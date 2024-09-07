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Город Трагедия «Локомотива» Прошло 13 лет: как Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн-трансляция

Прошло 13 лет: как Ярославль вспоминает разбившуюся команду «Локомотив». Онлайн-трансляция

Авиакатастрофа, унесшая жизни хоккеистов и тренеров, произошла 7 сентября 2011 года

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Со дня гибели «Локомотива» прошло 13 лет

День 7 сентября 2011 года вписан черным цветом в историю Ярославля. Город потерял любимую хоккейную команду. Основной состав «Локомотива», а также тренерский штат разбились в авиакатастрофе. Самолет Як-42, на котором ярославские спортсмены летели на матч в Минск, упал при вылете из аэропорта в Туношне. Из 45 человек выжил только один — бортинженер Александр Сизов. Официальная версия причин катастрофы — ошибка пилотов. Сегодня в Ярославле запланированы памятные мероприятия. В этой трансляции мы рассказываем, как Ярославль вспоминает «небесную команду».

Екатерина Лещенкова

7 сентября из-за памятных мероприятий в Ярославле будет частично перекрыт центр города. Об этом предупредили в мэрии. Движение транспорта будет прекращено на участках Волжской набережной, Которосльной набережной, площади Челюскинцев с 07:00 до 11:00 часов.

Екатерина Лещенкова

Программа памятных мероприятий в Ярославле на 7 сентября 2024 года:

  • 08:30–09:15 — литургия в Успенском соборе Ярославля для горожан;

  • 09:15–09:45 — панихида по погибшим в Успенском соборе Ярославля для горожан;

  • 14:10–14:50 — панихида по погибшим и возложение цветов на Леонтьевском кладбище;

  • 15:55–16:10 — панихида, возложение цветов на территории мемориального комплекса в Туношне;

  • 17:10–17:20 — возложение цветов к мемориалу «Хоккейное Братство» у «Арены-2000».

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Локомотив Авиакатастрофа Трагедия Хоккей Годовщина
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