Прошло 13 лет: как Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн-трансляция

День 7 сентября 2011 года вписан черным цветом в историю Ярославля. Город потерял любимую хоккейную команду. Основной состав «Локомотива», а также тренерский штат разбились в авиакатастрофе. Самолет Як-42, на котором ярославские спортсмены летели на матч в Минск, упал при вылете из аэропорта в Туношне. Из 45 человек выжил только один — бортинженер Александр Сизов. Официальная версия причин катастрофы — ошибка пилотов. Сегодня в Ярославле запланированы памятные мероприятия. В этой трансляции мы рассказываем, как Ярославль вспоминает «небесную команду».

