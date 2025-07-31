Началась продажа билетов на церемонию чествования ярославского «Локомотива». Сколько надо заплатить

31 июля стартовала онлайн-продажа билетов на чествование ярославского «Локомотива». Пользователи жаловались, что сайт клуба был недоступен, однако после обновления на экране появлялось место в очереди. Во время плей-офф действовала такая же схема покупки билетов, на каждую игру выстраивалась многотысячная онлайн-очередь.
«Стоимость билетов составит 800, 1000 и 1500 рублей», — ранее сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».
В этот раз очередь оказалась не такой многочисленной. Мы решили проверить, сколько времени займет покупка билета. Доступ к покупке открылся спустя полтора часа ожидания.
Самым дорогим оказался первый сектор. Там все билеты продаются по 1500 рублей. На противоположной девятой трибуне цена варьируется от 1000 до 1500 рублей. За 800 рублей можно приобрести билеты, например, в пятый сектор.
Ярославский «Локомотив» стал чемпионом 21 мая. Многие болельщики удивились переносу празднования на август. Решение объяснялось процессом подготовки к масштабному спортивному мероприятию. Недавно стало известно расписание на праздничный день. Также в клубе раскрыли маршрут поездки «Локомотива» по городу на автобусе.