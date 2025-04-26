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Город В Ярославле включат отопление

В Ярославле включат отопление

Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов

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106 комментариев
В Ярославле включат отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле включат отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле включат отопление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за похолодания решено возобновить отопительный период. Об этом 26 апреля сообщил мэр города Артем Молчанов.

«Сегодня принял решение включить отопление в жилых домах нашего города. Постановление направлено в теплоснабжающие организации. Работы по включению тепла начнутся незамедлительно», — отметил мэр.

Ярославцев попросили проявить терпение.

Сколько дней батареи будут оставаться горячими, не сообщается.

Напомним, из-за резкого похолодания в Ярославской области в ряде округов решили возобновить подачу отопления в дома. В частности такие постановления подписали главы Любимского и Большесельского округов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 26 апреля призвал руководителей городов и округов позаботиться о жителях и там, где это возможно, вновь начать подачу отопления.

Изначально отопительный период в Ярославской области планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля.

Между тем после тепла в регион пришло похолодание. Министерство региональной безопасности предупредило жителей области о заморозках до -5 градусов, которые ожидаются 26–28 апреля.

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Комментарии
106
Гость
26 апреля, 18:36
Живём, видимо, в мезозойской эре. До сих пор ТГК не научились убавлять или прибавлять температуру! Только вкл или выкл. Бесят.
Гость
26 апреля, 13:56
Кстати, в Москве отопление не отключали, только убавили до приемлемой температуры.
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