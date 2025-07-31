Началась продажа билетов на церемонию чествования ярославского «Локомотива». Сколько надо заплатить

Болельщики встали в очередь за билетами на чествование «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

31 июля стартовала онлайн-продажа билетов на чествование ярославского «Локомотива». Пользователи жаловались, что сайт клуба был недоступен, однако после обновления на экране появлялось место в очереди. Во время плей-офф действовала такая же схема покупки билетов, на каждую игру выстраивалась многотысячная онлайн-очередь.

«Стоимость билетов составит 800, 1000 и 1500 рублей», — ранее сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

В этот раз очередь оказалась не такой многочисленной. Мы решили проверить, сколько времени займет покупка билета. Доступ к покупке открылся спустя полтора часа ожидания.

Началась продажа билетов на торжество хоккейной команды Источник: ХК «Локомотив»

Самым дорогим оказался первый сектор. Там все билеты продаются по 1500 рублей. На противоположной девятой трибуне цена варьируется от 1000 до 1500 рублей. За 800 рублей можно приобрести билеты, например, в пятый сектор.

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