Рецепт куриной печени с луком на сковороде: экономный ужин за 20 минут и пара хитростей от горечи

Многие не любят печень из-за сухости и горького привкуса. Но куриная — нежная, готовится быстрее котлет, а если знать пару секретов, она просто тает во рту. Приготовленная на сковороде, с луком, с картофельным пюре на гарнир: ваши домочадцы точно попросят добавки. Рассказываем рецепт куриной печени, чтобы блюдо попало в список любимчиков.
Ингредиенты
куриная печень — 500 граммов;
лук репчатый — 2–3 средние головки;
масло растительное — 2 столовые ложки;
сливочное масло (по желанию) — 20 граммов;
соль, черный перец — по вкусу;
мука (опционально) — 1 столовая ложка;
вода или бульон — 50 миллилитров (если любите подливу).
Приготовление
Подготовьте печень: обрежьте жилки, пленки и желчные пятна (иначе будет горчить). Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Лук нарежьте полукольцами или мелкими кубиками (кто как любит).
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета (3–4 минуты на среднем огне).
Переместите лук в тарелку. На ту же сковороду выложите печень в один слой. Обжарьте на сильном огне 1–2 минуты, пока не схватится корочка. Переверните, жарьте еще 1 минуту. Если печень пустила много сока — огонь слишком слабый.
Верните лук к печени, посолите, поперчите. При желании добавьте сливочное масло. Готовьте всё вместе 2–3 минуты.
Если хотите соус, посыпьте печень с луком мукой, перемешайте, влейте воду, прогрейте минуту до загустения.
Выключите огонь, накройте крышкой, дайте постоять 2 минуты.
Важно: не пережаривайте. Как только печень стала плотной и розового цвета внутри — готово. Идеально — чуть-чуть недодержать, она дойдет в тепле.
Подавайте с картофельным пюре, посыпав свежей зеленью.
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