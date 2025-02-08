На Землю обрушатся магнитные бури. Когда ждать пика

Магнитные бури — расписание Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В ночь на 10 февраля на землю обрушатся магнитные бури. Их активность придется на период с 3 до 9 часов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Интенсивность геомагнитного возмущения достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











По прогнозу ученых, следующее возбуждение геомагнитных полей ожидается только к концу февраля — 27-го числа. Оно продлится на несколько дней — вплоть до 3 марта. Правда, интенсивность магнитных бурь будет невысокой, ниже слабого уровня G1.

Расписание магнитных бурь на февраль Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН











Во время магнитных бурь медики советуют метеозависимым людям внимательнее относится к своему самочувствию, придерживаться правильного режима сна и питания. Так же в это период рекомендуется больше пить воды и избегать употребления соленой пищи.

Наибольшее влияние магнитные бури оказывают на здоровье людей старше 50 лет, а также тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, диабет или гипертонию.