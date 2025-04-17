Ночь была красочной: жители Ярославской области увидели северное сияние

Жители Ярославской области уже вторую ночь наблюдают северное сияние. Зелено-розовые огни были заметны не только в глуши, но и в городе. Аврора, так называют северное сияние, появляется впоследствии вспышек на Солнце.
Северное сияние — оптическое явление, при котором верхние слои атмосферы светятся различными цветами, вследствие взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли. Сияние часто называют Авророй в честь богини утренней зари из римской мифологии. Тех, кто занимается съемкой и слежением за явлением, называют — охотниками за Авророй.
Мы собрали фоторепортаж из завораживающих кадров, сделанных в Ярославской области за прошедшую ночь. За фото благодарим читателей.
Северное сияние — не редкость для Ярославской области. Например, в ноябре 2024 года небо также окрасилось в зеленый и розовый. Не так давно, 22 марта 2025, северное сияние было видно невооруженным глазом в черте города.