Ярославцев предупредили об опасности атаки БПЛА в соседнем регионе

Ярославцы получили смс-оповещения об опасности атаки БПЛА в Ивановской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 23 апреля некоторые жители Ярославской области получили смс-оповещения от RSCHS об угрозе атаки беспилотников в соседней Ивановской области.

«Подберите безопасное укрытие и займите его», — говорится в рассылаемой информации.

Вот такие смс-предупреждения получили некоторые жители Ярославской области Источник: читатель 76.RU











РСЧС — это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2021 года она рассылает смс-оповещения россиянам в случае какой-либо опасности под именем «RSCHS».

Правительство Ивановской области на своем сайте также разместило предупреждение.

«В регионе сохраняется режим опасности БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями», — сообщили ивановские власти в 8 часов утра 23 апреля.

В 09:50 был объявлен отбой опасности БПЛА в Ивановской области.

Также правительство соседней области опубликовало памятку, как действовать, когда звучит предупреждение об опасности БПЛА. В ней даны следующие советы:

1. При приближении БПЛА не пользоваться телефоном и GPS;

2. При появлении БПЛА:

покиньте опасную зону, по возможности бегите зигзагами, спрячьтесь в здании, под деревьями. При сбросе боеприпаса отбегите в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канавку, закройте голову руками;

не поднимайтесь после взрыва;

если вы в автомобиле: припаркуйтесь и покиньте автомобиль, спрячьтесь в здании, под деревьями. Если негде укрыться и вас много, разбегитесь в разные стороны;

если вы в здании: отойдите от окон, укройтесь в подвале или помещении с несущими стенами без окон, не пользуйтесь лифтом;

3. Если заметили беспилотник в отдалении, позвоните в 112.