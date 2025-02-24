С песнями встретят электричку: в Ярославле подготовили особый сюрприз для москвичей на Масленицу

Ярославцы встретят туристов на вокзале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославля подготовили особый сюрприз для москвичей, которые приедут на Масленицу в город. Об этом 24 февраля рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику. Главные события Масленицы развернутся 2 марта на Советской площади. Но стартует праздник на вокзале Ярославль-Главный.

— Начнется вся праздничная программа с вокзала Ярославль-Главный, где наши творческие коллективы будут встречать московскую электричку, на которой, мы надеемся, приедут туристы и гости нашего города. Будут викторины на знание нашего города, его традиций, истории. Всех, кто будет принимать участие в этом представлении, ждут еще и призы, — сообщила Елена Волкова.

Напомним, 2 марта на Советской площади в Ярославле развернется ярмарка, с 12:00 до 15:30 пройдет концерт творческих коллективов. А с 15:30 до 17:00 для ярославцев споет ансамбль «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Сожжение чучела Масленицы пройдет в парке на острове «Даманский» в 18 часов.