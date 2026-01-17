Почему вам нельзя томатный сок: врачи объяснили, кому он противопоказан

Для кого-то томатный сок может быть незаменимым продуктом, а другим он только навредит Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если врачи категоричны в своем мнении о том, что фруктовыми соками лучше не злоупотреблять, потому что в них слишком много сахара, то как быть с соками овощными? Взять для примера царя магазинных прилавков — томатный сок. В нем, кажется, и сахара должно быть меньше, да и много его не выпьешь. Но какие подводные камни он хранит, и кому лучше держаться от него подальше? Об этом нам рассказали врачи.

Чем полезен томатный сок

Томатный сок во многом сохраняет свойства свежих томатов и томатной пасты. Это низкокалорийный напиток — 17 ккал на 100 граммов, он помогает снижать уровень сахара в крови и богат витаминами.

В напитке есть витамины группы B, бета-каротин, а также C, PP и E. Он содержит соединения железа, магния, меди, марганца, кальция, калия и другие минеральные и биологически активные компоненты, необходимые организму. По содержанию магния и железа томаты входят в число лидеров среди продуктов.

Интенсивный красный цвет томатов обеспечивает ликопин — природный пигмент с выраженным антиоксидантным действием.

— Ликопин — это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — отмечает врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию и ДНК‑тестированию.

Нагревание томатов, в том числе при приготовлении сока, уменьшает содержание витамина С, но при этом проявляются другие полезные эффекты.

— При тепловой обработке полезные свойства томатов не ухудшаются, а, наоборот, улучшаются, — поясняет врач-диетолог Оксана Выдря. — После двух минут варки или обжаривания возрастает количество полезного ликопина. Так, наибольшее его количество — в томатной пасте (до 1500 мг/кг).

Оксана Выдря — врач-диетолог, член Национального общества диетологов.

Бета-каротин в составе сока укрепляет слизистые и повышает защитные возможности организма. Это естественный иммуностимулятор, который увеличивает иммунный потенциал независимо от типа антигенов, то есть действует неспецифично.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Также напиток способствует выработке серотонина — «гормона радости», помогает снизить напряжение и последствия стресса, а за счет калия поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Кому нельзя пить томатный сок

Томатный сок подходит почти всем. Без сахара его могут пить диабетики (его гликемический индекс — 38) и те, кто стремится похудеть. Важно соблюдать меру — не больше двух стаканов в день; устраивать томатные диеты не стоит. Осторожность нужна людям с подагрой, язвой и гастритом.

— У больных с подагрой помидоры могут вызывать приступы заболевания, — предупреждает диетолог Ирина Бородина. — При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью употреблять томаты нужно с осторожностью, а в период обострения их следует исключить из рациона. Кроме того, так как томаты обладают ярко выраженным желчегонным эффектом, они противопоказаны пациентам с заболеваниями желчных путей и желчнокаменной болезнью.

Ирина Бородина — врач-диетолог, кандидат наук и терапевт первой категории.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Кормящим матерям не рекомендуют пить томатный сок, если у малыша диарея. Чтобы получить максимум пользы, употребляйте его отдельно от еды — примерно за 30 минут. Дополнительный положительный эффект дает сочетание с оливками, сыром, зеленью, орехами или сладким перцем.