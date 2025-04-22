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Происшествия подробности Во Владимирской области сдетонировал склад с боеприпасами. Жителей вывозят, всюду летают коптеры: видео

Во Владимирской области сдетонировал склад с боеприпасами. Жителей вывозят, всюду летают коптеры: видео

Есть пострадавшие

46
2 комментария

Очевидцы делятся кадрами со снарядами

Источник:

Baza / Telegram

Из-за взрывов во Владимирской области пострадали четыре человека. Погибших нет, заявил губернатор региона Александр Авдеев.

«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — уточнил Авдеев.

Возгорание произошло на территории воинской части в Киржачском районе — в результате «нештатной ситуации». Хранящиеся там боеприпасы сдетонировали.

На территории района объявили режим ЧС

Источник:

Mash / Telegram

Власти региона создали оперативный штаб. На месте ЧП работает комиссия по оценке ущерба, для осмотра используют квадрокоптеры. Губернатор сообщил о взаимодействии с Минобороны и МЧС.

Из-за ЧП власти создали оперативный штаб | Источник: Авдеев. О важном / TelegramИз-за ЧП власти создали оперативный штаб | Источник: Авдеев. О важном / Telegram

Из-за ЧП власти создали оперативный штаб

Источник:

Авдеев. О важном / Telegram

Жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков эвакуируют. В пунктах временного размещения, которые организовали на базе школ и домов культуры, находится уже 450 человек. Губернатор выразил надежду, что уже завтра люди смогут вернуться в свои дома.

В МЧС отметили, что глава ведомства дал указ наращивать группировки пожарных и спасателей.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Взрыв Владимирская область Детонация боеприпасов Режим ЧС МЧС Минобороны
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Комментарии
2
Инженер1
1 минута
Движуха, фигли! Дет скачет!
Гость
3 минуты
захватывающие дух новости!
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