«В черте города были видны краски»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Ночью 22 марта над Ярославской областью разлилось северное сияние. Явление заметили в Тутаеве. Фотограф Кристина Завидова запечатлела перламутровые переливы в небе.
«Удивительно, но глазами в черте города были видны все краски», — написала Кристина на своей странице во «Вконтакте».
Ученые объясняют, что северное сияние связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури.
В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), сообщается, что магнитная буря произошла ближе к утру 22 марта. Также ее ожидают в течение следующих суток.
«Возобновление сильных магнитных бурь, однако, ожидается уже стыке сегодняшних и завтрашних суток, когда к текущему влиянию солнечного ветра добавится ударное воздействие от выброса массы, приход которого ожидается примерно в это время. Облако плазмы было выброшено Солнцем вчера, 21 марта, около 19 часов по московскому времени в результате вспышки уровня M1.2», — рассказали в лаборатории.