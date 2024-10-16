НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 755мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Снегопад в Ярославской области
Сколько зарабатывают ярославцы
О подорожании сахара
Стипендии в вузах Ярославля
Умер трехлетний мальчик
Город Там молились работники мануфактуры: в Ярославской области выставили на продажу 100-летнюю часовню

Там молились работники мануфактуры: в Ярославской области выставили на продажу 100-летнюю часовню

Попробуйте угадать, за какую цену отдают уникальную постройку

306
Написать комментарий

В Ярославской области выставили на продажу здание ЦРБ

В Гаврилов-Яме Ярославской области выставили на продажу 100-летнюю часовню. Деревянная постройка с необычным куполом находится на улице Пирогова, 6. Первые объявления появились еще прошлой зимой, 5 октября 2024 года их обновили, снизив цену.

— Это выявленный объект культурного наследия часовня при мануфактуре А. А. Локалова, начало XX века, — уточнили 76.RU в местной администрации.

Часовня была признана памятником в 2018 году.

Часовня считается выявленным памятником культурного наследия

 — Это необычное здание, увенчанное восьмигранным шатром, является редким сохранившимся образцом культового деревянного зодчества. В архитектурно-художественном оформлении часовни присутствуют элементы модерна и псевдорусского стиля, — цитировали на тот момент директора департамента охраны объектов культурного наследия области Дмитрия Турбина в правительстве.

Предварительно, часовню построили в начале XX века при больнице для рабочих мануфактуры.

— По словам краеведа, в этом здании располагалась часовня для рабочих льняной мануфактуры, а позднее контора больницы. Предположительный год постройки — 1905-й, — уточнили нашему порталу в Гаврилов-Ямской районной библиотеке.

Александр Локалов — купец 1-й гильдии, владелец мануфактур, выкупился из крепостных крестьян. Он основал прядильную мануфактуру, которая впоследствии была преобразована в «Товарищество Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий А. А. Локалова». В перечень реализуемых товаров входили мясные, мучные, масляные продукты, бакалея, спиртные напитки, а также посуда, скобяные и мануфактурные изделия. Согласно информации архива Ярославской области, продукцию мануфактуры Локалова поставляли царской семье. При производстве были построены больница, электрическая станция и другое. В 1913 году Локаловскую мануфактуру выкупил финансовый магнат Михаил Рябушинский, организовав акционерное общество. В правление входил в том числе меценат, коллекционер, предприниматель Сергей Третьяков (сооснователь Третьяковской галереи. — Прим. ред.). В советские годы производство национализировали. В наше время большая часть завода заброшена, при нем работает музей.

+2

Кто продает часовню

Часовня находится на улице Пирогова

Объявление о продаже часовни выставил собственник — частное лицо, однако так было не всегда. Как сообщили нашему порталу в Гаврилов-Ямской администрации, деревянной постройкой с резным фасадом владела область, в 2018-м объект недвижимости отдали муниципальной администрации, а те — продали.

— В 2018 году оно было передано в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района из областной собственности. Здание числилось административным и находилось в ведении Гаврилов-Ямской центральной больницы, — уточнили 76.RU в администрации. — Передача здания в муниципальную собственность была обусловлена вводом нового здания больницы.

Есть версия, что часовню покупали с целью дальнейшей перепродажи.

Сколько стоит часовня

Сведения о продаже здания размещены на разных онлайн-сервисах. В частности, на ЦИАНе за одноэтажное строение просят 1 миллион 200 тысяч рублей. На сайте «Домклик» в обновленном объявлении цена ниже — 990 тысяч рублей.

Кадастровая, то есть минимальная, стоимость земельного участка — 308 тысяч 406 рублей.

Потенциальный покупатель получит одноэтажный дом площадью 75 квадратных метров с участком 10 соток. К земле подведены все коммуникации.

ПО ТЕМЕ
Часовня ЦРБ Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямская ЦРБ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление