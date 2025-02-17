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Развлечения Бесплатный концерт Надежды Бабкиной и сожжение чучела: полная программа Масленицы в Ярославле

Бесплатный концерт Надежды Бабкиной и сожжение чучела: полная программа Масленицы в Ярославле

Какие события приготовили для жителей и гостей города

798
10 комментариев
На Масленице в Ярославле споет Надежда Бабкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Масленице в Ярославле споет Надежда Бабкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Масленице в Ярославле споет Надежда Бабкина

Источник:

В Ярославле опубликовали полную программу масленичных гуляний (12+). Праздничные события запланированы на протяжении всей масленичной недели — с 24 февраля по 2 марта.

— Главный масленичный день, конечно же, воскресенье. В это время ярославцев и гостей города ждут мастер-классы, выставки, шоу-программы, ярмарки и сжигание главного символа этого праздника, — отметили в мэрии города.

Центром гуляний 2 марта станет Советская площадь. На ней с 10 до 21 часа развернется ярмарка. С 12:00 до 15:30 часов пройдет концерт творческих коллективов. А с 15:30 до 17:00 для ярославцев споет ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Также с 12 до 18 часов концерты запланированы в парке на острове «Даманский». Там же в 18 часов сожгут чучело Масленицы. Кроме того, праздник пройдет у колеса обозрения: в 11 часов здесь пройдут гуляния, а в 13:00 — сожжение чучела.

Специальную программу к празднику приготовили городские музеи и ярославский зоопарк. В кафе и ресторанах города обещают добавить масленичное меню.

Масленичные события стартуют в Ярославле с понедельника, 24 февраля | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Масленичные события стартуют в Ярославле с понедельника, 24 февраля

Развлечения предусмотрены на каждый день | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Развлечения предусмотрены на каждый день

Праздник будет отмечаться на нескольких площадках | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Праздник будет отмечаться на нескольких площадках

Центром гуляний 2 февраля станет Советская площадь | Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Центром гуляний 2 февраля станет Советская площадь

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Масленичные события стартуют в Ярославле с понедельника, 24 февраля

Источник:
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Комментарии
10
Гость
48 минут
Мы тут все онкологией болеем мы на первом месте так что одевайте маску Надежда, у нас зелени не осталось от слова совсем
Гость
53 минуты
С кем Надюшка будет зажигать, с Молчановым или с Евраевым??? Ск денег 💰
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