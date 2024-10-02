Будут судить? Против мужа ярославской певицы завели дело о пропаганде наркотиков

Блогер Сергей Косенко много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Занимался наставничеством, курсами по съемке вирусных роликов и рекламными подкастами, курсами по криптовалюте и недвижимости в Дубае. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.

Широкая публика узнала Сергея Косенко по роману с ярославной Александрой Беляковой. В ноябре 2023 года Косенко сделал предложение беременной девушке. Вокруг обручения блогеры разыграли целый скандал. Спустя несколько месяцев после предложения пара заявила, что их отношения — контракт. Косенко объявил, что ребенок не его да и с Белаир его связывают рабочие отношения. Однако пара продолжила публиковать в Сети совместную жизнь.

В начале 2024 года по Сети разлетелось видео, как Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях — глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.

Что известно про SASHA BELAIR?

Александра Белякова (известная как SASHA BELAIR. — Прим. ред.) родилась в Рыбинске Ярославской области. После школы девушка переехала для учебы в Санкт-Петербург, в Северной столице девушка начала вести свой блог. В 2020-м Саша перебралась в США, где начала карьеру певицы и бизнес-коуча.

В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12+). Стоимость билетов на ее выступление достигала 333 тысяч рублей.

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