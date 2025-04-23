Громкий хлопок напугал ярославцев в разных районах города

Ярославцы сообщили о сильном хлопке на улице вечером 22 апреля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











22 апреля около 18 часов ярославские соцсети заполнились постами о звуке, напоминающем взрыв или сильный хлопок.

«Подписчики интересуются, что сейчас только что бумкнуло?», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

О громком звуке писали жители практически всех районов Ярославля.

«На Московском проспекте раз шесть было слышно и окна тряслись», — писали ярославцы.

О хлопке сообщали также в Тутаеве.

Люди гадали, что это может быть. Среди версий были гром, переход самолета на сверхзвуковую скорость, отзвук детонации боеприпасов во Владимирской области, о которой сообщило Минобороны.

23 апреля в Министерстве региональной безопасности сообщили порталу 76.RU, что на территории Ярославской области в это время каких-либо происшествий зафиксировано не было.

«Поводов для беспокойства нет», — уточнили власти.