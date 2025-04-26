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Город «В квартирах замерзаем»: в Ярославской области начали возвращать отопление в дома

«В квартирах замерзаем»: в Ярославской области начали возвращать отопление в дома

Но не везде

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82 комментария
В Ярославской области начали снова включать отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области начали снова включать отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали снова включать отопление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области возобновляют отопительный сезон. Пока такое решение приняли власти только одного Любимского округа.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в целях обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий в жилищном фонде и на объектах социальной сферы подписал распоряжение о возобновлении отопительного периода с 25 апреля 2025 года. В ближайшее время подача теплоносителя потребителям будет возобновлена», — сообщил глава округа Алексей Дмитриев.

Жалобы на то, что в квартирах стало холодно, в соцсетях оставляют жители и других территорий.

«Возобновите отопление хотя бы в детских садах, школах и больницах!», — написала в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева Екатерина Лаврентьева.

«Неужели не знали, что будет очень холодно? Теперь в квартирах замерзаем, больные, старые и малыши. Впереди 10 дней холодов по прогнозу. Просим вернуть отопление в дома в Ярославле», — там же оставила обращение Ирина Алексеева.

Напомним, изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля.

Между тем после волны тепла в регион пришло похолодание. Министерство региональной безопасности предупредило жителей области о заморозках до -5 градусов, которые ожидаются 26–28 апреля.

Обновление

Также 26 апреля в Большесельском округе Ярославской области сообщили о возобновлении отопительного периода.

А у вас дома холодно?

Очень, замерзаем
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Комментарии
82
с++
26 апреля, 09:51
Почему бы прокуратуре не подключится. Факт отключения раньше окончания отопительного сезона в наличии, как и заявление чиновников, что перерасчёта не будет и все заплатят как за полный месяц. Странно вообще, что прокуратуре не просыпается.
Гость
26 апреля, 10:22
Надо же что то администрации себе в карман ложить,ведь скоро отпуска,вот так и стригут баранов,а все потокают самодурство.
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