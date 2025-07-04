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Город В Ярославле за миллионы рублей будут промывать ливневки. Где пройдут работы

В Ярославле за миллионы рублей будут промывать ливневки. Где пройдут работы

Публикуем информацию с сайта Госзакупок

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4 комментария
В Ярославле прочистят ливневки | Источник: Лина Саитова / 116.RUВ Ярославле прочистят ливневки | Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле прочистят ливневки

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле 8,8 миллиона рублей потратят на прочистку ливневых канализаций. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Коллекторы планируют очистить по проспекту Ленина на участке от проспекта Октября до перекрестка с улицей Свердлова. По улице Свердлова на участке от перекрестка улицы Свердлова и проспекта Ленина до дома № 89 на улице Свердлова. Также работы проведут по улице Тургенева от перекрестка улицы Свердлова и улицы Тургенева до дома № 14 по улице Тургенева.

«Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с графиком выполнения работ», — говорится в проекте контракта.

Подрядчик должен найти засоры, оценить техническое состояние сетей, выполнить гидродинамическую промывку засоренного участка коллектора с вымыванием отложений: песка, ила, грязи, корней деревьев, камней, бетона, бытового мусора и тому подобного. Отходы нужно будет перевезти в канализационный колодец, откуда их потом удалят илососными машинами.

После промывки подрядчику также предстоит провести откачку колодцев коллектора и лотков колодцев.

На сайте Госзакупок указано, что подрядчик уже определен. Им стала компания, которая готова выполнить работы за 8,8 миллиона рублей. Изначально власти готовы были предложить 12,5 миллиона.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ливневая канализация Промывка Госзакупки Контракт
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Комментарии
4
Гость
25 минут
Хорошее дело.
Гость
21 минута
Проверять работу нужно самоходными роботами с видеофиксацией,иначе - деньги на ветер,опять авдоляны-погосяны туфту вместо работы предъявят,а мэрия опять радостно подпишет акты выполненных работ,как принято в Ярославле..
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