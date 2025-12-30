Улучшает работу желудка и поднимает настроение: врачи — о пользе и вреде цикория

Для тех, кто любит кофе, но плохо переносит кофеин (повышает давление, вызывает тревожность, бессонницу), цикорий — хорошая альтернатива. Он не повышает давление и не раздражает нервную систему Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Порой люди пытаются найти полезную альтернативу кофе. Среди таких вариантов часто оказывается цикорий. Напиток помогает восстанавливать микрофлору кишечника и снимает стресс. NGS.RU узнал у врачей, в чем польза и вред цикория и кому этот напиток может навредить.

Польза цикория

Цикорий — это травянистое растение с голубыми цветками. Заведующая детским отделением клиники «Смитра», врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Мария Карасенко говорит, что в пищевой промышленности используется корень цикория, из него уже готовится напиток для замены кофе.

«По вкусу и запаху он чем-то напоминает кофе и изначально использовался для людей, которым кофе противопоказан. Также сейчас он используется в медицине и в кулинарии. Основной плюс цикория — это наличие в составе инулина. Это пребиотические волокна, которые являются питательным субстратом для роста кишечной микрофлоры и позволяют улучшить ее состав», — объясняет врач.

Нутрициолог Ольга Баян уточняет, что инулин стимулирует рост бифидо- и лактобактерий, что положительно влияет на пищеварение, иммунитет и даже настроение (кишечник напрямую связан с выработкой серотонина).

«Благодаря низкому гликемическому индексу и влиянию на обмен глюкозы цикорий может помочь стабилизировать уровень сахара, снизить тягу к сладкому и улучшить чувствительность клеток к инсулину», — подчеркивает Ольга Баян.

Мария Карасенко добавляет, что в качестве полезных компонентов цикорий содержит витамины группы В, витамин С, органические кислоты и каротин.

«Среди полезных эффектов — снятие стресса и успокоение нервной системы, снижение давления, улучшение работы печени. Он стабилизирует работу сердца и сохраняет энергию и тонус организма без последствий для сердца, в отличие от кофеина», — замечает врач.

Напиток может запросто стать заменой кофе Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Цикорий разрешен при беременности, но не в больших дозировках, потому что передозировка может вызвать аллергические реакции, как у любого продукта с высоким содержанием витамина С.

«Детям цикорий можно, но не раньше чем с одного года, часто он встречается в составе меню детских садов. Но из-за того, что он может вызвать аллергические реакции, мы даем сначала немножечко, наблюдаем за состоянием ребенка и дальше уже потихонечку увеличиваем дозу», — объясняет Мария Карасенко.

Ольга Баян рекомендует сочетать цикорий с молоком, растительным напитком или просто водой комнатной температуры. Его можно добавлять в смузи или использовать как базу для десертов.

Вред цикория

Чаще всего цикорий, как и любой другой продукт, вреден из-за превышения дневной дозы. Мария Карасенко акцентирует внимание, что максимальная суточная доза растворимого цикория для здорового человека — это 3 столовые ложки, или 50–60 граммов в сутки. При превышении этой дозировки люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия. Особенно осторожными стоит быть тем, у кого выявлены желчнокаменная и мочекаменная болезни, сосудистые заболевания и варикозное расширение вен.

Ольга Баян замечает, что 1–2 чашки в день — оптимально. Лучше не пить натощак, особенно при чувствительном желудке. Если вы только переходите с кофе на цикорий, начните с половины чайной ложки на чашку и постепенно увеличивайте дозу.

«Напиток из цикория стимулирует выделение желудочного сока. У людей с гастритом, рефлюксом, язвой это может вызвать изжогу и дискомфорт. Желчегонный эффект цикория полезен не всем. Если у вас есть камни, он может спровоцировать боль или движение конкремента», — комментирует Ольга Баян.

Нутрициолог напоминает, что стоит выбирать чистый продукт: многие «кофейные» напитки из цикория содержат сахар, ароматизаторы и добавки. На этикетке нужно искать такой состав: 100% корень цикория, без сахара и молочных порошков.