Ответ нежданным гостям: 8 блюд, которые можно быстро приготовить из лаваша

Тонкий лаваш многие воспринимают как основу для шаурмы или быстрых рулетов. И зря. Этот скромный лист теста способен заменить пасту, коржи для пирога, блинчики и даже основу для десерта. Он быстро пропитывается соусами, легко принимает любую форму и не требует долгой подготовки. А главное — с ним можно экспериментировать бесконечно.

Мы собрали 8 необычных рецептов, которые выглядят эффектно, но готовятся без сложной техники и редких ингредиентов. Немного фантазии — и на столе уже не просто перекус, а полноценное блюдо с изюминкой.

Лаваш-лазанья

Итальянский характер легко воссоздать без специальных листов теста. Тонкий лаваш прекрасно заменяет пасту для лазаньи: он быстро впитывает томатный соус и становится мягким, сохраняя форму. Слои фарша, сыра и пряных трав создают насыщенный вкус, а запекание в духовке дает аппетитную корочку. Блюдо получается сытным, сочным и выглядит так, будто вы провели на кухне полдня, хотя на деле всё куда проще.

Лаваш легко заменяет листы пасты и делает лазанью доступной для домашней кухни

Ингредиенты:

лаваш — 3 листа;

говяжий фарш — 500 г;

томаты в собственном соку — 400 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 200 г;

итальянские травы — 1 ч. л.

Как готовить:

Обжарьте фарш с луком и чесноком до готовности. Добавьте томаты и травы, потушите 5–7 минут. В форму выложите слой лаваша, затем мясной соус и тертый сыр. Повторите слои. Запекайте при 180 °C около 30 минут.

Хрустящие треугольники с сыром и шпинатом

Вдохновение пришло из средиземноморской кухни, где любят сочетание зелени и расплавленного сыра. Лаваш нарезается полосами, складывается в аккуратные треугольники с начинкой и обжаривается до золотистой корочки. Снаружи — хруст, внутри — нежная, тянущаяся сердцевина. Отличный вариант для закуски к фильму или неожиданных гостей.

Треугольники сохраняют сочность внутри и покрываются золотистой коркой снаружи

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

фета или брынза — 200 г;

шпинат — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — для жарки.

Как готовить:

Нарежьте лаваш длинными полосками. Смешайте сыр, рубленый шпинат и яйцо. Выложите начинку на край полоски и сверните треугольником. Обжарьте на сковороде до румяной корочки.

Ленивый штрудель с яблоками и орехами

Австрийская классика обретает упрощенную версию без долгого замеса теста. Лаваш аккуратно удерживает ароматную начинку из яблок, корицы и орехов. После запекания он становится мягким и слегка хрустящим по краям. Такой десерт готовится быстрее, чем кажется, а пахнет так, будто вы открыли маленькую венскую кондитерскую у себя дома.

Лаваш удерживает ароматную начинку и превращается в быстрый домашний штрудель

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

яблоки — 3 шт.;

грецкие орехи — 80 г;

сахар — 3 ст. л.;

корица — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г.

Как готовить:

Нарежьте яблоки кубиками, смешайте с сахаром, корицей и орехами. Смажьте лаваш растопленным маслом. Выложите начинку и сверните рулетом. Запекайте при 180 °C около 25 минут.

Лаваш-пицца за 15 минут

Итальянский акцент ощущается сразу. Лаваш служит тонкой основой, которая становится слегка хрустящей в духовке. Соус, сыр и любимые добавки делают блюдо универсальным — можно собрать классический вариант или придумать свой. Быстро, просто и эффектно.

Тонкая основа из лаваша делает пиццу легкой и быстрой в приготовлении

Ингредиенты:

лаваш — 1–2 листа;

томатный соус — 4 ст. л.;

моцарелла — 200 г;

ветчина — 150 г;

оливки — по вкусу.

Как готовить:

Выложите лаваш на противень. Смажьте соусом. Добавьте начинку и сыр. Запекайте при 200 °C 10–12 минут.

Слоеный пирог с курицей и грибами

Сытное блюдо — и готовится без сложных манипуляций. Лаваш укладывается слоями, между которыми располагаются обжаренные грибы и кусочки курицы. Заливка из яиц и сливок пропитывает основу, превращая ее в нежную текстуру, похожую на запеканку. В духовке пирог подрумянивается и держит форму.

Слои пропитываются заливкой и превращаются в сочный пирог

Ингредиенты:

лаваш — 3 листа;

куриное филе — 400 г;

шампиньоны — 300 г;

сливки — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

сыр — 150 г.

Как готовить:

Обжарьте курицу и грибы. Взбейте яйца со сливками. В форму уложите лаваш и начинку слоями. Залейте смесью и посыпьте сыром. Запекайте 35–40 минут при 180 °C.

Рулет с омлетом и овощами

По настроению напоминает испанскую тортилью, но готовится быстрее. Омлет с овощами заворачивается в лаваш и обжаривается до легкой корочки. Внутри остается мягкая начинка, а снаружи — аппетитная оболочка. Отличный вариант для завтрака или плотного перекуса.

Омлет сохраняет нежность, а лаваш добавляет текстуру и сытность

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

яйца — 4 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

зелень — по вкусу;

Как готовить:

Взбейте яйца с молоком. Добавьте нарезанные овощи и зелень. Обжарьте омлет на сковороде. Заверните его в лаваш и подрумяньте с обеих сторон.

Сладкие конвертики с бананом и шоколадом

Лаваш легко адаптируется и к десертным традициям на домашней кухне. Он складывается в аккуратные конверты, внутри которых прячется банан и шоколад. После обжаривания начинка становится тягучей, а края — хрустящими. Отличный способ быстро приготовить десерт к чаю.

Шоколад плавится внутри и делает десерт особенно насыщенным

Ингредиенты:

лаваш — 1–2 листа;

бананы — 2 шт.;

темный шоколад — 100 г;

сливочное масло — 20 г.

Как готовить:

Нарежьте бананы кружочками. Выложите на кусок лаваша банан и шоколад. Сверните конвертом. Обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки.

Рыбный пирог с зеленью и сливками

Северное настроение чувствуется в сочетании рыбы и сливочного соуса. Лаваш удерживает сочную начинку из красной рыбы и укропа, пропитывается ароматами и остается мягким. Запекание в духовке делает блюдо нежным и выразительным по вкусу. Подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Лаваш пропитывается сливочным соусом и сохраняет сочность рыбы

Ингредиенты:

лаваш — 2 листа;

филе красной рыбы — 400 г;

сливки — 150 мл;

яйца — 2 шт.;

укроп — пучок;

соль — по вкусу.

Как готовить: