«Всё дорожает, кроме зарплаты!»: ярославцы высказали мнения о ценах на сахар

Жители города высказали свои мнения о ценах на сахар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ранее жители Ярославля жаловались на повышение цен на сахар. Горожане рассказывали, что в некоторых магазинах стоимость за килограмм рафинада перевалила за 90 рублей. Мы делали обзор с ценами на сахар в супермаркетах. Там нашлись варианты на разный кошелек. Тем не менее эксперты прогнозируют скорое подорожание сладостей.

Ярославцы высказали свои мнения на этот счет. Публикуем комментарии читателей 76.RU о том, по каким ценам они покупают сахар и что еще подорожало по наблюдениям людей.

Гость:

— Бог с ним, с сахаром. Мне, например, он почти неинтересен. Лежит дома больше полпачки несколько лет назад купленный. Иногда в готовке нужен все-таки. И всё равно испортится раньше, чем кончится. Пока капуста, лук, морковь и картошка не перевалят за сто рублей за кило, всё еще терпимо.

Гость:

— А кто его ест? Я сахар вообще не покупаю.

Жанна:

— По 100 рублей сахар уже как недели две стоит.

Сергей Лавров:

— Зарплаты людям лучше поднимите, а то, как обычно: всё дорожает, кроме зарплаты!

Аня Воронцова:

— Супермаркеты тоже разные бывают. Обычно в сетевых магазинах у дома сахар, хлеб и крупы дешевле. Хотя есть дорогие сетевики, их названия все знают. Чтобы купить дешевле, стоит найти магазин с невысокими ценами. А то ведь и бутылку минералки можно купить не за 50 рублей, а за 300, если постараться, например, в аэропорту.

Светлана Монкевич:

— Я по 44 рубля купила. Интернет в помощь — ищите, где дешевле.

Никита Плешанов:

— Меньше сахара будут есть — здоровее будут.

Евгения Морева:

— Помимо диабета, еще потом на стоматологии разоритесь.

Александра Шеломина:

— Во всех магазинах свои цены на сахар. Покупаю там, где дешевле!

Ivan: