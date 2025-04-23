Ярославцев предупредили об опасности атаки БПЛА в соседнем регионе

Утром 23 апреля некоторые жители Ярославской области получили смс-оповещения от RSCHS об угрозе атаки беспилотников в соседней Ивановской области.
«Подберите безопасное укрытие и займите его», — говорится в рассылаемой информации.
РСЧС — это Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С 2021 года она рассылает смс-оповещения россиянам в случае какой-либо опасности под именем «RSCHS».
Правительство Ивановской области на своем сайте также разместило предупреждение.
«В регионе сохраняется режим опасности БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями», — сообщили ивановские власти в 8 часов утра 23 апреля.
В 09:50 был объявлен отбой опасности БПЛА в Ивановской области.
Также правительство соседней области опубликовало памятку, как действовать, когда звучит предупреждение об опасности БПЛА. В ней даны следующие советы:
1. При приближении БПЛА не пользоваться телефоном и GPS;
2. При появлении БПЛА:
покиньте опасную зону, по возможности бегите зигзагами, спрячьтесь в здании, под деревьями. При сбросе боеприпаса отбегите в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канавку, закройте голову руками;
не поднимайтесь после взрыва;
если вы в автомобиле: припаркуйтесь и покиньте автомобиль, спрячьтесь в здании, под деревьями. Если негде укрыться и вас много, разбегитесь в разные стороны;
если вы в здании: отойдите от окон, укройтесь в подвале или помещении с несущими стенами без окон, не пользуйтесь лифтом;
3. Если заметили беспилотник в отдалении, позвоните в 112.
4. Не поднимать упавшие БПЛА, так как аппарат может быть заминирован, может содержать отравляющие или токсичные вещества.