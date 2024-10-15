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Еда «Всё дорожает, кроме зарплаты!»: ярославцы высказали мнения о ценах на сахар

«Всё дорожает, кроме зарплаты!»: ярославцы высказали мнения о ценах на сахар

Люди поделились наблюдениями о том, стоимость каких еще продуктов выросла

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2 комментария

Жители города высказали свои мнения о ценах на сахар

Ранее жители Ярославля жаловались на повышение цен на сахар. Горожане рассказывали, что в некоторых магазинах стоимость за килограмм рафинада перевалила за 90 рублей. Мы делали обзор с ценами на сахар в супермаркетах. Там нашлись варианты на разный кошелек. Тем не менее эксперты прогнозируют скорое подорожание сладостей.

Ярославцы высказали свои мнения на этот счет. Публикуем комментарии читателей 76.RU о том, по каким ценам они покупают сахар и что еще подорожало по наблюдениям людей.

Гость:

— Бог с ним, с сахаром. Мне, например, он почти неинтересен. Лежит дома больше полпачки несколько лет назад купленный. Иногда в готовке нужен все-таки. И всё равно испортится раньше, чем кончится. Пока капуста, лук, морковь и картошка не перевалят за сто рублей за кило, всё еще терпимо.

Гость:

— А кто его ест? Я сахар вообще не покупаю.

Жанна:

— По 100 рублей сахар уже как недели две стоит.

Сергей Лавров:

— Зарплаты людям лучше поднимите, а то, как обычно: всё дорожает, кроме зарплаты!

Аня Воронцова:

— Супермаркеты тоже разные бывают. Обычно в сетевых магазинах у дома сахар, хлеб и крупы дешевле. Хотя есть дорогие сетевики, их названия все знают. Чтобы купить дешевле, стоит найти магазин с невысокими ценами. А то ведь и бутылку минералки можно купить не за 50 рублей, а за 300, если постараться, например, в аэропорту.

Светлана Монкевич:

— Я по 44 рубля купила. Интернет в помощь — ищите, где дешевле.

Никита Плешанов:

— Меньше сахара будут есть — здоровее будут.

Евгения Морева:

— Помимо диабета, еще потом на стоматологии разоритесь.

Александра Шеломина:

— Во всех магазинах свои цены на сахар. Покупаю там, где дешевле!

Ivan:

— Камбала за месяц подорожала на 100 рублей.

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Цены на сахар Мнения ярославцев Продукты
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Комментарии
2
Инженер1
52 минуты
Советы от посторонних сводятся к следующим 1. Сахар - сладкая смерть. 2. Соль - белая смерть. 3. Гречка - мелкая смерть! Пейте и есть воду, пока она ещё не совсем отравленная.
Гость
51 минута
Содержание дотационных и построение многополярного мира согласно плану стоят оооочень дорого, потерпите лет пятьсот стоя на коленях
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