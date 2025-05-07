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Город Когда отключат отопление в Ярославле: заместитель мэра озвучил прогнозы

Когда отключат отопление в Ярославле: заместитель мэра озвучил прогнозы

Николай Степанов прокомментировал ситуацию на комиссии муниципалитета

1 907
15 комментариев
В мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением в Ярославле | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением в Ярославле | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением в Ярославле

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов на комиссии муниципалитета 7 мая озвучил сроки, до которых, скорее всего, будет еще продолжаться отопительный сезон в городе. Соответствующий вопрос чиновнику задали депутаты.

«Согласно прогнозу погоды до 13–15 мая температурный режим вряд ли будет соответствовать тому, чтобы выключать отопление. Мы отслеживаем ситуацию, стараемся принимать решения с учетом более точных прогнозов на 3 дня», — сообщил он.

Степанов добавил, что процесс отключения, а затем подключения отопления довольно сложный. Особенно, если речь идет о работе не отдельных котельных, которые можно запустить в работу в течение 1-2 дней, а о крупных ТЭЦ. По его словам, остановка и возобновление работы таких объектов согласовывается с федеральными органами.

«В осенний период подключение ТЭЦ занимает до двух недель. Сейчас весной нам удалось большую часть вопросов решить в течение недели», — отметил заммэра.

Напомним, в Ярославле отопление отключили с 19 апреля, но 26 апреля возобновили из-за сильного похолодания. В мэрии изданию 76.RU сообщили, что по нормам, прописанном в федеральном постановлении, отключение тепла происходит на следующий день после пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже 8 градусов. Кроме того, при принятии решения о дате отключения отопления учитывается прогноз погоды и обращения жителей.

Очередная волна холода ожидается в Ярославле на длинных выходных в честь Дня Победы. Причем, по прогнозам синоптиков, на праздничный день придется пик понижения температуры. А ночные заморозки до -2 градусов ожидаются с 8 по 10 мая.

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Комментарии
15
Гость
4 часа
Ответа на вопрос "когда?" в статье естественно нет. Хватит уже нести эту чушь про 8 градусов. Отключат, когда решат, что срубили достаточно бабла.
Гость
4 часа
Наши чиновники может прикинуть, сколько будет переплачено за ненужное в мае отопления и сколько из этого им придется возместить льготным категориям в виде субсидий? Статьи за растрату бюджета никто не боится?
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