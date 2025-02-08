НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

с-з.

 778мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Умер замглавы Ярославского района
Композитор попал в лонг-лист «Ники»
Напали на пенсионерку. Видео
Эксперимент с лотереями
Отметили 100-летие
Афиша концертов
Что со «Светофором»
Как отдохнуть зимой по-русски
Город На Землю обрушатся магнитные бури. Когда ждать пика

На Землю обрушатся магнитные бури. Когда ждать пика

Публикуем расписание на ближайшие дни

63
Написать комментарий
Магнитные бури&nbsp;— расписание | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUМагнитные бури&nbsp;— расписание | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Магнитные бури — расписание

Источник:

В ночь на 10 февраля на землю обрушатся магнитные бури. Их активность придется на период с 3 до 9 часов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Интенсивность геомагнитного возмущения достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАНРасписание магнитных бурь на ближайшие дни | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни

Источник:

По прогнозу ученых, следующее возбуждение геомагнитных полей ожидается только к концу февраля — 27-го числа. Оно продлится на несколько дней — вплоть до 3 марта. Правда, интенсивность магнитных бурь будет невысокой, ниже слабого уровня G1.

Расписание магнитных бурь на февраль | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАНРасписание магнитных бурь на февраль | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Расписание магнитных бурь на февраль

Источник:

Во время магнитных бурь медики советуют метеозависимым людям внимательнее относится к своему самочувствию, придерживаться правильного режима сна и питания. Так же в это период рекомендуется больше пить воды и избегать употребления соленой пищи.

Наибольшее влияние магнитные бури оказывают на здоровье людей старше 50 лет, а также тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, диабет или гипертонию.

Подробное расписание магнитных бурь в феврале публикуем в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Магнитные бури Вспышка на Солнце
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление