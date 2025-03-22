«В черте города были видны краски»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Северное сияние заметили в Тутаеве Источник: Кристина Завидова / Vk.com











Ночью 22 марта над Ярославской областью разлилось северное сияние. Явление заметили в Тутаеве. Фотограф Кристина Завидова запечатлела перламутровые переливы в небе.

«Удивительно, но глазами в черте города были видны все краски», — написала Кристина на своей странице во «Вконтакте».

Небо переливалось зеленым и фиолетовым цветами Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Ученые объясняют, что северное сияние связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), сообщается, что магнитная буря произошла ближе к утру 22 марта. Также ее ожидают в течение следующих суток.