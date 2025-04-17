НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +11

1 м/c,

ю-в.

 758мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Сотни квартир без воды
Фигуранты по делу главы района
Дайджест ко Дню Победы
Грядет аномальная жара
Умер актер известного театра
Эвакуировали многоэтажку
Звезда «Дома-2» на СВО
Сколько зарабатывают ярославцы
Город фоторепортаж Ночь была красочной: жители Ярославской области увидели северное сияние

Ночь была красочной: жители Ярославской области увидели северное сияние

Показываем завораживающие кадры явления

1 148
2 комментария
Фотографии северного сияния в Ярославской области | Источник: Кристина Завидова / Vk.comФотографии северного сияния в Ярославской области | Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Фотографии северного сияния в Ярославской области

Источник:

Кристина Завидова / Vk.com

Жители Ярославской области уже вторую ночь наблюдают северное сияние. Зелено-розовые огни были заметны не только в глуши, но и в городе. Аврора, так называют северное сияние, появляется впоследствии вспышек на Солнце.

Северное сияние — оптическое явление, при котором верхние слои атмосферы светятся различными цветами, вследствие взаимодействия солнечного ветра и магнитного поля Земли. Сияние часто называют Авророй в честь богини утренней зари из римской мифологии. Тех, кто занимается съемкой и слежением за явлением, называют — охотниками за Авророй.

Мы собрали фоторепортаж из завораживающих кадров, сделанных в Ярославской области за прошедшую ночь. За фото благодарим читателей.

Аврору можно было наблюдать и в черте города, но не так четко | Источник: Кирилл Максимов / TelegramАврору можно было наблюдать и в черте города, но не так четко | Источник: Кирилл Максимов / Telegram

Аврору можно было наблюдать и в черте города, но не так четко

Источник:

Кирилл Максимов / Telegram

В более засвеченных районах сияние можно было видеть только на фотографиях | Источник: читатель 76.RUВ более засвеченных районах сияние можно было видеть только на фотографиях | Источник: читатель 76.RU

В более засвеченных районах сияние можно было видеть только на фотографиях

Источник:

читатель 76.RU

В районе Рыбинского водохранилища отчетливо видны столбы | Источник: John / TelegramВ районе Рыбинского водохранилища отчетливо видны столбы | Источник: John / Telegram

В районе Рыбинского водохранилища отчетливо видны столбы

Источник:

John / Telegram

Многие горожане смоги запечатлеть Аврору | Источник: Елизавета / TelegramМногие горожане смоги запечатлеть Аврору | Источник: Елизавета / Telegram

Многие горожане смоги запечатлеть Аврору

Источник:

Елизавета / Telegram

Для наблюдения лучше выезжать за город | Источник: читатель 76.RU / TelegramДля наблюдения лучше выезжать за город | Источник: читатель 76.RU / Telegram

Для наблюдения лучше выезжать за город

Источник:

читатель 76.RU / Telegram

Но даже с балкона есть возможность сфотографировать сияние | Источник: читатель 76.RU / TelegramНо даже с балкона есть возможность сфотографировать сияние | Источник: читатель 76.RU / Telegram

Но даже с балкона есть возможность сфотографировать сияние

Источник:

читатель 76.RU / Telegram

В Заволжском районе было заметно зеленое пятно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Заволжском районе было заметно зеленое пятно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Заволжском районе было заметно зеленое пятно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая красота! | Источник: Владислав Беляев / Vk.comКакая красота! | Источник: Владислав Беляев / Vk.com

Какая красота!

Источник:

Владислав Беляев / Vk.com

Эти фотографии сделаны в Брагине на берегу Волги в районе Мостоотряда | Источник: Владислав Беляев / Vk.comЭти фотографии сделаны в Брагине на берегу Волги в районе Мостоотряда | Источник: Владислав Беляев / Vk.com

Эти фотографии сделаны в Брагине на берегу Волги в районе Мостоотряда

Источник:

Владислав Беляев / Vk.com

Какие четкие линии | Источник: Владислав Беляев / Vk.comКакие четкие линии | Источник: Владислав Беляев / Vk.com

Какие четкие линии

Источник:

Владислав Беляев / Vk.com

Сияние извивается словно змея | Источник: Владислав Беляев / Vk.comСияние извивается словно змея | Источник: Владислав Беляев / Vk.com

Сияние извивается словно змея

Источник:

Владислав Беляев / Vk.com

Фотографии сделаны в черте города, главное&nbsp;— уйти от большого количества источников света | Источник: Владислав Беляев / Vk.comФотографии сделаны в черте города, главное&nbsp;— уйти от большого количества источников света | Источник: Владислав Беляев / Vk.com

Фотографии сделаны в черте города, главное — уйти от большого количества источников света

Источник:

Владислав Беляев / Vk.com

Северное сияние — не редкость для Ярославской области. Например, в ноябре 2024 года небо также окрасилось в зеленый и розовый. Не так давно, 22 марта 2025, северное сияние было видно невооруженным глазом в черте города.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Северное сияние Магнитная буря
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 часов
С Россией Бог!
Гость
5 часов
Главное что не Черенковское свечение
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Болельщик ярославского «Локомотива» — о предстоящем матче КХЛ: «„Авангард“ сильно прокачался»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление