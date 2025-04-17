Ночь была красочной: жители Ярославской области увидели северное сияние

Фотографии северного сияния в Ярославской области Источник: Кристина Завидова / Vk.com











Жители Ярославской области уже вторую ночь наблюдают северное сияние. Зелено-розовые огни были заметны не только в глуши, но и в городе. Аврора, так называют северное сияние, появляется впоследствии вспышек на Солнце.

Северное сияние — оптическое явление, при котором верхние слои атмосферы светятся различными цветами, вследствие взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли. Сияние часто называют Авророй в честь богини утренней зари из римской мифологии. Тех, кто занимается съемкой и слежением за явлением, называют — охотниками за Авророй.

Мы собрали фоторепортаж из завораживающих кадров, сделанных в Ярославской области за прошедшую ночь. За фото благодарим читателей.

Аврору можно было наблюдать и в черте города, но не так четко Источник: Кирилл Максимов / Telegram

В более засвеченных районах сияние можно было видеть только на фотографиях Источник: читатель 76.RU











В районе Рыбинского водохранилища отчетливо видны столбы Источник: John / Telegram

Многие горожане смоги запечатлеть Аврору Источник: Елизавета / Telegram

Для наблюдения лучше выезжать за город Источник: читатель 76.RU / Telegram

Но даже с балкона есть возможность сфотографировать сияние Источник: читатель 76.RU / Telegram

В Заволжском районе было заметно зеленое пятно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какая красота! Источник: Владислав Беляев / Vk.com











Эти фотографии сделаны в Брагине на берегу Волги в районе Мостоотряда Источник: Владислав Беляев / Vk.com











Какие четкие линии Источник: Владислав Беляев / Vk.com











Сияние извивается словно змея Источник: Владислав Беляев / Vk.com











Фотографии сделаны в черте города, главное — уйти от большого количества источников света Источник: Владислав Беляев / Vk.com









