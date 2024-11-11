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Страна и мир «Самая сильная вспышка класса Х»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

«Самая сильная вспышка класса Х»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Показываем кадры уникального явления

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Из-за чего возникает северное сияние, объяснил ученый

На выходных, 9 и 10 ноября, над Ярославской областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в зеленый и фиолетовый.

Как объясняют ученые, это явление связано со вспышками на Солнце, последние из которых возникли 8 ноября и вызвали магнитную бурю на Земле.

— Летят протоны, где-то 10 протонов в кубическом сантиметре. Это вроде бы немного, но скорость у них огромная (может доходить до 500 километров в секунду). Они доходят до Земли через день-два после вспышки, — рассказал в беседе с 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Увидеть северное сияние можно было в тех районах Ярославской области, где на выходных была ясная погода.

— Когда эти вспышки происходят, они взаимодействуют с молекулами и атомами воздуха, возбуждают их, и они высвечиваются. То же самое, как крупинка соли попала на газовую плиту и там вспыхнул такой желтый цвет, — объяснил ученый Николай Перов.

Позеленевшее небо заметили жители Рыбинска

Небо окрасилось в разные оттенки

Красота!

А вы видели северное сияние?

В ближайшие дни можно будет наблюдать еще одно северное сияние.

— Самая сильная вспышка класса Х с 30% вероятностью будет 11 ноября. То есть сегодня она возникнет, а через день-два — северное сияние, — рассказал Николай Перов.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие недели

Подробное расписание магнитных бурь опубликовали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Северное сияние Вспышка на Солнце Магнитная буря
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