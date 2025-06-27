Рекреационную зону переводят в жилую: что построят на пустыре в спальном районе Ярославля

В Ярославле 26 июня прошли публичные слушания по изменениям в Генеральный план города. Одно из них касалось участка в Дзержинском районе Ярославля — в районе дома № 4 по улице Пионерской.
Сейчас эта территория относится к рекреационным зонам, то есть на ней предусмотрена организация парка, сквера или другого похожего места для отдыха жителей. Правда, фактически в настоящее время здесь заросший пустырь. Теперь назначение площадки хотят поменять — на жилую зону.
На публичных слушаниях главный архитектор города уточнил, что именно хотят здесь построить. Оказывается, речь идет не о жилых домах.
«Изменение зонирования предусмотрено для размещения нового детского сада», — пояснил он.
В целом участники публичных слушаний поддержали проект изменений. Окончательное решение теперь должны принять мэр и муниципалитет.
Напомним, мы публиковали перечень изменений в Генплан, которые собираются внести власти. Согласно ним жилые зоны должны появиться на месте зеленых зон, складов и предприятий.