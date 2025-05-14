Когда в Ярославле отключат отопление: ответ властей

Когда в Ярославле отключат отопление Источник: Лина Саитова / 116.RU











С 15 мая в Ярославле начнут отключать отопление. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 14 мая.

«В связи с улучшением погодных условий мэрия Ярославля приняла решение об отключении отопления в городе с 15 мая», — сообщили в мэрии.

Напомним, что изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля. Но через неделю, 26 апреля, в регионе резко похолодало, и было принято решение возобновить подачу отопления в дома.

Днем 14 мая губернатор Михаил Евраев также сообщил об отключении отопления в Ярославской области.

Как сообщили изданию 76.RU в мэрии Ярославля, по нормам, прописанным в федеральном постановлении, отключение тепла происходит на следующий день после пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже 8 градусов. Кроме того, при принятии решения о дате отключения отопления учитывается прогноз погоды и обращения жителей.