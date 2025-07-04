В Ярославле за миллионы рублей будут промывать ливневки. Где пройдут работы

В Ярославле прочистят ливневки Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле 8,8 миллиона рублей потратят на прочистку ливневых канализаций. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Коллекторы планируют очистить по проспекту Ленина на участке от проспекта Октября до перекрестка с улицей Свердлова. По улице Свердлова на участке от перекрестка улицы Свердлова и проспекта Ленина до дома № 89 на улице Свердлова. Также работы проведут по улице Тургенева от перекрестка улицы Свердлова и улицы Тургенева до дома № 14 по улице Тургенева.

«Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с графиком выполнения работ», — говорится в проекте контракта.

Подрядчик должен найти засоры, оценить техническое состояние сетей, выполнить гидродинамическую промывку засоренного участка коллектора с вымыванием отложений: песка, ила, грязи, корней деревьев, камней, бетона, бытового мусора и тому подобного. Отходы нужно будет перевезти в канализационный колодец, откуда их потом удалят илососными машинами.

После промывки подрядчику также предстоит провести откачку колодцев коллектора и лотков колодцев.