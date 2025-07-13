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Еда Кризис-2025 «Страдают простые люди». Что будет с ценами на помидоры и абрикосы из-за конфликта с Азербайджаном

«Страдают простые люди». Что будет с ценами на помидоры и абрикосы из-за конфликта с Азербайджаном

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил проверить овощи и фрукты из южнокавказской республики

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5 комментариев
Помидоры и абрикосы из Азербайджана могут оказаться под ударом | Источник: Дарья Пона / 74.RUПомидоры и абрикосы из Азербайджана могут оказаться под ударом | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Помидоры и абрикосы из Азербайджана могут оказаться под ударом

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

После вспыхнувшего конфликта между Россией и Азербайджаном обе стороны устроили дипломатический демарш. После этого МИД РФ призывал сограждан учитывать обстановку при планировании поездок в страну Южного Кавказа. Но и на этом дело не закончилось.

Дипломатический демарш — это официальное обращение одного государства к другому, выражающее просьбу, протест, предостережение или иную позицию в устной или письменной форме. Его цель — донести свою точку зрения, выразить несогласие с ситуацией или предложить меры для урегулирования разногласий и укрепления сотрудничества.

По данным российских СМИ, в Азербайджане уничтожили свыше 600 кг импортированных из России луковых колец. В ответ зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владислав Егоров предложил ввести дополнительные проверки ввозимых из республики помидоров с возможным приостановлением поставок при обнаружении опасных веществ.

MSK1.RU выяснил, насколько серьезны меры и поднимутся ли цены на овощи и фрукты из Азербайджана, если вдруг их перестанут привозить в Россию.

У помидоров из Азербайджана есть свои любители, которые не покупают овощи из других стран вообще | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUУ помидоров из Азербайджана есть свои любители, которые не покупают овощи из других стран вообще | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

У помидоров из Азербайджана есть свои любители, которые не покупают овощи из других стран вообще

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

«Найти такой же рынок очень сложно»

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России и кандидат экономических наук Андрей Бунич в беседе с корреспондентом MSK1.RU рассказал, что стоимость помидоров «и так завышена», поэтому в случае приостановки импорта покупатели ничего не заметят.

«У нас цены зависят от других факторов. Например, у России не было геополитических конфликтов со странами — экспортерами картошки, но она стала дороже, — пояснил эксперт. — Для Азербайджана торговля теми же самыми помидорами очень выгодна и найти такой рынок, как российский, им очень сложно».

По словам Бунича, дополнительные проверки часто используют в других странах: «Так делают, когда хотят ограничить импорт, не вводя серьезных мер. Начнут проверять оформление грузоперевозок, санитарные документы и так далее. Но даже при таком раскладе скачок цен маловероятен».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме по малому агробизнесу заявила, что продукция из Азербайджана и других стран — «нишевая». По ее словам, рынок «достаточно сбалансирован», а специально ограничивать ввоз товаров не планируется.

«Для хороших людей всегда есть выходы»

Но как мы знаем, в верхах часто рассуждают об одном, а на земле происходят свои процессы. Корреспондент MSK1.RU отправился на рынок, чтобы узнать мнение продавцов и сравнить цены на овощи и фрукты из Азербайджана с ценами крупных ретейлеров.

Стоимость помидоров из Азербайджана варьируется от 100 до 300 рублей за килограмм. Средняя цена — 250. Разницу в стоимости продавцы объясняют вкусовыми качествами. По заверениям торговцев, томаты сейчас «вкусные и сладкие».

«Дорожать они не будут. Придешь завтра или через неделю и возьмешь по той же цене. У нас поставки регулярные, переживать не стоит», — заверил корреспондента MSK1.RU московский предприниматель по имени Эмин.

Самые дешевые томаты из Азербайджана, которые удалось найти MSK1.RU | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUСамые дешевые томаты из Азербайджана, которые удалось найти MSK1.RU | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Самые дешевые томаты из Азербайджана, которые удалось найти MSK1.RU

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Средняя цена этого вида помидоров на рынке&nbsp;— 250 рублей за килограмм | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUСредняя цена этого вида помидоров на рынке&nbsp;— 250 рублей за килограмм | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Средняя цена этого вида помидоров на рынке — 250 рублей за килограмм

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В торговых сетях стоимость не сильно отличается от той, что была на рынке. «Вкусвилл» предлагает азербайджанские помидоры за 280 руб/кг, «Перекрёсток» — 230 руб/кг (без скидки также — 280 руб/кг).

Килограмм томатов из Азербайджана в «Перекрёстке» обойдется без скидки в 280 рублей | Источник: perekrestok.ruКилограмм томатов из Азербайджана в «Перекрёстке» обойдется без скидки в 280 рублей | Источник: perekrestok.ru

Килограмм томатов из Азербайджана в «Перекрёстке» обойдется без скидки в 280 рублей

Источник:

perekrestok.ru

Аналогичный товар во «Вкусвилле» стоит 280 руб/кг | Источник: vkusvill.ruАналогичный товар во «Вкусвилле» стоит 280 руб/кг | Источник: vkusvill.ru

Аналогичный товар во «Вкусвилле» стоит 280 руб/кг

Источник:

vkusvill.ru

Цена килограмма азербайджанских абрикосов на рынке — от 200 до 500 рублей.

Самые дешевые азербайджанские абрикосы на рынке названы «медовыми». Продают их за 200 рублей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUСамые дешевые азербайджанские абрикосы на рынке названы «медовыми». Продают их за 200 рублей | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Самые дешевые азербайджанские абрикосы на рынке названы «медовыми». Продают их за 200 рублей

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Другие абрикосы из этой же страны на 50 рублей дороже | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUДругие абрикосы из этой же страны на 50 рублей дороже | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Другие абрикосы из этой же страны на 50 рублей дороже

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Ретейлеры также продают абрикосы из Азербайджана. Стоимость во «Вкусвилле» за килограмм — 384 рубля. В Eurospar — 215 руб/кг (без скидки — 270).

В Eurospar абрикосы, родом из Азербайджана, обойдутся без скидки в 269 рублей за килограмм | Источник: myspar.ruВ Eurospar абрикосы, родом из Азербайджана, обойдутся без скидки в 269 рублей за килограмм | Источник: myspar.ru

В Eurospar абрикосы, родом из Азербайджана, обойдутся без скидки в 269 рублей за килограмм

Источник:

myspar.ru

Стоимость подобного фрукта в магазине «Вкусвилл» составляет 384 руб/кг | Источник: vkusvill.ruСтоимость подобного фрукта в магазине «Вкусвилл» составляет 384 руб/кг | Источник: vkusvill.ru

Стоимость подобного фрукта в магазине «Вкусвилл» составляет 384 руб/кг

Источник:

vkusvill.ru

«То, что говорят политики, — это провокация. А простые люди от этого страдают. Но для хороших людей всегда есть выходы», — ответил продавец на вопрос корреспондента MSK1.RU о возможном подорожании южнокавказских овощей и фруктов.

А что, если всё же ввоз приостановят?

Но политика — дело тонкое. Поэтому произойти может всё что угодно. Но бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод считает, что для остановки поставок томатов время сейчас неподходящее.

«Помидоры созревают и во многих местах уже пошли грунтовые. Это максимальный выхлоп на рынке. Сейчас те, которые выращивает грунтовые помидоры, максимальный доход имеют, — рассказывает MSK1.RU эксперт — У нас сейчас свой урожай южный идет, есть другие партнеры из Центральной Азии».

По словам Холода, без импорта томатов в России может быть недостаточно: «Из того, что сейчас потребляется, нам на 100% не хватит. Потому что помидор — штука хорошая, но сам-то он овощ сезонный. Есть разница между тепличными и грунтовыми. Первые по своим качествам уступают вторым».

Покупаете ли вы овощи и фрукты из Азербайджана?

Да, и очень их люблю
Нет, предпочитаю отечественные / из других стран
Не обращаю внимания на страну-производителя
Обхожусь без овощей и фруктов вообще

Тем временем Россия столкнулась с заметным снижением экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. О том, что это значит для простых россиян, читайте в отдельном материале.

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Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
корреспондент-стажер
Азербайджан Конфликт с Азербайджаном Цены Абрикосы
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Комментарии
5
Гость
33 минуты
Цены у нас на всё растут постоянно и непрерывно, по плану, в чётком соответствии с графиком. И ситуация с Азербайджаном тут совершенно ни при чём, тут другая причина, которая сидит не перый год в бетонном погребе и вылезать не собирается.
Гость
8 минут
Только сегодня купила розовые помидоры из Азербайджана - крупные, сладкие, сочные, нежнейшая кожица. Другие не идут ни в какое сравнение! Политикам хочется сказать - прекратите воевать с собственным народом, хватит уже! Угомонитесь! А то, чуть что, у них сразу то сыры, то вино, то мандарины надо запрещать! И так цены на все растут в геометрической прогрессии, а зарплаты и пенсии - падают.
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