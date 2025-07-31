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Спорт Началась продажа билетов на церемонию чествования ярославского «Локомотива». Сколько надо заплатить

Началась продажа билетов на церемонию чествования ярославского «Локомотива». Сколько надо заплатить

Открылась онлайн-продажа

417
3 комментария
Болельщики встали в очередь за билетами на чествование «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Болельщики встали в очередь за билетами на чествование «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики встали в очередь за билетами на чествование «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

31 июля стартовала онлайн-продажа билетов на чествование ярославского «Локомотива». Пользователи жаловались, что сайт клуба был недоступен, однако после обновления на экране появлялось место в очереди. Во время плей-офф действовала такая же схема покупки билетов, на каждую игру выстраивалась многотысячная онлайн-очередь.

«Стоимость билетов составит 800, 1000 и 1500 рублей», — ранее сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

В этот раз очередь оказалась не такой многочисленной. Мы решили проверить, сколько времени займет покупка билета. Доступ к покупке открылся спустя полтора часа ожидания.

Началась продажа билетов на торжество хоккейной команды | Источник: ХК «Локомотив»Началась продажа билетов на торжество хоккейной команды | Источник: ХК «Локомотив»

Началась продажа билетов на торжество хоккейной команды

Источник:

ХК «Локомотив»

Самым дорогим оказался первый сектор. Там все билеты продаются по 1500 рублей. На противоположной девятой трибуне цена варьируется от 1000 до 1500 рублей. За 800 рублей можно приобрести билеты, например, в пятый сектор.

Синим отмечены открытые секторы | Источник: ХК «Локомотив»Синим отмечены открытые секторы | Источник: ХК «Локомотив»
В первом секторе остались свободны верхние ряды | Источник: ХК «Локомотив»В первом секторе остались свободны верхние ряды | Источник: ХК «Локомотив»
В девятом секторе остались места | Источник: ХК «Локомотив»В девятом секторе остались места | Источник: ХК «Локомотив»
+1
В пятом&nbsp;— гораздо больше свободных мест | Источник: ХК «Локомотив»В пятом&nbsp;— гораздо больше свободных мест | Источник: ХК «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» стал чемпионом 21 мая. Многие болельщики удивились переносу празднования на август. Решение объяснялось процессом подготовки к масштабному спортивному мероприятию. Недавно стало известно расписание на праздничный день. Также в клубе раскрыли маршрут поездки «Локомотива» по городу на автобусе.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Продажа билетов Хоккей Кубок Гагарина
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Комментарии
3
Гость
1 час
А если на площади, рядом с Ареной 2000 постоять, сколько денег?🤔
Гость
1 час
Никитина не пригласили, перстень ему не дадут, да ну их нафиг, не пойду!😂
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