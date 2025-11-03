Для ярославцев, которые хотят чего-то эдакого: 4 рецепта блюд с хурмой на праздничный стол

Хурму можно заморозить, а потом есть всю зиму Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Сезон хурмы в полном разгаре. Ее яркие плоды — настоящее украшение стола в ноябре и декабре. В регионах Центральной России фрукт уже появился на прилавках магазинов и в доставках. А вы задумывались, что хурму можно подавать не только в виде нарезки?

Наши коллеги из SOCHI1.RU, где плоды буквально растут у дома, поделились простыми и необычными рецептами блюд из оранжевого фрукта. Попробуйте разнообразить свой стол.

Какие сорта хурмы не вяжут

Вкус хурмы немного похож на тыквенный, но с ярко выраженными фруктовыми нотками. А еще почти все сорта сильно вяжут, пока неспелые. Такую заподлянку дают танины — природные дубильные вещества. Они исчезают из плодов после полного созревания, когда мякоть хурмы приобретает желеобразную консистенцию. Но есть чудесный королек, который не вяжет, даже если не дозрел, его еще называют «шоколадным» за мякоть коричневого цвета.

Вязать хурма перестает после полного созревания Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Конфетки» из хурмы

Жительница Сочи Марина Лепсверидзе рассказывает, что в ее семье традиционно хурму сушили.

«Это „конфетки“ нашего детства. Бабушка и мама начиная с конца сентября занимались заготовкой. Я делаю хурму в электрических сушилках. Сутки — и лучшее в мире лакомство готово», — говорит Марина.

Плоды нужно брать твердые, недозрелые, с веточками. Можно обойтись без гаджетов. Кожуру очистить, связать с помощью шпагата хурму между собой за палочки в виде гирлянды, и вывесить в сухое, хорошо проветриваемое помещение. Обычно это навесы или чердаки.

В процессе сушки танины уйдут, то есть лакомство получится без эффекта вязкости. Хранить получившуюся сладость лучше в холщовых мешочках или в простых наволочках. Подавать цукаты можно к чаю или в качестве перекуса.

«Конфетки» из хурмы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Рецепт из Турции и других стран

Сочинка Анна Петрова коллекционирует рецепты из хурмы. У ее бабушки и дедушки большой хурмовый сад, поэтому приходится «извращаться», смеется Анна. В ее арсенале — и десерты, и салаты.

Жительница Сочи показала, как цветет хурма Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Самый простой рецепт десерта я привезла из Турции. Это пудинг, который готовится за пять минут, он настолько вкусный, что словами не передать, — говорит Анна.

Для приготовления потребуются:

2 штуки очень спелой хурмы;

400 миллилитров холодного молока;

1 столовая ложка какао;

2 столовые ложки меда.

Кожицу нужно снять, убрать косточки. Мякоть сложить в блендер, туда же остальные ингредиенты, всё хорошенько взбить. Разлить по высоким стаканам, получается ровно два. Если у вас семья больше, рассчитывайте продукты сами. Сверху можно посыпать кокосовой стружкой, миндальными лепестками, маршмеллоу, тертым шоколадом. И убрать в холодильник на ночь. Утром у вас будет очень вкусный, а главное — полезный пудинг. Причем делать его можно и из замороженной хурмы.

В Сочи хурма растет в садах у дома Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Не только десерты в копилке у Анны. Она любит салат из хурмы, и в сезон готовит его чуть ли не каждый день. Для приготовления нам понадобится:

одна крупная хурма, которая не вяжет;

100 граммов рукколы;

30–50 г сыра фета;

два огурца;

дижонская горчица;

оливковое масло;

мед;

соль и перец.

Хурму без кожуры и сыр порезать на кубики, огурцы — тонкими полукольцами, всё это перемешать. Оливковое масло, мед и дижонскую горчицу взбить, добавить соль и перец и заправить салат. Он готов.

Самый вкусный торт

Жительница Москвы Татьяна Маркина, она несколько лет назад отдыхала в Сочи, и владелица гостиницы угостила ее блинным тортом. Теперь Татьяна с нетерпением ждет сезона, чтобы его приготовить. Печет и зимой, когда хурма продается замороженная.

«Рецепт простейший. Нам нужно 10 тонких блинов. Я пеку много, чтобы домочадцы наелись, себе беру 10–11 штук. Затем готовлю где-то 250 граммов мякоти хурмы. То есть ее нужно предварительно очистить от кожи. Пробиваю в блендере. Кладу в массу сыр маскарпоне, граммов 300. 100 граммов меда и взбиваю венчиком. Промазываю блины получившимся кремом и отправляю в холодильник на несколько часов. Украсить можно также хурмой», — рассказала Татьяна.

Этот торт делается очень быстро и выглядит эффектно.