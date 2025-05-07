Когда отключат отопление в Ярославле: заместитель мэра озвучил прогнозы

В мэрии прокомментировали ситуацию с отоплением в Ярославле Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов на комиссии муниципалитета 7 мая озвучил сроки, до которых, скорее всего, будет еще продолжаться отопительный сезон в городе. Соответствующий вопрос чиновнику задали депутаты.

«Согласно прогнозу погоды до 13–15 мая температурный режим вряд ли будет соответствовать тому, чтобы выключать отопление. Мы отслеживаем ситуацию, стараемся принимать решения с учетом более точных прогнозов на 3 дня», — сообщил он.

Степанов добавил, что процесс отключения, а затем подключения отопления довольно сложный. Особенно, если речь идет о работе не отдельных котельных, которые можно запустить в работу в течение 1-2 дней, а о крупных ТЭЦ. По его словам, остановка и возобновление работы таких объектов согласовывается с федеральными органами.

«В осенний период подключение ТЭЦ занимает до двух недель. Сейчас весной нам удалось большую часть вопросов решить в течение недели», — отметил заммэра.

Напомним, в Ярославле отопление отключили с 19 апреля, но 26 апреля возобновили из-за сильного похолодания. В мэрии изданию 76.RU сообщили, что по нормам, прописанном в федеральном постановлении, отключение тепла происходит на следующий день после пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже 8 градусов. Кроме того, при принятии решения о дате отключения отопления учитывается прогноз погоды и обращения жителей.