торжественную церемонию в „Арене-2000“ составит 800, 1000 и 1500 рублей», — передали в хоккейной клубе.
29 июля в 11:00 начнется продажа в кассах «Арены». В этот же день и 30 июля приобрести билеты смогут владельцы сезонных абонементов 24/25.
«С четверга, 31 июля, приобрести билеты смогут все желающие в свободном порядке. Продажа — и в кассах „Арены-2000“, и онлайн», — добавили в пресс-службе «Локомотива».
«Локомотив» стал чемпионом 21 мая. Железнодорожники обыграли челябинский «Трактор», счет в серии матчей составил 4:1 в пользу ярославцев. Многих болельщиков удивила новость чествовать команду в августе. Однако решение объяснялось процессом подготовки к масштабному спортивному мероприятию.