НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 751мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Дома без отопления
Эвакуировали школу
Рушат легендарный дом
Как увидеть затопленную Мологу
Кто строит новую Россию
Разожгли костер в парке
Сносят дом в центре: видео
Новые правила оплаты за свет
Разборки у склада Wildberries
Недвижимость «Будет красивая полянка»: как в Ярославле ровняют с землей легендарный дом в центре. Фото

«Будет красивая полянка»: как в Ярославле ровняют с землей легендарный дом в центре. Фото

Экскаватор рушит кирпичные стены и деревянные перегородки

1 340
4 комментария

От дома на проспекте Октября скоро останутся лишь руины

В Ярославле продолжают рушить трехэтажный дом на проспекте Октября, 33. Утром 14 ноября на месте работали представители компании-подрядчика и спецтехника. По словам заместителя руководителя фирмы, здание должно быть полностью уничтожено к 7 декабря.

— 12 ноября мы приступили к работе, сроки у нас до 7 декабря. Начали уже сносить этот дом, с вывозом всего мусора. Всё по плану административных документов. И работают у нас на данный момент 4 человека и экскаватор, — рассказал замначальника Александр.

Рабочие оградили территорию лентами

По его словам, здание — высокое, рушить его нужно осторожно. Бригада рабочих следит за процессом и оповещает экскаваторщика об обстановке.

—  Мы оградили дом, выставляем людей, чтобы они не пускали прохожих, — пояснил Александр.

На территории работает спецтехника

Рабочие начинают обрушение с середины и постепенно отходят к бокам.

— Передвигаемся то влево, то вправо. Есть немного пыли, но погода нам помогает — влажность. У нас по срокам всё получается, 7 декабря мы должны всё закончить и сделать чистую площадку. Потом чистую площадку сдаем городу, — рассказал Александр.

Старые кирпичи и доски после обрушения дома увезут на мусорный полигон «Скоково» в Ярославском районе. Использовать эти материалы для нового строительства нельзя, они слишком старые и разрушенные.

Дом на проспекте Октября часто горел в последние годы

Когда работы будут окончены, ограждения снимут. Подрядчик не знает, что планируют сделать на участке, где сейчас расположено здание.

—  Я думаю, что территория будет чистая, и ограждение, скорее всего, полностью снимут. Потому что рисков обрушения не будет, будет просто красивая полянка. Проход или проезд можно будет делать, — рассказал Александр в беседе с 76.RU.

К началу декабря от здания не останется и следа

Контракт на снос дома выиграла компания «Интегратор», за работы мэрия заплатит ей 3 миллиона 800 тысяч рублей. После демонтажа на объекте останутся подземные коммуникации: водопровод, газ, теплосети, канализация, электричество.

ООО «Интегратор» образовано в июле 2014 года в Ярославле. Генеральный директор компании — Евгений Блинов. Компания оказывает работы в сферах архитектуры и инженерных изысканий. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания «Интегратор» заработала 26,5 миллиона рублей.

Само здание было построено в 1933 году. Архитектурный стиль дома — конструктивизм. Раньше в здании проживали 30 семей, а конкретно — 44 человека.

Аварийным дом признали в 2013 году. При этом сами ярославцы пытались добиться подобного решения властей с 2006-го. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три аналогичные постройки, в планах на 2025 год — снос аварийного дома № 27, а вот другие два здания — жилые. В мэрии рассказали, что дома № 29 и 31 не признаны аварийными.

В заброшенный дом часто забирались подростки и бомжи

При этом на месте четырех однотипных построек мог появиться новый ЖК. В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Заниматься землей в центре города должен был экс-депутат Ярославской областной думы, фигурант уголовного дела Роман Фомичев. Как сообщили 76.RU в мэрии, сейчас этот проект находится на доработке. Воплотят ли его в жизнь — открытый вопрос. Подробнее об истории домов и возможной застройке мы рассказывали в этом материале.

Теперь вместо дома на этом месте будет поляна

Как вы считаете, нужно ли сносить дом на проспекте Октября, 33?

Конечно! Стоял, уродовал вид. И соседние туда же!
Нет, им лишь бы всё снести. Можно было восстановить!
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Барак Снос дома Подрядчик
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Не полянка будет, а высотка спустя пару-тройку лет. Так города превращаются в человейники.
Гость
1 час
легендарный?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление