НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

ю-в.

 753мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,46
EUR 94,04
Экстренное предупреждение о погоде
Шансы «Локомотива» на победу
Грядет гроза
Дайджест ко Дню Победы
Загадочные растения у Волги
Когда откроют ТЮЗ
Благоустроят парки
Очередь за билетами на матч
График работы больниц
Происшествия Спецоперация на Украине Ярославцев предупредили об опасности атаки БПЛА в соседнем регионе

Ярославцев предупредили об опасности атаки БПЛА в соседнем регионе

Что сообщили власти

2 111
15 комментариев
Ярославцы получили смс-оповещения об опасности атаки БПЛА в Ивановской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы получили смс-оповещения об опасности атаки БПЛА в Ивановской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы получили смс-оповещения об опасности атаки БПЛА в Ивановской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 23 апреля некоторые жители Ярославской области получили смс-оповещения от RSCHS об угрозе атаки беспилотников в соседней Ивановской области.

«Подберите безопасное укрытие и займите его», — говорится в рассылаемой информации.

Вот такие смс-предупреждения получили некоторые жители Ярославской области | Источник: читатель 76.RUВот такие смс-предупреждения получили некоторые жители Ярославской области | Источник: читатель 76.RU

Вот такие смс-предупреждения получили некоторые жители Ярославской области

Источник:

читатель 76.RU

РСЧС — это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2021 года она рассылает смс-оповещения россиянам в случае какой-либо опасности под именем «RSCHS».

Правительство Ивановской области на своем сайте также разместило предупреждение.

«В регионе сохраняется режим опасности БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями», — сообщили ивановские власти в 8 часов утра 23 апреля.

В 09:50 был объявлен отбой опасности БПЛА в Ивановской области.

Также правительство соседней области опубликовало памятку, как действовать, когда звучит предупреждение об опасности БПЛА. В ней даны следующие советы:

1. При приближении БПЛА не пользоваться телефоном и GPS;

2. При появлении БПЛА:

  • покиньте опасную зону, по возможности бегите зигзагами, спрячьтесь в здании, под деревьями. При сбросе боеприпаса отбегите в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канавку, закройте голову руками;

  • не поднимайтесь после взрыва;

  • если вы в автомобиле: припаркуйтесь и покиньте автомобиль, спрячьтесь в здании, под деревьями. Если негде укрыться и вас много, разбегитесь в разные стороны;

  • если вы в здании: отойдите от окон, укройтесь в подвале или помещении с несущими стенами без окон, не пользуйтесь лифтом;

3. Если заметили беспилотник в отдалении, позвоните в 112.

4. Не поднимать упавшие БПЛА, так как аппарат может быть заминирован, может содержать отравляющие или токсичные вещества.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Беспилотники Спецоперация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
2 часа
Нет повода для беспокойства, это всё по плану в чётком соответствии с графиком. По крайней мере, так главный сказал.
Гость
2 часа
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — застой, хочется движухи. (с)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление