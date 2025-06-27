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Город Рекреационную зону переводят в жилую: что построят на пустыре в спальном районе Ярославля

Рекреационную зону переводят в жилую: что построят на пустыре в спальном районе Ярославля

Об этом рассказал главный архитектор города

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10 комментариев
На пустыре в Ярославле возведут новый объект | Источник: Яндекс. КартыНа пустыре в Ярославле возведут новый объект | Источник: Яндекс. Карты

На пустыре в Ярославле возведут новый объект

Источник:

Яндекс. Карты

В Ярославле 26 июня прошли публичные слушания по изменениям в Генеральный план города. Одно из них касалось участка в Дзержинском районе Ярославля — в районе дома № 4 по улице Пионерской.

Сейчас эта территория относится к рекреационным зонам, то есть на ней предусмотрена организация парка, сквера или другого похожего места для отдыха жителей. Правда, фактически в настоящее время здесь заросший пустырь. Теперь назначение площадки хотят поменять — на жилую зону.

На публичных слушаниях главный архитектор города уточнил, что именно хотят здесь построить. Оказывается, речь идет не о жилых домах.

«Изменение зонирования предусмотрено для размещения нового детского сада», — пояснил он.

В целом участники публичных слушаний поддержали проект изменений. Окончательное решение теперь должны принять мэр и муниципалитет.

Напомним, мы публиковали перечень изменений в Генплан, которые собираются внести власти. Согласно ним жилые зоны должны появиться на месте зеленых зон, складов и предприятий.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
10
Гость
27 минут
А потом напишут - поскольку финансирование строительства детского сада в бюджете не предусмотрено - передаём землю инвестору под жилую застройку. Что, в первый раз что-ли?
Гость
44 минуты
Там вообще то с собачками гуляют, просто отдыхают. Что, негде больше строить ? Мало наброшенных мест ? Надо вот лепить всё точечно ?
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