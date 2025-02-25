В Ярославле устроят масленичный конкурс красоты

За титул Сударыни Масленицы придется побороться Источник: Александра Савельева / 76.RU











В Ярославле устроят конкурс масленичных красавиц. Жительницы города поборются за титул Сударыни Масленицы. Государыней праздника считается артистка Надежда Бабкина.

— Надежда Георгиевна во время своего отсутствия передает эстафету сударыне-масленице. Каждый год мы проводим конкурс «Сударыня Масленица», — сообщила заместитель мэра города Ярославля Елена Волкова.

На данный момент подано уже 13 заявок. Участница конкурса должна быть красивой, уметь петь и танцевать. Но главное, Сударыня Масленица должна приготовить проект.

— Эти проекты связаны именно с Масленицей, с проведением праздничных мероприятий, — объяснила Елена Волкова.

Первый этап проходит онлайн. Участницы отправляют видео-визитку, где рассказывают о себе своих увлечениях, семье, друзьях, учебе или работе с использованием стихов, песен, танцев, игр. Второй тур представляет собой онлайн-голосование, где и будет выбрана та самая девушка.

Представят победительницу на Советской площади 2 марта, она получит звание «Сударыня Масленица — 2025». В воскресенье в городе выступит и сама Государыня Масленица — Надежда Бабкина.