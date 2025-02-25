НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -21

0 м/c,

штиль.

 758мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,63
EUR 90,94
Выстрелил в лицо
Новая выплата
Чем дышат ярославцы
Как вызвать врача
Конкурс 76.RU
Опасные вещества в воздухе
Испугались из-за запаха газа
Что известно о продаже ТЦ
Вакансии в правительстве
Рос тарифов ЖКХ
Город В Ярославле устроят масленичный конкурс красоты

В Ярославле устроят масленичный конкурс красоты

Жюри выберет лучшую участницу

1 502
2 комментария
За титул Сударыни Масленицы придется побороться | Источник: Александра Савельева / 76.RUЗа титул Сударыни Масленицы придется побороться | Источник: Александра Савельева / 76.RU

За титул Сударыни Масленицы придется побороться

Источник:

В Ярославле устроят конкурс масленичных красавиц. Жительницы города поборются за титул Сударыни Масленицы. Государыней праздника считается артистка Надежда Бабкина.

— Надежда Георгиевна во время своего отсутствия передает эстафету сударыне-масленице. Каждый год мы проводим конкурс «Сударыня Масленица», — сообщила заместитель мэра города Ярославля Елена Волкова.

На данный момент подано уже 13 заявок. Участница конкурса должна быть красивой, уметь петь и танцевать. Но главное, Сударыня Масленица должна приготовить проект.

— Эти проекты связаны именно с Масленицей, с проведением праздничных мероприятий, — объяснила Елена Волкова.

Первый этап проходит онлайн. Участницы отправляют видео-визитку, где рассказывают о себе своих увлечениях, семье, друзьях, учебе или работе с использованием стихов, песен, танцев, игр. Второй тур представляет собой онлайн-голосование, где и будет выбрана та самая девушка.

Представят победительницу на Советской площади 2 марта, она получит звание «Сударыня Масленица — 2025». В воскресенье в городе выступит и сама Государыня Масленица — Надежда Бабкина.

Ранее стало известно как будут встречать гостей города на вокзале Ярославль Главный. Для москвичей подготовили особый сюрприз с конкурсами.

ПО ТЕМЕ
Масленица Блины Праздник Конкурс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
11 часов
А Волкова, это та самая Волкова того самого Вора Волка??? Который с позором убежал, в Люберцы???
Гость
20 часов
ну раз конкурс красоты, то строительные магазины приподнимутся на штукатурке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление