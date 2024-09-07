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Город Трагедия «Локомотива» «Было очень много людей!»: болельщики «Локомотива» — о дне гибели любимой команды

«Было очень много людей!»: болельщики «Локомотива» — о дне гибели любимой команды

С момента авиакатастрофы прошло 13 лет

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2 комментария

Публикуем воспоминания ярославцев о гибели хоккейной команды «Локомотив»

13 лет назад, 7 сентября 2011 года, под Ярославлем в авиакатастрофе разбилась хоккейная команда «Локомотив». Эта трагедия потрясла не только ярославцев, но и жителей самых отдаленных уголков России.

В годовщину авиакатастрофы мы поговорили с болельщиками, свидетелями тех событий. Их воспоминания, полные боли, скорби и неугасимой любви к «Локомотиву», читайте в этом материале.

«Пытался себя отговорить, что это правда»

Всё о трагедии в одном видео

Самолет Як-42, на борту которого и находились ярославские спортсмены, упал через несколько секунд после взлета. Лайнер взлетел на три метра, задел крылом мачту радиомаяка и рухнул на берег реки Туношонки. Всё это произошло на глазах у сотрудников аэропорта.

На борту самолета находился весь основной состав и тренерский штат хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек на борту выжили двое: хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Тогда вся страна молилась за их здоровье. Но 12 сентября спортсмен скончался.

Кадры с места крушения самолета

Мы решили спросить у болельщиков и людей, связанных с хоккеем, как они переживали эту трагедию.

21-летний Иван Пирагов — профессиональный хоккеист. В день трагедии ему было всего 8 лет. Тогда Ваня уже делал свои первые шаги в спорте. Вот как он вспоминает о том, как узнал о катастрофе:

— В день трагедии мне было 8 лет. Я с друзьями играл на улице в прятки. Насколько помню, друг мой ушел домой зачем-то, а когда вернулся, сказал: «„Локомотив“ разбился». «Ну нет, не может быть такого», — такая у меня была первая реакция. Но я не поверил, потому что разных версий произошедшего было много. Кто-то говорил, что разбились, кто-то, наоборот, что выжили. Самое интересное, что у меня дом находится в 30 минутах от Туношны, и помню, как над нами стали летать вертолеты. Тогда я не понимал — для чего, зачем. Позже уже узнал, что так спасательные бригады доставлялись до места трагедии.

Поверить в реальность произошедшего было трудно.

Самолет упал в реку Туношонка

— Более точную информацию, что команда разбилась, я узнал из новостей по телевизору. Но я до последнего не верил. Пытался себя отговорить, что это правда. Осознал трагедию только уже на прощании с командой. Мы с родителями пошли в «Арену-2000», где проводилась траурная церемония.

Ваня с детства ходил с родителями на игры «Локомотива». Сейчас играет сам в клубе «Молот» в ВХЛ.

— Я не был с ребятами знаком, но знал каждого в лицо, знал их игровой номер, кто защитник, кто нападающий, кто вратарь, — рассказал Ваня.

«Я был полностью разбит!»

Реконструкция авиакатастрофы, которая случилась в Туношне 7 сентября 2011 года

Хоккей для 34-летнего Ивана Томко — детская мечта. В школьные годы он очень хотел стать спортсменом, но из-за финансовых проблем в семье не получилось пойти на желанную секцию по хоккею. Однако любовь ко льду и клюшке с шайбой никуда не делась, и Иван стал верным болельщиком «Локомотива».

— Наша команда — это часть моей жизни, большая семья — она в сердце! С самого детства, еще когда наша команда называлась «Торпедо»! — рассказал в беседе с 76.RU Иван Томко.

Крушение самолета для нашего собеседника стало потрясением.

— В тот трагический день я был на работе. Узнал о случившемся от сотрудника МЧС и был в шоке.

Это не описать словами. Я был полностью разбит!

Прощание с хоккеистами прошло 10 сентября в «Арене-2000» в Ярославле. В этот день, казалось, даже небо плакало, заливая город проливным дождем. Несмотря на погоду, толпы тянулись к спортивному комплексу, чтобы попрощаться с любимой командой.

Желающих возложить цветы к гробам было так много, что не все смогли попасть в «Арену». В их числе Иван Томко.

— На прощание приехал, но в саму «Арену» не попал, так как было очень много людей! — поделился болельщик «Локо».

О том, как город прощался с ХК «Локомотив», в эмоциональной колонке рассказала фотограф Елена Вахрушева.

«Слёзы не прекращали идти»

Каждый год после трагедии ярославцы приходят 7 сентября к хоккейной арене, чтобы почтить память погибших

День прощания с хоккейной командой 38-летняя Елена Давыдова вспоминает исключительно в черно-серых тонах.

— Настроение в Ярославле было очень грустным, шел дождь. Слёзы не прекращали идти, ведь так много молодых игроков было, и у кого-то уже и семья, дети, — отметила ярославна.

Словами такую боль не передать.

Елена поделилась, что любовь к хоккею у нее с ранних лет.

— Команда значила многое для нас. Следила за играми с детства, конечно, за любимой командой «Локомотив». Радовалась за их победы и переживала, когда они проигрывали, — поделилась Елена. — В день трагедии мы были в больнице, о трагедии узнали от подруги — она живет недалеко от Туношны. Сначала не поверили, потом передали в новостях, и мы были в полном шоке.

Почти все погибшие хоккеисты «Локомотива» похоронены на Леонтьевском кладбище в Ярославле

Что еще прочитать про трагедию:

  • всё о трагедии, как разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив»;

  • как живет единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом»;

  • воспоминания работавших на месте крушения самолета с хоккейной командой;

  • «До последнего не знали, кто разбился»: воспоминания спасателя о крушении ярославского «Локомотива»;

  • родители погибших хоккеистов «Локомотива» рассказали, как живут спустя 10 лет после трагедии.

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Хоккей ХК Локомотив Спорт Трагедия Авиакатастрофа
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Комментарии
2
265837324
7 сентября 2024, 09:15
В те годы работал пожарным и как раз был на сутках, был там.
Гость
7 сентября 2024, 08:51
грустно
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