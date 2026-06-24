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Еда Что приготовить Инструкция Рецепт куриной печени с луком на сковороде: экономный ужин за 20 минут и пара хитростей от горечи

Рецепт куриной печени с луком на сковороде: экономный ужин за 20 минут и пара хитростей от горечи

Идеально к пюре, гречке или просто с хлебом

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Это блюдо доказывает, что вкусно&nbsp;может быть просто и очень быстро | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаЭто блюдо доказывает, что вкусно&nbsp;может быть просто и очень быстро | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Это блюдо доказывает, что вкусно может быть просто и очень быстро

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Многие не любят печень из-за сухости и горького привкуса. Но куриная — нежная, готовится быстрее котлет, а если знать пару секретов, она просто тает во рту. Приготовленная на сковороде, с луком, с картофельным пюре на гарнир: ваши домочадцы точно попросят добавки. Рассказываем рецепт куриной печени, чтобы блюдо попало в список любимчиков.

Ингредиенты

  • куриная печень — 500 граммов;

  • лук репчатый — 2–3 средние головки;

  • масло растительное — 2 столовые ложки;

  • сливочное масло (по желанию) — 20 граммов;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • мука (опционально) — 1 столовая ложка;

  • вода или бульон — 50 миллилитров (если любите подливу).

Приготовление

  1. Подготовьте печень: обрежьте жилки, пленки и желчные пятна (иначе будет горчить). Промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками (кто как любит).

  3. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета (3–4 минуты на среднем огне).

  4. Переместите лук в тарелку. На ту же сковороду выложите печень в один слой. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты, пока не схватится корочка. Переверните, жарьте еще 1 минуту. Если печень пустила много сока — огонь слишком слабый.

  5. Верните лук к печени, посолите, поперчите. При желании добавьте сливочное масло. Готовьте всё вместе 2–3 минуты.

  6. Если хотите соус, посыпьте печень с луком мукой, перемешайте, влейте воду, прогрейте минуту до загустения.

  7. Выключите огонь, накройте крышкой, дайте постоять 2 минуты.

  8. Важно: не пережаривайте. Как только печень стала плотной и розового цвета внутри — готово. Идеально — чуть-чуть недодержать, она дойдет в тепле.

  9. Подавайте с картофельным пюре, посыпав свежей зеленью.

Еще варианты блюд для вашего ужина — подборка быстрых и легких рецептов.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Печень Рецепт Блюдо Готовка дома
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