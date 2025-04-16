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Город Названа планируемая дата отключения отопления в Ярославской области

Названа планируемая дата отключения отопления в Ярославской области

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

12 977
57 комментариев
До конца апреля батареи у ярославцев будут теплыми | Источник: Максим Воробьев / E1.RUДо конца апреля батареи у ярославцев будут теплыми | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

До конца апреля батареи у ярославцев будут теплыми

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

Отопительный сезон в Ярославской области могут завершить 1 мая. Об этом 16 апреля в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«В Ярославской области установился стабильный плюс, однако, по прогнозам синоптиков, в конце апреля ожидается похолодание. Поэтому принято решение, что отопительный сезон продлится до конца месяца, и, если потребуется, дата будет скорректирована», — пояснил глава региона.

По словам Михаила Евраева, отключение отопления будет проходить поэтапно. Сначала батареи остынут на предприятиях, затем в жилых домах и социальных учреждениях.

«Эту зиму регион прошел без серьезных технологических сбоев. Сразу после отключения начнется подготовка к следующему отопительному периоду», — отметил губернатор.

Напомним, по постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» окончание отопительного периода устанавливается со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон закончился 2 мая.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отопительный сезон Завершение Отключение отопления Отопление
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Комментарии
57
Гость
16 апреля, 19:32
За то за декабрь, январь и февраль взяли по 5800 руб. за каждый месяц по зимнему нормативу. Но за март пришёл счёт на 5000 руб (!) Откуда такая сумма ? Март же весенний месяц уже вроде по гораздо меньшему нормативу. Жулики и проходимцы наше Яртеплоэнерго.
Гость
21 час
ха-ха -ха. мы топить не перестанем, у-ха-ха на колени вас поставим, ха-ха-ха ))) с уважением Ваша ТГК-2.
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