«Будет красивая полянка»: как в Ярославле ровняют с землей легендарный дом в центре. Фото

От дома на проспекте Октября скоро останутся лишь руины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продолжают рушить трехэтажный дом на проспекте Октября, 33. Утром 14 ноября на месте работали представители компании-подрядчика и спецтехника. По словам заместителя руководителя фирмы, здание должно быть полностью уничтожено к 7 декабря.

— 12 ноября мы приступили к работе, сроки у нас до 7 декабря. Начали уже сносить этот дом, с вывозом всего мусора. Всё по плану административных документов. И работают у нас на данный момент 4 человека и экскаватор, — рассказал замначальника Александр.

Рабочие оградили территорию лентами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По его словам, здание — высокое, рушить его нужно осторожно. Бригада рабочих следит за процессом и оповещает экскаваторщика об обстановке.

— Мы оградили дом, выставляем людей, чтобы они не пускали прохожих, — пояснил Александр.

На территории работает спецтехника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рабочие начинают обрушение с середины и постепенно отходят к бокам.

— Передвигаемся то влево, то вправо. Есть немного пыли, но погода нам помогает — влажность. У нас по срокам всё получается, 7 декабря мы должны всё закончить и сделать чистую площадку. Потом чистую площадку сдаем городу, — рассказал Александр.

Старые кирпичи и доски после обрушения дома увезут на мусорный полигон «Скоково» в Ярославском районе. Использовать эти материалы для нового строительства нельзя, они слишком старые и разрушенные.

Дом на проспекте Октября часто горел в последние годы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда работы будут окончены, ограждения снимут. Подрядчик не знает, что планируют сделать на участке, где сейчас расположено здание.

— Я думаю, что территория будет чистая, и ограждение, скорее всего, полностью снимут. Потому что рисков обрушения не будет, будет просто красивая полянка. Проход или проезд можно будет делать, — рассказал Александр в беседе с 76.RU.

К началу декабря от здания не останется и следа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Контракт на снос дома выиграла компания «Интегратор», за работы мэрия заплатит ей 3 миллиона 800 тысяч рублей. После демонтажа на объекте останутся подземные коммуникации: водопровод, газ, теплосети, канализация, электричество.

ООО «Интегратор» образовано в июле 2014 года в Ярославле. Генеральный директор компании — Евгений Блинов. Компания оказывает работы в сферах архитектуры и инженерных изысканий. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания «Интегратор» заработала 26,5 миллиона рублей.

Само здание было построено в 1933 году. Архитектурный стиль дома — конструктивизм. Раньше в здании проживали 30 семей, а конкретно — 44 человека.

Аварийным дом признали в 2013 году. При этом сами ярославцы пытались добиться подобного решения властей с 2006-го. Рядом с домом, на проспекте, находятся еще три аналогичные постройки, в планах на 2025 год — снос аварийного дома № 27, а вот другие два здания — жилые. В мэрии рассказали, что дома № 29 и 31 не признаны аварийными.

В заброшенный дом часто забирались подростки и бомжи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При этом на месте четырех однотипных построек мог появиться новый ЖК. В 2018 году компания «ФОРА» представила проект реновации домов на проспекте Октября. Заниматься землей в центре города должен был экс-депутат Ярославской областной думы, фигурант уголовного дела Роман Фомичев. Как сообщили 76.RU в мэрии, сейчас этот проект находится на доработке. Воплотят ли его в жизнь — открытый вопрос. Подробнее об истории домов и возможной застройке мы рассказывали в этом материале.

Теперь вместо дома на этом месте будет поляна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









