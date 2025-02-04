Завершат ли в Ярославле скандальное благоустройство парка спустя пять лет? Ответ властей

Благоустройство парка в Ярославле закончилось скандалом Источник: Алена Косточкина / 76.RU











В Ярославле власти рассказали о благоустройстве парка «Озерная Гривка» в Заволжском районе города. Люди пятый год ждут, чтобы из территории сделали комфортное место для отдыха. Но видимых результатов пока нет.

Люди уже задаются вопросами о том, сдвинется ли вообще ситуация с места.

— Подскажите, будут ли завершать «Озерную Гривку» за Волгой? — написала ярославна Мария Марийкина в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Ответ не заставил себя ждать. С ним пришли представители мэрии Ярославля. Но конкретных сроков власти не называют.

— Ведется судебный процесс с подрядной организацией. По результатам судебных разбирательств будут приняты решения о дальнейших мероприятиях. Ожидаемое решение суда — конец 2025 года, — рассказали в городской администрации.

Многострадальное благоустройство началось с того, что в 2020 году жителям Заволжского района предложили выбрать место, где установить многофункциональный спортивно-игровой комплекс. В голосовании лидировали «Озерная Гривка» и Тверицкая набережная. В итоге благоустроить решили обе площадки, разделив на них общий бюджет. Изначально проектировщики придумали для «Озерной Гривки» проект в разы роскошнее итогового. Деньги на работы выделяли из бюджетов области и города по проекту «Решаем вместе!»

На месте «Озерной Гривки» больше десяти лет была незаконная свалка и болота, а рядом — десятки жилых домов. Власти готовы были выделить на работы 18 миллионов рублей, но подрядчик нашелся за 13,8 — московское ИП Вадима Арефьева. Работы шли туго, отчасти из-за того, что местность заболоченная.

Сроки работ сдвигали несколько раз: на декабрь 2021-го, на июнь 2022-го. С подрядчиком собирались расторгать контракт, но опасались, что никто не возьмется доделывать проект с учетом выросших цен.

После открытия парка сразу же посыпались проблемы. Стало известно, что детский городок в «Озерной Гривке» могут снести. Да и в целом территория выглядела опасной для детей: на площадке валялись гвозди и проволока, качели пристегнули на незакрытые карабины. Всюду были мусор и разруха.