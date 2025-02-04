В Ярославской области у собственника хотят забрать здание бывшей фабрики. Причина

В Ярославской области у собственника хотят изъять здание бывшей фабрики. Двухэтажная постройка находится в Переславле-Залесском на Плещеевской улице, 17. Здание является объектом культурного наследия муниципального значения «Фабрика механической вышивки А. А. Гольмберга» 1916–1917 годов постройки.

Иск в Ярославский арбитражный суд подала государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Собственником здания является АО «Новый Мир». Помимо самого здания, у компании собираются отобрать и землю под ним. Имущество в будущем планируют продать с торгов.

— В обоснование заявления истец ссылается на то, что результатами осмотра объекта культурного наследия зафиксированы факты деформации фундамента, цоколей, отмосток, намокания цоколя здания, наличие трещин и утрат в штукатурном слое, шелушения красочного покрытия цоколя, деструкция кирпича и связующего раствора, в связи с чем требуется выполнение ремонтных работ, — говорится в судебных документах.

Историю развития фабрики связывают и с именами купцов Гладковых — Василия и дочерей, у которых в ХIХ веке была платочно-холстинковая фабрика. Ткачество в те времена было сосредоточено в крестьянских светелках Переславского и соседних уездов — специальных комнатках, где творили мастерицы. На самой фабрике до начала ХХ века лишь отбеливали и красили ткани. В течение последнего столетия историческое здание застроили новыми корпусами современной фабрики механической вышивки «Новый Мир».

В иске указано, что владельцы не обращались с заявлением о выдаче задания на выполнение ремонта здания бывшей фабрики и не сделали ничего, чтобы остановить разрушение исторического дома.

Суд уже наложил обеспечительные меры и запретил собственникам проводить сделки с недвижимостью. Решать, будут ли забирать здание у владельца, планируют 26 февраля.

Акционерное общество «Новый Мир» было образовано 4 ноября 1992 года. Предприятие зарегистрировано в Переславле-Залесском на Плещеевской улице, 17. Генеральный директор компании — Арутюн Карапетович Минасян. Информации о том, кто владеет акциями компании, нет.

Дела у предприятия идут не очень гладко — в конце 2023 года оно сработало в минус. При выручке в 5,1 млн рублей чистый убыток составил 9,1 млн.