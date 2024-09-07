«У меня душа ушла в пятки»: как живет единственный выживший в авиакатастрофе с «Локомотивом»

Единственный выживший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, Александр Сизов, исчез из информационного поля Источник: архив пресс-службы УМВД России по Ярославской области, Полина Авдошина











Единственным выжившим в авиакатастрофе с «Локомотивом», которая произошла 7 сентября 2011 года, стал бортинженер Як-42 Александр Сизов. Правда, практически сразу после трагедии он пропал из информационного поля. Сизов практически не общается с журналистами — за 13 лет после катастрофы дал буквально несколько интервью. Как и раньше, он с семьей — женой и сыном — живет в подмосковном Жуковском. Но каждый год перед приближением годовщины скорбной даты он уезжает из города на дачу. Журналисты 76.RU предпринимали несколько попыток встретиться с Александром Сизовым, но застать его дома так и не смогли. Сизов сначала был личностью легендарной, а стал почти мифической. В этом материале мы собрали всё, что известно о единственном выжившем в авиакатастрофе.

«У меня душа ушла в пятки»

На суде в Ярославле в 2015 году Сизов рассказал, что до вылета самолет проверили, ни у кого нареканий состояние воздушного судна не вызвало. Некоторые свидетели на суде говорили, что, когда самолет только прилетел из Москвы в Ярославль, чтобы забрать хоккеистов, он приземлился и несколько раз подпрыгнул на взлетной полосе, «как кузнечик». Сизов же на вопрос, как прошла посадка, ответил: «Нормально».

Перед вылетом из Ярославля он якобы уснул.

— Я очнулся, когда кто-то громко сказал: «Почему не взлетаем?» Посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5–7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос. Тогда у меня душа ушла в пятки. Всё начало перемещаться: перегородки, панели. И всё. Дальше столкновение, — рассказал Сизов на суде про момент крушения.

Самолет Як-42 с командой «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года Источник: УМВД по Ярославской области











Родители погибших хоккеистов после этого заседания спросили у Александра, можно ли будет с ним пообщаться. Он им кивнул:

— Я в Америку не улетал, пластической операции не делал.

Но и своих контактов не оставил.

«Стоял в воде и держал тело»

То, что было с Александром Сизовым после падения самолета, нам рассказал полномочный представитель Ярославской области в подшефном Акимовском районе Запорожской области Александр Трудоношин, который в 2011 году работал в северном управлении внутренних дел на транспорте, был заместителем начальника полиции по оперативно-разыскной деятельности. Он одним из первых прибыл на место катастрофы:

— Там всё было в огне — река и трава, стоял запах топлива и жженой земли, валялись обломки самолета, в воде плавали кресла, останки, хоккейная экипировка, майки «Локомотива». На берегу толпились дачники. Они стояли и не могли понять, что произошло. Я дал своим сотрудникам команду убрать всех от места катастрофы, так как была угроза взрыва. Мы с напарником Александром Махановым увидели в реке живого человека. Это был Александр Сизов. Он стоял по грудь в воде, примерно в трех-четырех метрах от берега, и держал на руках тело — судя по форме, одного из членов экипажа. Вокруг него всё горело. Вода горела. Он находился в шоковом состоянии. Мы прыгнули в реку и помогли ему выбраться на берег. В какой-то момент он отпустил того, кого держал, и тот ушел под воду. Мы попытались его найти, но не получилось. Пытались найти других выживших — вокруг был дым, в воде — муть, мы вытаскивали на ощупь останки. Вроде находишь кресло — а в нем только нога или рука… Никого живого больше не было. Вскоре прибыли спасатели, тоже начали извлекать тела. Через некоторое время вдалеке услышали крик, что нашли еще одного живого человека. Это был Александр Галимов (через пять дней Галимов умер. — Прим. ред.).

Александр Трудоношин и Александр Маханов (на фото они в белых рубахах) одними их первых прибыли на место трагедии Источник: архив УМВД России по Ярославской области











«Близко к сердцу принимаем горе их родных»

Первое интервью после катастрофы Александр Сизов дал Первому каналу, сидя в больничной палате. Он рассказал, что не пристегивался и сидел в самом хвосте самолета. Перед взлетом Александр набрал жене и пообещал отзвониться после приземления в Минске.

— Через какое-то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем, немного времени прошло, я понял, что по грунту идем. С грунта взлетели, и я понял, что самолет заваливается и мы сейчас разобьемся. Когда очнулся, вокруг горела вода, — сказал тогда Сизов в интервью Первому каналу. — Профессию я не буду менять, потому что очень много отдал ей. Возможно, только летать не буду.

Александр Сизов, как и до катастрофы, живет с семьей в подмосковном Жуковском Источник: Елена Вахрушева











Затем, в 2013 году, журналист газеты «Труд» Вадим Карпов сумел расположить к себе единственного выжившего в авиатрагедии. Александр Сизов пустил корреспондента в квартиру, но после короткого разговора жена Светлана выгнала его.

— Разговор стал было потихонечку налаживаться, — вспоминал Вадим Карпов. — Александр рассказал, как лежал в институте имени Склифосовского, как его лечили, как принимал в своем кабинете директор клиники Анзор Хубутия… Но не тут-то было. «Саша!» — воспоминания моего собеседника неожиданно прервал резкий, переходящий в крик голос Светланы. Супруга буквально ворвалась в кухню. — «Мы же договорились — никаких журналистов. Как он сюда попал? Что вы здесь делаете? Я пришла с работы, мне что, думаете, приятно видеть вас у себя, смотреть на вас?»

Сама Светлана только один раз дала свой комментарий о том, что произошло с ее мужем. В 2012 году она сказала журналисту издания StarHit, что они обязательно поедут на могилы погибших членов экипажа:

— Мы с Сашей близко к сердцу принимаем горе их родных. Хотя почти не говорим о том, что случилось, даже между собой. Бывает, конечно, вот оно, вспомнилось, но стараемся поскорее прекратить разговор. Саше всё еще очень тяжело.

Как сейчас живет Александр Сизов

Александр Сизов, как и до катастрофы, продолжает жить в пятиэтажке в подмосковном Жуковском. Раньше когда журналисты приходили к его дому, местные сразу спрашивали: «Вы к Саше? Тому, что с неба упал?»

— Живет он тут, живет. Сейчас на дачу уехал, — сказал корреспондентам сайта 76.RU сосед Сизова. — Они постоянно в это время уезжают.

Этот разговор состоялся в 2020 году.

В этой пятиэтажке живет Александр Сизов Источник: Елена Вахрушева











Через год мы предприняли новую попытку встретиться с бывшим бортинженером разбившегося Як-42. Но опять тщетно. Хотя на балконе у Сизовых висело белье, а под окнами стояла машина главы семейства, дверь нам никто не открыл. Да и соседи уже были не такими словоохотливыми.

— Я с ним не общаюсь уже давно. Не знаю, как у него дела. Мы раньше виделись. Он общительный был, — рассказала через домофон староста дома Нина Ивановна.

В ближайшем сетевом магазине сказали, что постоянно видят Александра Сизова — он приходит сюда за покупками.

— Он сливки всегда брал. Он чуть-чуть такой… Странненький человек. Я его знаю только как покупателя. Потому что я внимательно всегда наблюдаю за людьми. Он такой… необычный мужик, — отозвалась о Сизове кассир.

Также оказалось, что Александра знает и встретившийся нам в магазине покупатель — пожилой мужчина.