А вы этим пренебрегаете? Диетолог рассказала, что обязательно нужно есть, чтобы не толстеть

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Советы ярославского специалиста

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Диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» о важном микроэлементе

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Те, кто следит за своим рационом, стараются высчитывать правильное соотношение углеводов, белков и жиров. Корреспондент 76.RU решила узнать у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой еще об одном важном микроэлементе для нашего организма. Разбираемся, что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится.

— Клетчатка — это неперевариваемая часть растительной пищи, важная для здоровья. Взрослым рекомендуется употреблять около 25-30 граммов микроэлемента в день. Детям в зависимости от возраста, но в среднем — от 10 до 20 граммов, — рассказал врач.

Как утверждает диетолог, недостаток клетчатки может говорить о себе в виде запоров, вздутия живота, плохого пищеварения и частых инфекций кишечника. Также возможны сухость кожи и снижение энергии.

Чем полезна клетчатка

  • Поддерживает здоровье пищеварительной системы — способствует регулярности стула и предотвращает запоры;

  • укрепляет микрофлору кишечника. Полезные бактерии используют клетчатку как источник питания;

  • участвует в контроле уровня сахара в крови и замедляет усвоение углеводов;

  • способствует контролю веса — увеличивает чувство насыщения без добавления калорий.

Где содержится клетчатка

  • Цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, хлеб из цельного зерна);

  • фрукты (яблоки, груши и ягоды);

  • овощи (брокколи, морковь, шпинат);

  • бобовые продукты (чечевица, фасоль, горох);

  • орехи и семена (миндаль, семена чиа).

По словам специалиста, можно использовать клетчатку в чистом виде как добавку (такие продаются в магазинах и аптеках), но рекомендуется получать ее преимущественно из цельных продуктов.

<p>Евгения Жарикова</p><p>Евгения Жарикова</p>

Добавки могут помочь, но не заменят все преимущества натуральных источников.

В потреблении клетчатки важно также соблюдать баланс, не стоит перебарщивать. Как отмечает диетолог, слишком большое количество микроэлемента, а именно более 50-70 граммов в день, может привести к дискомфорту, вздутию и даже диарее.

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