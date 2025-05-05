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Весна Прощаемся с теплом: во вторые майские праздники в Центральной России обещают снег

Прощаемся с теплом: во вторые майские праздники в Центральной России обещают снег

Прогноз погоды на неделю для Ярославской области

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25 комментариев
В ночь на 9 мая в Ярославской области выпадет снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ночь на 9 мая в Ярославской области выпадет снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 9 мая в Ярославской области выпадет снег

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в предстоящие майские выходные в Центральной России будет, к сожалению, не совсем праздничной. После теплого воскресенья, 4 мая, на Русской равнине вновь началось похолодание. Помимо понижения температуры нас ждут облачность и осадки (в том числе, в виде снега), а также заморозки.

«В Центральной России по вине циклона пройду ливневые дожди, ночью и утром местами на севере осадки опять могут переходить в снег», — сообщили в центре «Фобос».

В Ярославской области самыми прохладными днями наступившей недели станут 8 и 9 мая.

«До середины мая надежды на устойчивое тепло нет», — констатировали в «Фобосе».

Далее, по долгосрочным прогнозам, температурный режим войдет в рамки климата, а затем может оказаться даже выше.

«Самая значительная температурная аномалия ожидается в конце месяца и в начале июня — почти на 5°С выше многолетних значений», — отметили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • Понедельник, 5 мая: облачно с прояснениями, сильный ветер. Температура воздуха днем: +7…+9 градусов;

  • вторник, 6 мая: облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -2…+3 градуса, днем: +6…+11 градусов;

  • среда, 7 мая: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0…+4 градуса, местами заморозки до -1 градуса. Температура днем: +8…+13 градусов;

  • четверг, 8 мая: облачно, небольшой дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: 0… +3 градуса, днем: +10 градусов;

  • пятница, 9 мая: облачно, временами небольшой дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

  • суббота, 10 мая: ночью малооблачно без осадков, днем облачно с пояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0 градусов, днем: + 11 градусов;

  • воскресенье, 11 мая: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +12 градусов.

Подробный прогноз на каждый день также смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

Кстати, ученые назвали причину холодной погоды в мае 2025 года.

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Комментарии
25
Hail
7 часов
Ярославский прогноз погоды, работает на отопительные организации. Эта истерия, ещё большими силами, нагнетается нашими СМИ. Не видел обещанных заморозков -5 и -7 градусов, так же не вижу в прогнозах (из разных источников) минусовую температуру, везде +3 и +5 ночью в Ярославле.
Гость
5 мая, 10:18
Хватит прогнозировать, у вас по три разных прогноза за день.
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