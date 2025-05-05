Прощаемся с теплом: во вторые майские праздники в Центральной России обещают снег

В ночь на 9 мая в Ярославской области выпадет снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Погода в предстоящие майские выходные в Центральной России будет, к сожалению, не совсем праздничной. После теплого воскресенья, 4 мая, на Русской равнине вновь началось похолодание. Помимо понижения температуры нас ждут облачность и осадки (в том числе, в виде снега), а также заморозки.

«В Центральной России по вине циклона пройду ливневые дожди, ночью и утром местами на севере осадки опять могут переходить в снег», — сообщили в центре «Фобос».

В Ярославской области самыми прохладными днями наступившей недели станут 8 и 9 мая.

«До середины мая надежды на устойчивое тепло нет», — констатировали в «Фобосе».

Далее, по долгосрочным прогнозам, температурный режим войдет в рамки климата, а затем может оказаться даже выше.

«Самая значительная температурная аномалия ожидается в конце месяца и в начале июня — почти на 5°С выше многолетних значений», — отметили в «Фобосе».

Прогноз погоды в Ярославской области от Гидрометцентра:

Понедельник, 5 мая: облачно с прояснениями, сильный ветер. Температура воздуха днем: +7…+9 градусов;

вторник, 6 мая: облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью: -2…+3 градуса, днем: +6…+11 градусов;

среда, 7 мая: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0…+4 градуса, местами заморозки до -1 градуса. Температура днем: +8…+13 градусов;

четверг, 8 мая: облачно, небольшой дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: 0… +3 градуса, днем: +10 градусов;

пятница, 9 мая: облачно, временами небольшой дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +10 градусов;

суббота, 10 мая: ночью малооблачно без осадков, днем облачно с пояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью: 0 градусов, днем: + 11 градусов;

воскресенье, 11 мая: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +2 градуса, днем: +12 градусов.

Подробный прогноз на каждый день также смотрите на сервисе «Погода 76.RU».