А вы этим пренебрегаете? Диетолог рассказала, что обязательно нужно есть, чтобы не толстеть

Те, кто следит за своим рационом, стараются высчитывать правильное соотношение углеводов, белков и жиров. Корреспондент 76.RU решила узнать у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой еще об одном важном микроэлементе для нашего организма. Разбираемся, что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится.
— Клетчатка — это неперевариваемая часть растительной пищи, важная для здоровья. Взрослым рекомендуется употреблять около 25-30 граммов микроэлемента в день. Детям в зависимости от возраста, но в среднем — от 10 до 20 граммов, — рассказал врач.
Как утверждает диетолог, недостаток клетчатки может говорить о себе в виде запоров, вздутия живота, плохого пищеварения и частых инфекций кишечника. Также возможны сухость кожи и снижение энергии.
Чем полезна клетчатка
Поддерживает здоровье пищеварительной системы — способствует регулярности стула и предотвращает запоры;
укрепляет микрофлору кишечника. Полезные бактерии используют клетчатку как источник питания;
участвует в контроле уровня сахара в крови и замедляет усвоение углеводов;
способствует контролю веса — увеличивает чувство насыщения без добавления калорий.
Где содержится клетчатка
Цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, хлеб из цельного зерна);
фрукты (яблоки, груши и ягоды);
овощи (брокколи, морковь, шпинат);
бобовые продукты (чечевица, фасоль, горох);
орехи и семена (миндаль, семена чиа).
По словам специалиста, можно использовать клетчатку в чистом виде как добавку (такие продаются в магазинах и аптеках), но рекомендуется получать ее преимущественно из цельных продуктов.
Добавки могут помочь, но не заменят все преимущества натуральных источников.
В потреблении клетчатки важно также соблюдать баланс, не стоит перебарщивать. Как отмечает диетолог, слишком большое количество микроэлемента, а именно более 50-70 граммов в день, может привести к дискомфорту, вздутию и даже диарее.