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Город «В черте города были видны краски»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

«В черте города были видны краски»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Публикуем завораживающие кадры

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Северное сияние заметили в Тутаеве | Источник: Кристина Завидова / Vk.comСеверное сияние заметили в Тутаеве | Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Северное сияние заметили в Тутаеве

Источник:

Ночью 22 марта над Ярославской областью разлилось северное сияние. Явление заметили в Тутаеве. Фотограф Кристина Завидова запечатлела перламутровые переливы в небе.

«Удивительно, но глазами в черте города были видны все краски», — написала Кристина на своей странице во «Вконтакте».

Небо переливалось зеленым и фиолетовым цветами | Источник: Кристина Завидова / Vk.comНебо переливалось зеленым и фиолетовым цветами | Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Небо переливалось зеленым и фиолетовым цветами

Источник:

Ученые объясняют, что северное сияние связано со вспышками на Солнце, вследствие чего возникают магнитные бури.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), сообщается, что магнитная буря произошла ближе к утру 22 марта. Также ее ожидают в течение следующих суток.

«Возобновление сильных магнитных бурь, однако, ожидается уже стыке сегодняшних и завтрашних суток, когда к текущему влиянию солнечного ветра добавится ударное воздействие от выброса массы, приход которого ожидается примерно в это время. Облако плазмы было выброшено Солнцем вчера, 21 марта, около 19 часов по московскому времени в результате вспышки уровня M1.2», — рассказали в лаборатории.

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Северное сияние Магнитные бури Тутаев
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