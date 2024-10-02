Будут судить? Против мужа ярославской певицы завели дело о пропаганде наркотиков

Против мужа ярославской певицы и блогера Александры Беляковой, известной под псевдонимом SASHA BELAIR, завели административное дело. 37-летнего инфобизнесмена Сергея Косенко будут проверять по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
— 26 сентября 2024 года в отношении ИП Косенко С. С. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (статья о пропаганде наркотиков. — Прим. ред.), — говорится в материалах суда.
Кто такой Сергей Косенко?
Блогер Сергей Косенко много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Занимался наставничеством, курсами по съемке вирусных роликов и рекламными подкастами, курсами по криптовалюте и недвижимости в Дубае. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.
Широкая публика узнала Сергея Косенко по роману с ярославной Александрой Беляковой. В ноябре 2023 года Косенко сделал предложение беременной девушке. Вокруг обручения блогеры разыграли целый скандал. Спустя несколько месяцев после предложения пара заявила, что их отношения — контракт. Косенко объявил, что ребенок не его да и с Белаир его связывают рабочие отношения. Однако пара продолжила публиковать в Сети совместную жизнь.
В начале 2024 года по Сети разлетелось видео, как Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях — глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.
После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.
Что известно про SASHA BELAIR?
Александра Белякова (известная как SASHA BELAIR. — Прим. ред.) родилась в Рыбинске Ярославской области. После школы девушка переехала для учебы в Санкт-Петербург, в Северной столице девушка начала вести свой блог. В 2020-м Саша перебралась в США, где начала карьеру певицы и бизнес-коуча.
В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12+). Стоимость билетов на ее выступление достигала 333 тысяч рублей.
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1 октября 2024 года в Никулинском суде Москвы рассматривали дело Косенко. Однако решения вынесено не было. На 11 ноября назначена экспертиза по анализу контента из соцсетей блогера и проверка наличия пропаганды запрещенных веществ. Без результатов экспертизы суд рассматривать дело не стал.
— В рамках административного расследования вынесено определение о назначении психолого-лингвистической экспертизы. <…> При составлении протокола 26 сентября экспертиза не была проведена, с ее результатами участники производства об административном правонарушении ознакомлены не были. Следовательно, вывод должностного лица о наличии в действиях ИП Косенко С. С. признаков состава правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ является преждевременным, — говорится в материалах дела.
По статье о пропаганде наркотиков Косенко может грозить от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.