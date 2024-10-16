В центре Ярославля снесут дом, который постоянно горит

Мэрия ищет подрядчика, который снесет заброшенный дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре Ярославля снесут аварийный трехэтажный дом на проспекте Октября, 33. Соответствующая закупка на проведение работ появилась на сайте госзакупок в среду, 16 октября.

— Сносу подлежит расселенный аварийный жилой дом в соответствии с планом земельного участка, — указано в объекте закупки.

Поставщика определят 28 октября. Стоимость контракта — 6 миллионов 552 тысячи рублей.

На разбор здания закладывают три дня. Причем в обязанности подрядчика будет входить не только разбор надземной части дома, но и планировка площадей механизированным способом, а также вывоз строительного мусора.

На время сноса подрядчик должен будет установить забор по границе тротуара Источник: проектная документация / zakupki.gov.ru











После демонтажных работ на объекте остаются подземные конструкции: сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.

В Ярославле снесут заброшенное здание № 33 Источник: проектная документация / zakupki.gov.ru

— Историко-культурная ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры не установлена, — говорится в документации Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Здание было построено в 1933 году. В доме проживало 30 семей, всего 44 жильца. Дом просили признать аварийный еще в 2006 году, однако постановление о его статусе и сносе было подписано только в 2013 году. В 2023 году жильцам из расселенного дома было предоставлено благоустроенное жилье в размере выкупной цены.

Кстати, этот дом и три таких же барака по соседству власти города собирались отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора». В 2022 году бизнесмена признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к тюремному заключению. Фомичев уже вышел из-под заключения, однако реновацию ярославских бараков так и не провели.