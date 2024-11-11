«Самая сильная вспышка класса Х»: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Из-за чего возникает северное сияние, объяснил ученый Источник: Подслушано в Любиме / T.me











На выходных, 9 и 10 ноября, над Ярославской областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в зеленый и фиолетовый.

Как объясняют ученые, это явление связано со вспышками на Солнце, последние из которых возникли 8 ноября и вызвали магнитную бурю на Земле.

— Летят протоны, где-то 10 протонов в кубическом сантиметре. Это вроде бы немного, но скорость у них огромная (может доходить до 500 километров в секунду). Они доходят до Земли через день-два после вспышки, — рассказал в беседе с 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Увидеть северное сияние можно было в тех районах Ярославской области, где на выходных была ясная погода.

— Когда эти вспышки происходят, они взаимодействуют с молекулами и атомами воздуха, возбуждают их, и они высвечиваются. То же самое, как крупинка соли попала на газовую плиту и там вспыхнул такой желтый цвет, — объяснил ученый Николай Перов.

Позеленевшее небо заметили жители Рыбинска Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / T.me











Небо окрасилось в разные оттенки Источник: Ярославль с огоньком / T.me











Красота! Источник: Ярославль с огоньком / T.me











А вы видели северное сияние? Источник: Ярославль №1 / T.me











В ближайшие дни можно будет наблюдать еще одно северное сияние.

— Самая сильная вспышка класса Х с 30% вероятностью будет 11 ноября. То есть сегодня она возникнет, а через день-два — северное сияние, — рассказал Николай Перов.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие недели Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН









