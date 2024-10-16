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Город В центре Ярославля снесут дом, который постоянно горит

В центре Ярославля снесут дом, который постоянно горит

За работы готовы заплатить 6,5 миллиона рублей

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15 комментариев

Мэрия ищет подрядчика, который снесет заброшенный дом

В центре Ярославля снесут аварийный трехэтажный дом на проспекте Октября, 33. Соответствующая закупка на проведение работ появилась на сайте госзакупок в среду, 16 октября.

— Сносу подлежит расселенный аварийный жилой дом в соответствии с планом земельного участка, — указано в объекте закупки.

Поставщика определят 28 октября. Стоимость контракта — 6 миллионов 552 тысячи рублей.

На разбор здания закладывают три дня. Причем в обязанности подрядчика будет входить не только разбор надземной части дома, но и планировка площадей механизированным способом, а также вывоз строительного мусора.

На время сноса подрядчик должен будет установить забор по границе тротуара

После демонтажных работ на объекте остаются подземные конструкции: сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

В Ярославле снесут заброшенное здание № 33

— Историко-культурная ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры не установлена, — говорится в документации Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Здание было построено в 1933 году. В доме проживало 30 семей, всего 44 жильца. Дом просили признать аварийный еще в 2006 году, однако постановление о его статусе и сносе было подписано только в 2013 году. В 2023 году жильцам из расселенного дома было предоставлено благоустроенное жилье в размере выкупной цены.

Кстати, этот дом и три таких же барака по соседству власти города собирались отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора». В 2022 году бизнесмена признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к тюремному заключению. Фомичев уже вышел из-под заключения, однако реновацию ярославских бараков так и не провели.

Отметим, что в последние годы дом на проспекте Октября, 33 регулярно горел: помещения попросту не были законсервированы, в них мог попасть любой прохожий.

ПО ТЕМЕ
Аварийный дом Реновация Снос аварийного жилья Мэрия
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Комментарии
15
Гость
57 минут
Давно пора,власти правильное решение приняли.
Гость
46 минут
Надо жаловаться за снос дома , представляющий архитектурную ценность , как объект архитектуры советского модернизма , такое чудо редко где увидишь .
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