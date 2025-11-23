Как привести себя в форму к новогоднему корпоративу? Мастер по йоге назвала 3 простых упражнения

Йога — это не просто про гибкость, это про умное и осознанное отношение к своему телу, особенно в периоды праздников и стресса. Часто люди, практикующие йогу, имеют подтянутое тело и хорошую растяжку. А может ли йога помочь похудеть перед надвигающимися праздниками? С таким вопросом журналисты 76.RU обратились к ярославскому преподавателю йогатерапии и хатха йоги из спорт-центра «С-Спорт» Кире Семеновой.
«Многие хотят встретить праздник в тонусе, чувствовать себя легко и энергично. Идея здесь не в том, чтобы изнурять себя, а в том, чтобы запустить процессы очищения организма и повысить тонус», — пояснила эксперт.
Кира Семенова предлагает делать упор на скручиваниях и прогибах. Они стимулируют пищеварение, снижают напряжение с позвоночника и дарят энергию.
Позы для предновогоднего похудения:
Поза Посоха (Бхуджангасана).
Легкий вариант, подойдет для новичков. Лежа на животе, руки под плечами, приподнимаем верхнюю часть туловища, таз и ноги остаются на полу. На вдохе делаем подъем, на выдохе — можно углубить прогиб или мягко опуститься. Держим 5-7 циклов дыхания (вход-выдох). Такое упражнение отлично разогревает тело, тонизирует органы брюшной полости и борется с усталостью.
Поза Полумесяца (Ардха Чандрасана).
Она уже немного посложнее. Встаем, ставим одну руку и ногу на пол. Корпус развернут в сторону, вторая нога параллельно полу, рука тянется вверх. Дышим спокойно и глубоко, удерживая равновесие. Делаем по 5–8 дыханий на каждую сторону. Упражнение улучшает баланс, укрепляет кор и боковые мышцы пресса, делает талию более выраженной.
Скручивание сидя (Ардха Матсиендрасана).
Это ключевая поза для детокса. По-другому ее еще называют позой «повелителя рыб». Садимся, сгибаем одну ногу, заводим стопу за бедро другой ноги. Противоположным локтем упираемся в колено и скручиваемся. На выдохе углубляем скручивание. Делаем по 5–7 дыханий на каждую сторону. Такая поза — настоящий мастхэв перед праздниками! Оно массирует печень, почки, кишечник, улучшая метаболизм и помогая выводить токсины.
Помимо этого специалист рассказала, что йога может помочь побороть вредные привычки — ослабевает тяга к алкоголю, сигаретам, нездоровой пище. Также регулярные тренировки улучшают иммунитет и помогают справиться со стрессом.