Метеозависимые, держитесь: когда магнитные бури в феврале 2025 года

Думаете, в этом месяце Солнце будет милосердно к метеозависимым? Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU











Если вы ни с того ни с сего теряете аппетит, не хотите никуда выходить, да и просто с кровати встать не можете, не исключено, что вы попали в ловушку магнитных бурь. К счастью, ученые регулярно присматривают за Солнцем и его активностью, так что мы можем хотя бы заранее понять, когда взять отгул, отключить телефоны и просто выспаться, лишь бы избежать лишней нервотрепки. И вот чего стоит ждать метеозависимым от февраля.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это мощное возмущение магнитного поля Земли, вызванное всплесками солнечной активности. Проще говоря, когда Солнце выбрасывает в космос заряженные частицы, так называемый солнечный ветер, они достигают Земли и начинают «штурмовать» ее магнитосферу.

Это приводит к сбоям в работе спутников, радиосвязи, навигационных систем, а у особо чувствительных людей — к головным болям, скачкам давления, бессоннице и общей разбитости.

Что делать при магнитной буре

Если вам не повезло и вы относитесь к числу метеозависимых, то ваш организм реагирует на солнечную активность не самым лучшим образом. Если во время магнитных бурь вы чувствуете себя так, будто вас переехал грузовик (а потом еще раз сдал назад), то вот несколько способов пережить этот непростой период.

Контролируйте давление

Если кажется, что голова вот-вот взорвется или сердце бьется как птица в клетке, стоит измерить давление. А при необходимости примите лекарство, но только то, что прописал врач для таких ситуаций.

Вода — ваш лучший друг

В дни геомагнитных возмущений пейте побольше чистой воды, чтобы кровь не густела, а мозги не плавились от перегрузки.

Избегайте резких движений

Магнитная буря — вовсе не время для подвигов. Отложите поход в спортзал, генеральную уборку и переклеивание обоев до более геомагнитно спокойных времен.

Как следует выспитесь

Хороший сон и минимум стресса — лучшая защита от негативного влияния магнитных бурь. Если вы вдруг почувствуете тревожность, то заварите ромашку, погладьте кота или просто полежите с закрытыми глазами, отложив в сторону все дела.

Меньше кофе и крепкого чая

Если не хотите, чтобы пульс зашкаливал, то избегайте стимулирующих напитков. Хотя бы на период геомагнитной активности.

Свежий воздух — наше всё

Даже небольшая прогулка поможет снять симптомы метеозависимости. А если выходить на улицу совсем не хочется, просто проветривайте комнату.

И помните: магнитные бури — это очередное испытание на прочность.

Магнитные бури в феврале 2025 года

Предновогодние прогнозы ученых о том, что в 2025 году магнитные бури будут происходить чаще и станут более интенсивными, на февраль не распространяются.

Возбужденная магнитосфера ожидается лишь два дня — 1 и 27 февраля. На Земле ожидаются незначительные колебания магнитного поля, однако их интенсивность не достигает уровня полноценной магнитной бури. Солнечная активность не превысит 4 баллов.

В остальное время — геомагнитная тишь да гладь, и можно даже на время забыть, где лежат таблетки «на всякий случай».