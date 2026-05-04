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Еда Обзор «Кусочек вечером поднимет настроение»: польза и вред сыра

«Кусочек вечером поднимет настроение»: польза и вред сыра

Разбираемся, как правильно есть продукт и какой сыр лучше выбрать

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Нутрициолог объяснила, кому сыр полезен, а для кого вреден | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНутрициолог объяснила, кому сыр полезен, а для кого вреден | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Нутрициолог объяснила, кому сыр полезен, а для кого вреден

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вы считаете, что бутерброд с сыром на завтрак — это полезный белок и кальций? А вот и нет. Нутрициолог-диетолог Анна Иванова уверена: привычный продукт одновременно является и полезной пищей, и тихим аллергеном. 50 граммов пармезана в день защитят от остеопороза, но та же доза плавленого сыра гарантирует скачок инсулина и отеки. Читайте о пользе и вреде сыра в материале NGS.RU.

Польза сыра

Сыр — это концентрированный молочный продукт. В 100 граммах твердого сыра содержится суточная норма кальция, необходимая взрослому человеку. Настоящий, качественный сыр богат кальцием и фосфором, что полезно для укрепления костей, зубов, ногтей. Эти минералы нужны для профилактики остеопороза.

«В натуральном сыре также содержится витамин В12 — спасает от хронической усталости и „тумана“ в голове. Триптофан — аминокислота, из которой организм вырабатывает серотонин, что означает, что кусочек вкусного сыра вечером поднимет настроение», — комментирует нутрициолог.

Анна Иванова рекомендует есть сыр людям с анемией и низким давлением, главное, чтобы продукт был без пальмового масла и крахмала.

Вред сыра

Тревогу бить необязательно, важно лишь знать, чем любимый продукт для пасты и бутербродов может навредить организму. Эксперт выделила четыре опасных пункта.

  1. Соль и отеки. В 100 граммах рокфора или пармезана — до 2 граммов соли (треть дневной нормы). Если съели 150 граммов сыра за вечер, готовьтесь к отечному лицу утром и скачку давления, предупреждает Анна Иванова.

  2. Гистамин и аллергия. У некоторых людей сыр (особенно выдержанный) вызывает ложную аллергию: заложенность носа, сыпь, даже мигрень.

  3. Жир и калории. В среднем 300–400 килокалорий на 100 граммов. Во время диеты для похудения сыр есть можно, но только 30–40 граммов в день, говорит нутрициолог.

  4. Антибиотики и гормоны. Особенно опасны плавленые сырки и «сырные продукты» — там молока может не быть, предостерегает эксперт.

По словам Анны Ивановой, есть группы людей, которым лучше быть осторожными в употреблении сыра. В зоне риска гипертоники (из-за соли), люди с подагрой (сыр повышает мочевую кислоту), пациенты с камнями в почках (оксалаты и кальций), дети до года (почки не справятся с солью), аллергики на казеин.

Как есть сыр без вреда

Нутрициолог рекомендует остановить свой выбор на адыгейском сыре, моцарелле, рикотте (меньше соли и жира). Твердые сорта, пармезан или грюйер, — по 30 граммов. Сочетайте сыр с овощами и зеленью, а не с колбасой и белым хлебом.

Лучше есть сыр в первой половине дня, а не на ночь — продукт тяжело переваривается. Норма — 50 граммов в день для здорового человека, 30 граммов для худеющих и сердечников.

«Сыр не яд и не панацея, это действительно вкусный продукт, который при разумном подходе принесет только пользу. Но если вы едите его пачками, запивая сладким чаем, — готовьтесь к лишнему весу, отекам и проблемам с давлением. Хороший сыр — лекарство. Плохой — медленный яд. Выбирайте первое», — заключает Анна Иванова.

Не жир, а лекарство: новосибирский нутрициолог назвала пользу и вред сливочного масла.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Сыр Польза Вред Здоровье Молочная продукция
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Комментарии
2
Гость
4 мая, 20:26
Буренки железные бегают по ЖД дороге без устали
Гость
4 мая, 20:21
Даниловский премиум, Светлоозеро Сулугуни - сыры отличные, наши!
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Гость
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