Как привести себя в форму к новогоднему корпоративу? Мастер по йоге назвала 3 простых упражнения

Как привести себя в форму к новогоднему корпоративу? Мастер по йоге назвала 3 простых упражнения

Рассказываем о безопасных способах похудения

108
Чего стоит ждать от занятий йогой | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЧего стоит ждать от занятий йогой | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Чего стоит ждать от занятий йогой

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Йога — это не просто про гибкость, это про умное и осознанное отношение к своему телу, особенно в периоды праздников и стресса. Часто люди, практикующие йогу, имеют подтянутое тело и хорошую растяжку. А может ли йога помочь похудеть перед надвигающимися праздниками? С таким вопросом журналисты 76.RU обратились к ярославскому преподавателю йогатерапии и хатха йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кире Семеновой.

«Многие хотят встретить праздник в тонусе, чувствовать себя легко и энергично. Идея здесь не в том, чтобы изнурять себя, а в том, чтобы запустить процессы очищения организма и повысить тонус», — пояснила эксперт.

Кира Семенова предлагает делать упор на скручиваниях и прогибах. Они стимулируют пищеварение, снижают напряжение с позвоночника и дарят энергию.

Позы для предновогоднего похудения:

  1. Поза Посоха (Бхуджангасана).
    Легкий вариант, подойдет для новичков. Лежа на животе, руки под плечами, приподнимаем верхнюю часть туловища, таз и ноги остаются на полу. На вдохе делаем подъем, на выдохе — можно углубить прогиб или мягко опуститься. Держим 5-7 циклов дыхания (вход-выдох). Такое упражнение отлично разогревает тело, тонизирует органы брюшной полости и борется с усталостью.

  2. Поза Полумесяца (Ардха Чандрасана).
    Она уже немного посложнее. Встаем, ставим одну руку и ногу на пол. Корпус развернут в сторону, вторая нога параллельно полу, рука тянется вверх. Дышим спокойно и глубоко, удерживая равновесие. Делаем по 5–8 дыханий на каждую сторону. Упражнение улучшает баланс, укрепляет кор и боковые мышцы пресса, делает талию более выраженной.

  3. Скручивание сидя (Ардха Матсиендрасана).
    Это ключевая поза для детокса. По-другому ее еще называют позой «повелителя рыб». Садимся, сгибаем одну ногу, заводим стопу за бедро другой ноги. Противоположным локтем упираемся в колено и скручиваемся. На выдохе углубляем скручивание. Делаем по 5–7 дыханий на каждую сторону. Такая поза — настоящий мастхэв перед праздниками! Оно массирует печень, почки, кишечник, улучшая метаболизм и помогая выводить токсины.

Такая поза хорошо разогреет тело перед тренировкой | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыТакая поза хорошо разогреет тело перед тренировкой | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Не забываем сконцентрироваться на дыхании | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыНе забываем сконцентрироваться на дыхании | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы
Бонусом можно получить хорошую осанку | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыБонусом можно получить хорошую осанку | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Помимо этого специалист рассказала, что йога может помочь побороть вредные привычки — ослабевает тяга к алкоголю, сигаретам, нездоровой пище. Также регулярные тренировки улучшают иммунитет и помогают справиться со стрессом.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Йога Похудение Эксперт
