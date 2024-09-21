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Город Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни

Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни

Врач рассказал, как это может повлиять на здоровье

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Ученые предупредили о возможности магнитных бурь на Земле

Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность.

По данным ученых, магнитная буря ожидается 26 и 27 сентября. Ее мощность достигнет уровня G1 (это первый из пяти возможных уровней). 28 сентября прогнозируется возбуждение магнитосферы.

Следующий виток магнитных бурь предполагается 13 и 14 октября. Ее мощность также достигнет уровня G1.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Прогноз магнитных бурь на конец сентября — начало октября 2024-го

Стоит помнить, что в период активности магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, ухудшения работоспособности. Поэтому в этот период врачи рекомендуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов, нервных нагрузок, недосыпа.

В этом материале опубликовали подробное расписание магнитных бурь на сентябрь.

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