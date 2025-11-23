Как привести себя в форму к новогоднему корпоративу? Мастер по йоге назвала 3 простых упражнения

Йога — это не просто про гибкость, это про умное и осознанное отношение к своему телу, особенно в периоды праздников и стресса. Часто люди, практикующие йогу, имеют подтянутое тело и хорошую растяжку. А может ли йога помочь похудеть перед надвигающимися праздниками? С таким вопросом журналисты 76.RU обратились к ярославскому преподавателю йогатерапии и хатха йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кире Семеновой.

«Многие хотят встретить праздник в тонусе, чувствовать себя легко и энергично. Идея здесь не в том, чтобы изнурять себя, а в том, чтобы запустить процессы очищения организма и повысить тонус», — пояснила эксперт.

Кира Семенова предлагает делать упор на скручиваниях и прогибах. Они стимулируют пищеварение, снижают напряжение с позвоночника и дарят энергию.

Позы для предновогоднего похудения: