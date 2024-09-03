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Здоровье обзор Метеозависимым соболезнуем: расписание магнитных бурь в сентябре 2024 года

Метеозависимым соболезнуем: расписание магнитных бурь в сентябре 2024 года

Держитесь, в этом месяце будет несколько испытаний

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За солнечной активностью лучше всего наблюдать на мультимедийном экране

Начало осени не принесет передышки метеозависимым. После урожайных на солнечные возмущения летних месяцев в сентябре нас ожидают несколько сильных магнитных бурь. Специально для тех, кто страдает от метеозависимости, сделали календарь-подсказку, который поможет следить за здоровьем.

Что такое магнитная буря

Простыми словами, магнитные бури — это резкие изменения в магнитном поле Земли, которые провоцирует повышенная солнечная активность. При вспышке на Солнце выбрасывается поток заряженных частиц — это плазма, скорость передвижения которой примерно 400 км/сек. Этот поток достигает магнитного поля Земли, которое оберегает всё живое от столь сильной солнечной активности. Однако сильные столкновения материй могут вызвать магнитные бури.

Изучают эти явления в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики. Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5.

Специалисты предупреждают, что делать долгосрочный прогноз солнечной активности достаточно сложно. Все данные носят предварительный характер, так как расчеты основаны на вращении Солнца. Этот период составляет 27 дней. Если астрономы видят активность на Солнце, то предполагают, через какой отрезок времени она должна повлиять на Землю.

Магнитные бури в сентябре 2024 года

В этом месяце ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, так что метеозависимым не позавидуешь. Сильные магнитные бури в сентябре ожидаются четыре раза, столько же — умеренные, дважды — слабые магнитные бури.

3 сентября произойдет слабая буря, с геомагнитным возмущением 3 балла.

8 сентября ожидается сильная магнитная буря, 6 баллов по 10-балльной шкале. А 10 сентября возможна еще более сильная магнитная буря — 7 баллов.

В середине месяца нас ожидают умеренные магнитные бури. 15, 16 и 17 сентября геомагнитная активность будет на уровне 4 балла.

А 23 сентября солнечная активность снова повысится — ожидается сильная магнитная буря, 5 баллов. На следующий день, 24 сентября, метеозависимым может стать еще хуже — ученые прогнозируют магнитную бурю силой 6 баллов. Впрочем, день спустя солнечная активность пойдет на убыль: 25 сентября — умеренная буря, 4 балла.

Завершающая магнитная буря сентября будет слабой — всего 3 балла. Она случится 28-го числа.

Ученые могут прогнозировать солнечную активность пока лишь приблизительно, но и этого метеозависимым хватит с головой

Как помочь себе при магнитной буре

Контролировать вспышки на Солнце нам не под силу, а вот облегчить себе дни, когда случаются магнитные бури, мы можем. Поэтому в те дни, когда ученые ожидают повышенную солнечную активность, будьте внимательны к самочувствию и следите за кровяным давлением.

Гипертоникам стоит опасаться повышения, а гипотоникам — понижения давления во время магнитной бури. Поэтому, гипертоники, ограничьте потребление соли до минимума или вообще пока исключите ее из рациона. Соль задерживает жидкость в организме, что ведет к ухудшению состояния и росту цифр на тонометре. При этом нужно пить как можно больше воды.

Берегите себя!

Гипотоникам во время магнитных бурь хорошо принимать настойку лимонника или элеутерококка, если у вас нет для этого противопоказаний.

Держите наготове лекарства, которые облегчат симптомы и снимут головную боль. Если же стало плохо, немедленно обращайтесь к врачу — увы, само не пройдет.

Отдых и прогулка на свежем воздухе, вдали от стрессов, поможет справиться с симптомами магнитной бури и пережить эти дни. Однако не переусердствуйте, очень важно не подвергать организм чрезмерным нагрузкам. Если день будет жарким, то в периоды максимальных температур лучше находиться в тени или прохладном помещении.

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Магнитная буря Геомагнитная буря Геомагнитная активность Солнечная активность Метеозависимые Метеозависимость Календарь магнитных бурь Календарь
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