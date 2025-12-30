НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Спасут от лишних килограммов! Топ-5 закусок от диетолога на новогодний стол

Спасут от лишних килограммов! Топ-5 закусок от диетолога на новогодний стол

Смотрим рецепты от ярославского специалиста

Впереди Новый год — праздник, к которому мы начинаем готовиться заранее. Среди хлопот важное место занимает подготовка меню новогоднего стола. Однако традиционные блюда могут стать испытанием для нашего желудка. Майонезные салаты, колбасные нарезки, бутерброды с икрой и подобное — всё это очень калорийно и тяжело для переваривания.

Диетолог клиники PsyDi Clinic Евгения Жарикова рассказала корреспонденту 76.RU о рецептах низкокалорийных закусок, которые не навредят фигуре и разнообразят праздничный стол.

Как утверждает специалист, правильное питание вовсе не означает отказ от вкуса и удовольствия. Это скорее осознанный выбор полезных продуктов и способов их приготовления.

Чтобы новогоднее меню стало полезнее, по словам диетолога, нужно всего лишь добавить в него больше овощей. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Клетчатка — это важная неперевариваемая часть растительной пищи. Взрослым рекомендуется потреблять 25-30 граммов макронутриента в день. Клетчатка стабилизирует пищеварительную систему, укрепляет микрофлору кишечника, контролирует уровень сахара в крови и увеличивает чувство насыщения.

В качестве здоровой заправки для салата диетолог рекомендует следующее:

  • лимонный сок и оливковое масло;

  • нежирный йогурт с зеленью и чесноком;

  • соус из авокадо (нужно размолоть фрукт и смешать с лимонным соком, солью и чесноком).

Традиционные бутерброды с икрой, рыбой и прочими продуктами тоже можно сделать полезнее. Для этого, как объясняет эксперт, стоит заменить белый хлеб на цельнозерновой. Он содержит больше клетчатки и меньше калорий, а также легче усваивается в организме при переваривании пищи.

Топ-5 простых в приготовлении закусок

Овощные палочки с хумусом

Рецепт приготовления, по словам специалиста, предельно прост: нарежьте морковь, сельдерей, огурцы и другие овощи на продолговатые слайсы и подавайте с хумусом.

Хумус — это отварной нут (турецкий горох), измельченный до состояния пюре и смешанный с кунжутной пастой (тахини), чесноком, лимонным соком, оливковым маслом и специями. Продукт содержит белок и полезные жиры.

Салат из авокадо и помидоров

Как утверждает диетолог, авокадо содержит полезные жиры, а помидоры богаты антиоксидантами. Для приготовления салата смешайте эти продукты с зеленью и лимонным соком.

Запеченные грибы с сыром

Для создания блюда потребуются шампиньоны, нежирный сыр и зелень. Вы можете выбрать любой способ приготовления: нарезать грибы тонкими ломтиками и посыпать сверху зеленью или же начинить их сыром.

— Грибы богаты белком и витаминами группы B, а сыр насытит организм кальцием, — объяснила диетолог.

Овощной рулет с курицей

Для приготовления рулета понадобятся следующие продукты: куриное филе, кабачок, морковь, зелень (укроп, петрушка) и специи по вкусу.

Смешайте натертую заранее морковь с нарезанной зеленью и добавьте специи. Затем отбейте куриное филе, разложите на нем тонкими слайсами кабачок и смесь из моркови и зелени, скрутите рулет и отправляйте запекаться.

Салат с киноа и овощами

По словам диетолога, сочетание киноа и овощей насытит организм белком, клетчаткой и витаминами.

Для приготовления салата отварите семена киноа (соотношение воды и крупы примерно 2:1) и нарежьте помидоры, огурцы и зелень. Затем смешайте все с оливковым маслом и добавьте специи по вкусу.

Здоровое питание — это не ограничение, а расширение кулинарных горизонтов и улучшение самочувствия. Не бойтесь экспериментировать и совершать гастрономические открытия!

Ранее мы рассказывали, как привести себя в форму перед новогодним корпоративом.

