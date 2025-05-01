Какая погода будет в начале мая? Публикуем подробный прогноз от синоптика

Погода на майские праздники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Впереди майские праздники, и прежде чем строить планы, предлагаем узнать, какой погоды стоит ожидать. Синоптик метеоцентра «Метео» Александр Ильин подготовил для 76.RU подробный прогноз для всех регионов России — делимся им в этом материале.

Погода в Центральной России

Как отметил синоптик, на погоду на европейской территории России повлияет арктическое вторжение. Из-за него температура воздуха будет ниже нормальных значений.

«Кроме того, циклон, проходящий с запада через центр европейской территории России, 1 мая принесет пасмурную и дождливую погоду в Центральный федеральный округ, а во второй половине дня — в западные районы Приволжского федерального округа и далее», — отметил Александр Ильин.

Попадают в холодную часть циклона северные районы ЦФО и ПФО, и там температура воздуха днем ожидается +3…+8 градуса, а местами в Тверской области не выше +2 градусов. Так что не будем исключать, что местами в Тверской, Ярославской, Ивановской областях и местами на севере Владимирской области еще пройдет мокрый снег. В южных районах ЦФО и ПФО днем потеплеет до +13…+18 градусов. Александр Ильин синоптик метеорологического центра «Метео»

На севере европейской территории России под влиянием арктического циклона 1 мая пройдет небольшой снег: местами в Ненецком автономном округе и в прибрежных районах Кольского полуострова.

«1 мая на северо-западе, в Калининградской области и в Карелии ночью без осадков. В утренние часы пройдет небольшой дождь, местами по южным районам Псковской и Новгородской областей, а днем распогодится везде. 2 мая в Калининградской области потеплеет до +19…+24 градусов. В Ленинградской области и южнее воздух прогреется до +10…+15 градусов. В Карелии температура останется без изменений», — отметил синоптик.

2 мая небольшое потепление ожидается на севере европейской территории России: в Мурманске — до +8 градусов, в Архангельске — до +11…+13 градусов, в Сыктывкаре — до +10 градусов.

«В ЦФО под влиянием циклона, пришедшего с северо-запада, ночью на большей части территории пройдут дожди, а местами в центральных районах возможен и мокрый снег, но тоже слабый. Днем, по мере перемещения циклона в Поволжье, осадки в ЦФО будут прекращаться. В южных районах Черноземья уже с ночи — без осадков. В западных районах потеплеет, а в восточных — похолодает. В Смоленске днем температура поднимется до +15…+17 градусов. Во Владимире похолодает до +8…+10 градусов. На юге Черноземья воздух прогреется тоже до +15…+17 градусов», — поделился своим прогнозом синоптик Александр Ильин.

Погода в Москве

1 мая в Москве и Московской области ожидается дождливая и прохладная погода, связанная с прохождением циклона. Он принесет с собой умеренные, местами сильные дожди. Местами в Московской области в ночные часы 1 и 2 мая в северных районах может выпасть небольшой снег.

«Ночью 1 мая температура воздуха в Москве ожидается +3…+5 градусов, по области — 0…+5 градусов. 1 и 2 мая ночью возможны небольшие заморозки до –1 градуса. Особенно велика вероятность заморозков ночью 2 мая. Днем, соответственно, будет солнечная, дождливая погода при температуре +8…+10 градусов. По Московской области тоже дождливо, температура +6…+11 градусов», — отметил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

2 мая в Москве ночью будет облачно, пройдут небольшие осадки, в том числе, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до +1…+3 градусов в Москве, а по области — до 0…+5 градусов. Днем температура в Москве прогреется до +8…+10 градусов.

Более теплыми в Москве и области ожидаются выходные — 3−4 мая. В субботу температура в дневные часы будет подниматься до +12…+14 градусов в Москве, и до +16 градусов в Московской области. В воскресенье будет чуть теплее, воздух прогреется до +12 …+17 градусов. Прогнозируются кратковременные дожди. Александр Ильин синоптик метеорологического центра «Метео»

Погода в Сибири и на Урале

По данным синоптика, температурный фон в первые числа мая в Сибири и на Урале на большей части территорий будет близок к нормальным значениям.

«Положительными аномалиями до 4–8 градусов выделяется Таймыр и северные районы Эвенкии, а отрицательными — до 3–6 градусов — западные районы ЯНАО и ХМАО», — пояснил эксперт.

1 мая осадки в виде снега ожидаются в Туруханском районе. Похолодает в Эвенкии и на севере Иркутской области на 5–7 градусов.

«Похолодает и на юге Иркутской области, но обойдется без осадков. В Иркутске днем 1 мая +9…+11 градусов. В других районах на юге Сибирского федерального округа, где сильнее антициклон, ожидается солнечная погода без осадков, а температура будет расти до +13…+18 градусов. В Омске и Барнауле на Первомай около +17 градусов. В Новосибирске и Горно-Алтайске около +16 градусов, в Красноярске, Абакане и в Кызыле днем до +15 градусов», — отметил Александр Ильин.

В Уральском федеральном округе 1 мая будет без осадков, преимущественно солнечная погода продержится в юго-западных районах Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В Салехарде потеплеет до +3…+5 градусов и обойдется без осадков, хотя местами в ЯНАО пройдет небольшой снег. В центральных и южных районах УФО под влиянием антициклона день простоит без осадков», — спрогнозировал Александр Ильин.

2 мая в Туре потеплеет до +9…+11 градусов. В Новосибирске и Красноярске потеплеет до +17…+19 градусов. В Омске днем похолодает до +13…+15 градусов. Александр Ильин синоптик метеорологического центра «Метео»

Погода на Дальнем Востоке

В начале мая под влиянием циклона, пришедшего с севера Китая, на большей части Дальнего Востока будет преобладать облачная погода, местами с осадками.

«Осадки при температуре +4…+9 градусов пройдут на севере Забайкалья и местами на востоке. На юге Бурятии похолодает до +9…+11 градусов. В АО на большей части при температуре +10…+15 градусов будет идти небольшой дождь, и лишь на севере при температуре +3…+8 градусов в высокогорьях местами пройдет мокрый снег с дождем», — уточнил эксперт.

Дожди будут идти на юге Хабаровского края, а в центральных районах — с мокрым снегом. Температура воздуха при этом в Хабаровске сохранится +15…+17 градусов. В центральных и северных районах температура +2…+7 градусов.

На Сахалине осадки пройдут местами в центральной части острова и на севере. На юге потеплеет до +6…+8 градусов.

Погода на юге

Погода без осадков при незначительной облачности и заметном потеплении придет на юг. 1 мая в районе Сочи может пройти кратковременный дождь. Небольшие осадки ожидаются в горных районах на западе русского Кавказа.

«От северного Приазовья до Прикаспия воздух будет прогреваться до +19…+24 градусов. На побережье Каспия воздух будет свежее, и максимальная температура воздуха 1 и 2 мая ожидается +14…+19 градусов», — отметил синоптик Александр Ильин.