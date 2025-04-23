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Город Громкий хлопок напугал ярославцев в разных районах города

Громкий хлопок напугал ярославцев в разных районах города

Ситуацию прокомментировали в Министерстве региональной безопасности

2 947
18 комментариев
Ярославцы сообщили о сильном хлопке на улице вечером 22 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы сообщили о сильном хлопке на улице вечером 22 апреля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы сообщили о сильном хлопке на улице вечером 22 апреля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 апреля около 18 часов ярославские соцсети заполнились постами о звуке, напоминающем взрыв или сильный хлопок.

«Подписчики интересуются, что сейчас только что бумкнуло?», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

О громком звуке писали жители практически всех районов Ярославля.

«На Московском проспекте раз шесть было слышно и окна тряслись», — писали ярославцы.

О хлопке сообщали также в Тутаеве.

Люди гадали, что это может быть. Среди версий были гром, переход самолета на сверхзвуковую скорость, отзвук детонации боеприпасов во Владимирской области, о которой сообщило Минобороны.

23 апреля в Министерстве региональной безопасности сообщили порталу 76.RU, что на территории Ярославской области в это время каких-либо происшествий зафиксировано не было.

«Поводов для беспокойства нет», — уточнили власти.

Напомним, утром 23 апреля ярославцы получили сообщения об угрозе атаки БПЛА в соседнем регионе.

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Комментарии
19
Гость
1 час
«Поводов для беспокойства нет» - цитата из ролика Гарика Харламова про пожары в Сибири. После этих слов стало как то тревожно...
Гость
1 час
Вчера вечером пару раз что-то знатно так плюхнуло, вот только на взрывы это ни разу не похоже было. Если бы рядом стройка была, решила бы что с большой высоты упали поочерёдно две бетонные плиты. В общем, был звук чего-то тяжеленного рухнувшего с большой высоты. Может доллар опять обвалился? ; ))) А статья-то к чему была, раз так и не решили, что грохнулось?
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