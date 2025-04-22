Во Владимирской области сдетонировал склад с боеприпасами. Жителей вывозят, всюду летают коптеры: видео

Очевидцы делятся кадрами со снарядами Источник: Baza / Telegram

Из-за взрывов во Владимирской области пострадали четыре человека. Погибших нет, заявил губернатор региона Александр Авдеев.

«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — уточнил Авдеев.

Возгорание произошло на территории воинской части в Киржачском районе — в результате «нештатной ситуации». Хранящиеся там боеприпасы сдетонировали.

На территории района объявили режим ЧС Источник: Mash / Telegram

Власти региона создали оперативный штаб. На месте ЧП работает комиссия по оценке ущерба, для осмотра используют квадрокоптеры. Губернатор сообщил о взаимодействии с Минобороны и МЧС.

Из-за ЧП власти создали оперативный штаб Источник: Авдеев. О важном / Telegram











Жителей семи населенных пунктов и 12 дачных поселков эвакуируют. В пунктах временного размещения, которые организовали на базе школ и домов культуры, находится уже 450 человек. Губернатор выразил надежду, что уже завтра люди смогут вернуться в свои дома.