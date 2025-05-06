Когда в Ярославле отключат отопление: ответ мэрии

В мэрии рассказали, при каких условиях отключат отопление в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 26 апреля в Ярославле возобновился отопительный сезон. Отключенные 19 апреля батареи вновь нагрелись из-за похолодания. Решение властей разделило ярославцев на два лагеря. Одни обрадовались возвращению тепла в дома, другие были раздосадованы, что придется продолжать платить коммунальщикам за эту услугу.

Портал 76.RU спросил у мэрии Ярославля, до какого числа будет длиться возобновленный отопительный период.

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 „О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“, постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 № 170 „Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда“ отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — ответили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что при принятии решения о дате отключения отопления будет учитываться также прогноз погоды и обращения жителей.

Между тем, судя по прогнозу погоды от Гидрометцентра России, в ближайшие семь дней в Ярославской области среднесуточная температура воздуха составит 6,5 градуса, то есть будет ниже необходимых для отключения отопления показателей. Поэтому вероятнее всего, в ближайшую семидневку батареи в квартирах ярославцев не остынут.

Специалисты центра «Фобос» считают, что даже во второй декаде мая еще возможны ночные заморозки. А потепления стоит ждать только ближе к концу месяца.