Бесплатный концерт Надежды Бабкиной и сожжение чучела: полная программа Масленицы в Ярославле

На Масленице в Ярославле споет Надежда Бабкина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле опубликовали полную программу масленичных гуляний (12+). Праздничные события запланированы на протяжении всей масленичной недели — с 24 февраля по 2 марта.

— Главный масленичный день, конечно же, воскресенье. В это время ярославцев и гостей города ждут мастер-классы, выставки, шоу-программы, ярмарки и сжигание главного символа этого праздника, — отметили в мэрии города.

Центром гуляний 2 марта станет Советская площадь. На ней с 10 до 21 часа развернется ярмарка. С 12:00 до 15:30 часов пройдет концерт творческих коллективов. А с 15:30 до 17:00 для ярославцев споет ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Также с 12 до 18 часов концерты запланированы в парке на острове «Даманский». Там же в 18 часов сожгут чучело Масленицы. Кроме того, праздник пройдет у колеса обозрения: в 11 часов здесь пройдут гуляния, а в 13:00 — сожжение чучела.

Специальную программу к празднику приготовили городские музеи и ярославский зоопарк. В кафе и ресторанах города обещают добавить масленичное меню.