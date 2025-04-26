В Ярославле включат отопление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле из-за похолодания решено возобновить отопительный период. Об этом 26 апреля сообщил мэр города Артем Молчанов.

«Сегодня принял решение включить отопление в жилых домах нашего города. Постановление направлено в теплоснабжающие организации. Работы по включению тепла начнутся незамедлительно», — отметил мэр.

Ярославцев попросили проявить терпение.

Сколько дней батареи будут оставаться горячими, не сообщается.

Напомним, из-за резкого похолодания в Ярославской области в ряде округов решили возобновить подачу отопления в дома. В частности такие постановления подписали главы Любимского и Большесельского округов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 26 апреля призвал руководителей городов и округов позаботиться о жителях и там, где это возможно, вновь начать подачу отопления.

Изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля.