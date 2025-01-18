А вы этим пренебрегаете? Диетолог рассказала, что обязательно нужно есть, чтобы не толстеть

Диетолог ярославской клиники «PsyDi Clinic» о важном микроэлементе Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Те, кто следит за своим рационом, стараются высчитывать правильное соотношение углеводов, белков и жиров. Корреспондент 76.RU решила узнать у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой еще об одном важном микроэлементе для нашего организма. Разбираемся, что такое клетчатка и в каких продуктах она содержится.

— Клетчатка — это неперевариваемая часть растительной пищи, важная для здоровья. Взрослым рекомендуется употреблять около 25-30 граммов микроэлемента в день. Детям в зависимости от возраста, но в среднем — от 10 до 20 граммов, — рассказал врач.

Как утверждает диетолог, недостаток клетчатки может говорить о себе в виде запоров, вздутия живота, плохого пищеварения и частых инфекций кишечника. Также возможны сухость кожи и снижение энергии.

Чем полезна клетчатка

Поддерживает здоровье пищеварительной системы — способствует регулярности стула и предотвращает запоры;

укрепляет микрофлору кишечника. Полезные бактерии используют клетчатку как источник питания;

участвует в контроле уровня сахара в крови и замедляет усвоение углеводов;

способствует контролю веса — увеличивает чувство насыщения без добавления калорий.

Где содержится клетчатка

Цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, хлеб из цельного зерна);

фрукты (яблоки, груши и ягоды);

овощи (брокколи, морковь, шпинат);

бобовые продукты (чечевица, фасоль, горох);

орехи и семена (миндаль, семена чиа).

По словам специалиста, можно использовать клетчатку в чистом виде как добавку (такие продаются в магазинах и аптеках), но рекомендуется получать ее преимущественно из цельных продуктов.

Добавки могут помочь, но не заменят все преимущества натуральных источников. Евгения Жарикова диетолог