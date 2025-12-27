Победил в шоу «Молодые ножи» благодаря кочерыжке. История повара, который покорил шефа Ивлева кислыми щами

Шеф-повар целенаправленно ехал за победой Источник: Савва Кузнецов / личный архив

27-летний житель Барнаула Савва Кузнецов не просто принял участие в шоу «Молодые ножи» (16+) на телеканале «Пятница!», он сумел удивить скорого на критику Константина Ивлева и занять первое место. Чего молодому повару стоил победа — читайте в интервью NGS22.RU.

«Кухня затянула»

В кулинарии Савва уже шесть лет, из них четыре — на должности шеф-повара. Сменить профессию его заставила пандемия коронавируса.

— Я по образованию менеджер управления общественным питанием, но во время ковида решил поменять профиль. Сначала работал просто ассистентом, барменом, а потом решил идти на повара. И как-то кухня затянула. Душа к ней легла, — вспоминает молодой человек.

Принять участие в шоу «Молодые ножи» Савва решил, чтобы попробовать свои силы. Однако попасть на проект удалось не сразу.

— Впервые заявку я подал, когда еще работал поваром, но не прошел. Это было в 20-м году. После этого я долго не предпринимал других попыток, пока шеф-повар Артем Сорокин, который также стал победителем шоу, не предложил мне попробовать еще раз, — рассказал он.

Савва не стал долго думать и в начале лета отправил свою заявку еще раз — ее рассмотрели очень быстро, и вскоре кулинар получил приглашение поехать в Москву на съемки.

Съемки длились около 12 часов Источник: Савва Кузнецов / личный архив

— О том, что меня позвали сниматься, я узнал, когда работал в Горном Алтае. Конечно, было очень классно. Так получилось, что я проводил ужин, и после него прям сразу улетал на съемки, — улыбается повар.

«Ехал за победой»

Съемки проекта заняли всего один день — 12 часов.

— В 9 утра мы заехали в съемочный павильон, и только в 9 вечера я вышел оттуда. Но это еще не самое долгое. Ребята рассказывали, что на другие выпуски тратили еще больше времени, — говорит шеф.

При этом обстановка на съемочной площадке, по его словам, была спокойной — кроме камер, шести участников и самого Константина Ивлева в помещении никого не было.

— Там такая размеренная атмосфера. Есть небольшая подготовленная кухонная станция. Было достаточно спокойно. Ребята, которые занимаются звуком, подсказывали, не было никакого сильного волнения. Просто поначалу, первые 10−15 минут, привыкал к новому, — продолжает герой.

Как рассказывает Савва, до проекта у него уже был опыт проведения ужинов, мастер-классов, больших выступлений на публике. Да и раньше, в студенческие годы, он выступал на сцене, поэтому за работу на камеру он не переживал.

— Боязни камеры у меня нет, наоборот, это был интересный опыт. Я бы не сказал, что это было сложно, но и простыми съемки не были, — пожимает плечами повар.

Соус из кислых щей и маринованная кочерыжка

На первом этапе шоу, когда нужно было по запаху угадать крабовый салат, Савве, по его словам, очень повезло.

Рецепт Саввы одержал безоговорочную победу Источник: Савва Кузнецов / личный архив

— Это один из моих любимых салатов детства. Я его, наверное, всю жизнь готовил. С этим блюдом я очень знаком, тут удача мне улыбнулась, — говорит повар.

Второй этап прошел уже более напряженно: шеф Ивлев раскритиковал то, как выглядят блюда Саввы из ягненка и руколы. Однако сибиряка, по его словам, это не задело:

— Я прекрасно знаю, что это всё вкусовщина. Я очень хорошо отношусь к критике. Обозвал так обозвал, это его мнение. Поэтому я никак на это не обиделся, не расстроился. Да, для себя сделал выводы, спасибо ему большое за обратную связь, не подумал немного, поторопился, в следующий раз буду больше обращать внимания на это всё.

В финале Савва решил удивить жюри чем-то небанальным, а именно — капустным пирогом. По его словам, он постарался использовать весь потенциал овоща.

— Нам заранее сказали к финалу подготовить какое-то блюдо. Чтобы оно смотрелось хорошо, это же в любом случае телешоу. Так как я уже участвовал в кулинарных конкурсах, знаю, чтобы выиграть, нужно раскрыть ингредиенты со всех сторон; поэтому я использовал много ингредиентов, связанных с капустой. Я сделал соус из кислых щей и замариновал кочерыжку от капусты, то есть использовал капусту полностью, — подчеркнул Савва.

Капустный пирог с интересным соусом покорил Константина Ивлева Источник: телеканал «Пятница!»

В итоге усилия барнаульского повара окупились сполна — он стал первым.

«Большой дядька, на всех ругается»

По словам Саввы, он изначально был настроен на победу, поэтому серьезно относился к съемкам.

— Я целенаправленно ехал за победой. Я все силы на это направил, поэтому был более сконцентрирован, чем другие ребята. Многие к этому по-другому отнеслись. Я был посерьезнее, и это стало моим преимуществом. Когда мы были в гримерке, ребята сразу рассказали, кто что будет готовить, а я промолчал. Я думаю, что это стало одним из преимуществ, потому что почти все готовили один и тот же стейк из капусты. А я выделился, — заявил герой.

Денежного приза за победу хватило на отдых за границей Источник: Савва Кузнецов / личный архив

Своих конкурентов Савва искренне считает интересными поварами с разнообразным опытом. Жаль только, времени пообщаться у участников было не так много — всего пара часов до того, как все разъехались по домам.

Самого же Константина Ивлева сибиряк назвал шефом-шоуменом, у которого после включения камеры меняется даже голос.

— Большой дядька, ходит на всех ругается, какие-то советы дает, где-то что-то подсказывает. При этом вне камеры — это обычный простой человек, который может просто с тобой разговаривать. А когда на него направлена камера, он становится таким более вызывающим, больше внимания к себе приковывает, — отметил шеф-повар.

В числе лучших

Съемки были еще в августе, но сам выпуск «Молодых ножей» вышел в эфир только в декабре. Всё это время Савва молчал о своей победе — только самым близким рассказал.

— Эмоции у меня давно уже улеглись, я уже спокойно всё воспринимаю. Но тогда меня прямо сильно распирало такое классное чувство победы. Я еще недели две ходил воодушевленный. У меня тогда был очень сильный эмоциональный подъем, — признался он.

Шеф-повар с удовольствием принял бы участие и в других кулинарных шоу Источник: Савва Кузнецов / личный архив

В награду за победу Савве подарили золотой нож, сертификат, фартук, а также денежный приз, которого хватило на путевку за границу. В дальнейших планах — поучаствовать еще в каком-нибудь кулинарном шоу.

— Я остаюсь на связи с теми, кто занимался набором людей. По условиям договора, я не мог нигде сниматься, пока моя серия не вышла, а теперь открыт для предложений. Рад был бы поучаствовать в какой-нибудь битве шефов или еще в чём-то, — настроен Савва на дальнейшие победы.

Участие в таких проектах, по его словам, прокачивает медийность поваров.