Громкий хлопок напугал ярославцев в разных районах города

22 апреля около 18 часов ярославские соцсети заполнились постами о звуке, напоминающем взрыв или сильный хлопок.
«Подписчики интересуются, что сейчас только что бумкнуло?», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».
О громком звуке писали жители практически всех районов Ярославля.
«На Московском проспекте раз шесть было слышно и окна тряслись», — писали ярославцы.
О хлопке сообщали также в Тутаеве.
Люди гадали, что это может быть. Среди версий были гром, переход самолета на сверхзвуковую скорость, отзвук детонации боеприпасов во Владимирской области, о которой сообщило Минобороны.
23 апреля в Министерстве региональной безопасности сообщили порталу 76.RU, что на территории Ярославской области в это время каких-либо происшествий зафиксировано не было.
«Поводов для беспокойства нет», — уточнили власти.
Напомним, утром 23 апреля ярославцы получили сообщения об угрозе атаки БПЛА в соседнем регионе.