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Город Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

Что учитывают при принятии решения

7 659
82 комментария
В мэрии рассказали, при каких условиях отключат отопление в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ мэрии рассказали, при каких условиях отключат отопление в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мэрии рассказали, при каких условиях отключат отопление в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 26 апреля в Ярославле возобновился отопительный сезон. Отключенные 19 апреля батареи вновь нагрелись из-за похолодания. Решение властей разделило ярославцев на два лагеря. Одни обрадовались возвращению тепла в дома, другие были раздосадованы, что придется продолжать платить коммунальщикам за эту услугу.

Портал 76.RU спросил у мэрии Ярославля, до какого числа будет длиться возобновленный отопительный период.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 „О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“, постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 № 170 „Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда“ отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — ответили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что при принятии решения о дате отключения отопления будет учитываться также прогноз погоды и обращения жителей.

Между тем, судя по прогнозу погоды от Гидрометцентра России, в ближайшие семь дней в Ярославской области среднесуточная температура воздуха составит 6,5 градуса, то есть будет ниже необходимых для отключения отопления показателей. Поэтому вероятнее всего, в ближайшую семидневку батареи в квартирах ярославцев не остынут.

Специалисты центра «Фобос» считают, что даже во второй декаде мая еще возможны ночные заморозки. А потепления стоит ждать только ближе к концу месяца.

Что думаете о продолжении отопительного сезона?

Еще холодно, отключать батареи рано
Можно уже завершать
Не стоило его вообще возобновлять
Не нужно было его прерывать
Свое мнение напишу в комментариях
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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
82
280344857
16 часов
Отопление отключили, но плату за него не отменили, в квитанции - за полный апрель, хотя с 20-го откл. Это только у нас такая "оптимизация" или ещё где-то.такие умные евраевы и молчановы есть? Это же голимая статья УК "Мошенничество в особ. круп. размерах"! Или только у нас это "проканает", потому что прокуроры "слепоглухонемые" и тоже "в доле"?! Вконец уж обнаглели эти "слуги народа", слов нет, даже матерных!!! А разве нельзя просто снизить температуру воды, когда на улице тепло?
Гость
17 часов
Вот что значит, когда городом управляют гуманитарии, а не техники.
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