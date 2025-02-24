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Развлечения Масленица С песнями встретят электричку: в Ярославле подготовили особый сюрприз для москвичей на Масленицу

С песнями встретят электричку: в Ярославле подготовили особый сюрприз для москвичей на Масленицу

Об этом рассказали в мэрии города

2 750
44 комментария
Ярославцы встретят туристов на вокзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы встретят туристов на вокзале | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы встретят туристов на вокзале

Источник:

Власти Ярославля подготовили особый сюрприз для москвичей, которые приедут на Масленицу в город. Об этом 24 февраля рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику. Главные события Масленицы развернутся 2 марта на Советской площади. Но стартует праздник на вокзале Ярославль-Главный.

— Начнется вся праздничная программа с вокзала Ярославль-Главный, где наши творческие коллективы будут встречать московскую электричку, на которой, мы надеемся, приедут туристы и гости нашего города. Будут викторины на знание нашего города, его традиций, истории. Всех, кто будет принимать участие в этом представлении, ждут еще и призы, — сообщила Елена Волкова.

Напомним, 2 марта на Советской площади в Ярославле развернется ярмарка, с 12:00 до 15:30 пройдет концерт творческих коллективов. А с 15:30 до 17:00 для ярославцев споет ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Сожжение чучела Масленицы пройдет в парке на острове «Даманский» в 18 часов.

Поддерживаете инициативу властей об особой встрече московской электрички?

Да, отличный способ привлечь туристов!
Нет, мне это не по душе
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У меня особое мнение, напишу его в комментариях
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Комментарии
44
Гость
24 февраля, 23:15
Ерунду придумали, скоморохи встречать бояр московских будут, позорище
Гость
24 февраля, 22:35
Москвичи хорошо зарабатывают, и едут в нищий золотой город , для чего чтоб посмеяться над Ярославцеми , как нищие люди живут и как провинциальная Москва развивается, для кого эта показуха, не понятно и за чей счет банкет, для каких Москвичей, или тех кто вообще там не родился а переехал туда, а теперь едут потешить себя и поглумиться над Ярославцами
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