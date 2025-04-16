Названа планируемая дата отключения отопления в Ярославской области

До конца апреля батареи у ярославцев будут теплыми Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Отопительный сезон в Ярославской области могут завершить 1 мая. Об этом 16 апреля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«В Ярославской области установился стабильный плюс, однако, по прогнозам синоптиков, в конце апреля ожидается похолодание. Поэтому принято решение, что отопительный сезон продлится до конца месяца, и, если потребуется, дата будет скорректирована», — пояснил глава региона.

По словам Михаила Евраева, отключение отопления будет проходить поэтапно. Сначала батареи остынут на предприятиях, затем в жилых домах и социальных учреждениях.

«Эту зиму регион прошел без серьезных технологических сбоев. Сразу после отключения начнется подготовка к следующему отопительному периоду», — отметил губернатор.

Напомним, по постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» окончание отопительного периода устанавливается со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов.