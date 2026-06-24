Рецепт куриной печени с луком на сковороде: экономный ужин за 20 минут и пара хитростей от горечи

Подготовьте печень: обрежьте жилки, пленки и желчные пятна (иначе будет горчить). Промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками (кто как любит).

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета (3–4 минуты на среднем огне).

Переместите лук в тарелку. На ту же сковороду выложите печень в один слой. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты, пока не схватится корочка. Переверните, жарьте еще 1 минуту. Если печень пустила много сока — огонь слишком слабый.

Верните лук к печени, посолите, поперчите. При желании добавьте сливочное масло. Готовьте всё вместе 2–3 минуты.

Если хотите соус, посыпьте печень с луком мукой, перемешайте, влейте воду, прогрейте минуту до загустения.

Выключите огонь, накройте крышкой, дайте постоять 2 минуты.

Важно: не пережаривайте. Как только печень стала плотной и розового цвета внутри — готово. Идеально — чуть-чуть недодержать, она дойдет в тепле.